Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Белый дом заверил Иран, что не знал заранее об ударе в Дамаске - РИА Новости, 02.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:15 02.04.2024 (обновлено: 10:23 02.04.2024)
https://ria.ru/20240402/ssha-1937238716.html
СМИ: Белый дом заверил Иран, что не знал заранее об ударе в Дамаске
СМИ: Белый дом заверил Иран, что не знал заранее об ударе в Дамаске - РИА Новости, 02.04.2024
СМИ: Белый дом заверил Иран, что не знал заранее об ударе в Дамаске
Администрация президента США Джо Байдена сообщила Ирану напрямую, что Штаты не знали заранее о готовящемся ударе по иранскому консульству в столице Сирии... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T07:15
2024-04-02T10:23
иран
израиль
дамаск (город)
джо байден
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/02/1937273421_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_550da1a3ecdfe9d8775323e54c5e2279.jpg
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена сообщила Ирану напрямую, что Штаты не знали заранее о готовящемся ударе по иранскому консульству в столице Сирии Дамаске и не участвовали в нем, сообщает телеканал NBC со ссылкой на двух неназванных американских чиновников. "Администрация Байдена... напрямую сообщила Ирану, что США не знали об ударе по его консульству в Дамаске и не принимали в ней никакого участия", - говорится в сообщении телеканала со ссылкой на слова чиновников. Как рассказали телеканалу двое других американских чиновников, администрация президента США получила сообщение о готовящемся ударе, когда израильские самолеты уже были в воздухе, но она не знала, какая цель была выбрана. Также, по сообщениям еще двух чиновников, у США до сих пор нет подтверждения, что среди погибших в результате удара был один из командиров Корпуса стражей Исламской революции (КСИР, элитного подразделения ВС) Ирана Мохаммад Реза Захеди. Ранее сирийское государственное телевидение сообщало, что средства противовоздушной обороны Сирии отражают атаку в окрестностях Дамаска, звучали взрывы. Сирийский государственный телеканал Al Ikhbariya позднее сообщил, что Израиль нанес удар по зданию в районе Аль-Мезза на юго-западе столицы Сирии Дамаска. Как передавал корреспондент РИА Новости, ракетный удар Израиля пришелся по дому рядом с посольством Ирана в сирийской столице Дамаске, само здание дипмиссии тоже получило повреждения. Источник в сирийских органах безопасности заявил РИА Новости, что по меньшей мере два человека погибли в результате израильского удара. Иранские СМИ сообщили, что авиаудар Израиля пришелся по зданию генерального консульства и резиденции посла исламской республики в Дамаске. По информации иранского Nour News, посол Ирана в Сирии Хосейн Акбари не пострадал в результате удара. По словам последнего, в ходе атаки погибло от пяти до семи человек. Tasnim также сообщал, что ранения получили в результате авиаудара 12 человек. Пресс-служба КСИР подтвердила гибель гибель двух своих генералов-военных советников при ударе израильских ВВС по генеральному консульству Ирана в Дамаске, помимо них в ходе атаке погибли еще пять офицеров КСИР. Иранский МИД заявлял, что Вашингтон должен ответить за удар Израиля по консульству Ирана в Сирии.
https://ria.ru/20240402/oon-1937231670.html
https://ria.ru/20240402/iran-1937224066.html
https://ria.ru/20240401/napadenie-1937215771.html
иран
израиль
дамаск (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/02/1937273421_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f7f72ef1a83025a6cf8d7644d9a85fe1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
иран, израиль, дамаск (город), джо байден, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Иран, Израиль, Дамаск (город), Джо Байден, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
СМИ: Белый дом заверил Иран, что не знал заранее об ударе в Дамаске

NBC: администрация Байдена не знала заранее об ударе по дипмиссии ИРИ в Дамаске

© AP PhotoПоследствия авиаудара Израиля по Дамаску в Сирии, в результате которого было разрушено здание консульства Ирана
Последствия авиаудара Израиля по Дамаску в Сирии, в результате которого было разрушено здание консульства Ирана - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© AP Photo
Последствия авиаудара Израиля по Дамаску в Сирии, в результате которого было разрушено здание консульства Ирана
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена сообщила Ирану напрямую, что Штаты не знали заранее о готовящемся ударе по иранскому консульству в столице Сирии Дамаске и не участвовали в нем, сообщает телеканал NBC со ссылкой на двух неназванных американских чиновников.
«
"Администрация Байдена... напрямую сообщила Ирану, что США не знали об ударе по его консульству в Дамаске и не принимали в ней никакого участия", - говорится в сообщении телеканала со ссылкой на слова чиновников.
Последствия авиаудара Израиля по Дамаску в Сирии, в результате которого было разрушено здание консульства Ирана - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
Совбез ООН проведет заседание из-за удара Израиля по консульству Ирана
Вчера, 04:05
Как рассказали телеканалу двое других американских чиновников, администрация президента США получила сообщение о готовящемся ударе, когда израильские самолеты уже были в воздухе, но она не знала, какая цель была выбрана. Также, по сообщениям еще двух чиновников, у США до сих пор нет подтверждения, что среди погибших в результате удара был один из командиров Корпуса стражей Исламской революции (КСИР, элитного подразделения ВС) Ирана Мохаммад Реза Захеди.
Ранее сирийское государственное телевидение сообщало, что средства противовоздушной обороны Сирии отражают атаку в окрестностях Дамаска, звучали взрывы. Сирийский государственный телеканал Al Ikhbariya позднее сообщил, что Израиль нанес удар по зданию в районе Аль-Мезза на юго-западе столицы Сирии Дамаска.
Последствия авиаудара Израиля по Дамаску в Сирии, в результате которого было разрушено здание консульства Ирана - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
Иран призвал ОИС к принятию срочных мер против Израиля
Вчера, 00:56
Как передавал корреспондент РИА Новости, ракетный удар Израиля пришелся по дому рядом с посольством Ирана в сирийской столице Дамаске, само здание дипмиссии тоже получило повреждения. Источник в сирийских органах безопасности заявил РИА Новости, что по меньшей мере два человека погибли в результате израильского удара.
Иранские СМИ сообщили, что авиаудар Израиля пришелся по зданию генерального консульства и резиденции посла исламской республики в Дамаске. По информации иранского Nour News, посол Ирана в Сирии Хосейн Акбари не пострадал в результате удара. По словам последнего, в ходе атаки погибло от пяти до семи человек. Tasnim также сообщал, что ранения получили в результате авиаудара 12 человек. Пресс-служба КСИР подтвердила гибель гибель двух своих генералов-военных советников при ударе израильских ВВС по генеральному консульству Ирана в Дамаске, помимо них в ходе атаке погибли еще пять офицеров КСИР.
Иранский МИД заявлял, что Вашингтон должен ответить за удар Израиля по консульству Ирана в Сирии.
Последствия авиаудара Израиля по Дамаску в Сирии, в результате которого было разрушено здание консульства Ирана - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
Россия решительно осудила нападение Израиля на консульство Ирана в Сирии
1 апреля, 22:47
 
ИранИзраильДамаск (город)Джо БайденОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала