https://ria.ru/20240402/ssha-1937238716.html

СМИ: Белый дом заверил Иран, что не знал заранее об ударе в Дамаске

СМИ: Белый дом заверил Иран, что не знал заранее об ударе в Дамаске - РИА Новости, 02.04.2024

СМИ: Белый дом заверил Иран, что не знал заранее об ударе в Дамаске

Администрация президента США Джо Байдена сообщила Ирану напрямую, что Штаты не знали заранее о готовящемся ударе по иранскому консульству в столице Сирии... РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T07:15

2024-04-02T07:15

2024-04-02T10:23

иран

израиль

дамаск (город)

джо байден

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена сообщила Ирану напрямую, что Штаты не знали заранее о готовящемся ударе по иранскому консульству в столице Сирии Дамаске и не участвовали в нем, сообщает телеканал NBC со ссылкой на двух неназванных американских чиновников. "Администрация Байдена... напрямую сообщила Ирану, что США не знали об ударе по его консульству в Дамаске и не принимали в ней никакого участия", - говорится в сообщении телеканала со ссылкой на слова чиновников. Как рассказали телеканалу двое других американских чиновников, администрация президента США получила сообщение о готовящемся ударе, когда израильские самолеты уже были в воздухе, но она не знала, какая цель была выбрана. Также, по сообщениям еще двух чиновников, у США до сих пор нет подтверждения, что среди погибших в результате удара был один из командиров Корпуса стражей Исламской революции (КСИР, элитного подразделения ВС) Ирана Мохаммад Реза Захеди. Ранее сирийское государственное телевидение сообщало, что средства противовоздушной обороны Сирии отражают атаку в окрестностях Дамаска, звучали взрывы. Сирийский государственный телеканал Al Ikhbariya позднее сообщил, что Израиль нанес удар по зданию в районе Аль-Мезза на юго-западе столицы Сирии Дамаска. Как передавал корреспондент РИА Новости, ракетный удар Израиля пришелся по дому рядом с посольством Ирана в сирийской столице Дамаске, само здание дипмиссии тоже получило повреждения. Источник в сирийских органах безопасности заявил РИА Новости, что по меньшей мере два человека погибли в результате израильского удара. Иранские СМИ сообщили, что авиаудар Израиля пришелся по зданию генерального консульства и резиденции посла исламской республики в Дамаске. По информации иранского Nour News, посол Ирана в Сирии Хосейн Акбари не пострадал в результате удара. По словам последнего, в ходе атаки погибло от пяти до семи человек. Tasnim также сообщал, что ранения получили в результате авиаудара 12 человек. Пресс-служба КСИР подтвердила гибель гибель двух своих генералов-военных советников при ударе израильских ВВС по генеральному консульству Ирана в Дамаске, помимо них в ходе атаке погибли еще пять офицеров КСИР. Иранский МИД заявлял, что Вашингтон должен ответить за удар Израиля по консульству Ирана в Сирии.

https://ria.ru/20240402/oon-1937231670.html

https://ria.ru/20240402/iran-1937224066.html

https://ria.ru/20240401/napadenie-1937215771.html

иран

израиль

дамаск (город)

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иран, израиль, дамаск (город), джо байден, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире