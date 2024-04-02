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СМИ: Европа беспокоится из-за роста зависимости от американского СПГ - РИА Новости, 02.04.2024
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16:46 02.04.2024
https://ria.ru/20240402/spg-1937384446.html
СМИ: Европа беспокоится из-за роста зависимости от американского СПГ
СМИ: Европа беспокоится из-за роста зависимости от американского СПГ - РИА Новости, 02.04.2024
СМИ: Европа беспокоится из-за роста зависимости от американского СПГ
В Европе все больше беспокоятся из-за роста зависимости от сжиженного природного газа (СПГ) из США на фоне возможного сокращения поставок и скачка цен, сообщает РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T16:46
2024-04-02T16:46
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. В Европе все больше беспокоятся из-за роста зависимости от сжиженного природного газа (СПГ) из США на фоне возможного сокращения поставок и скачка цен, сообщает издание Politico. В начале 2024 года Белый дом объявил паузу в выдаче разрешений на экспорт СПГ, который в последние два года активно замещает на мировых рынках российское сырье, и объяснил принятое решение ситуацией с климатическими изменениями - "экзистенциальной угрозой". Соответствующий шаг вызвал критику в том числе со стороны республиканского лагеря. Спикер палаты представителей США Майк Джонсон сообщал, что решение Байдена "усиливает Россию" и вынуждает Европу полагаться на ее экспорт. Издание обращает внимание на то, что до принятия этого решения, в 2022 году ЕС "сделал крупную ставку" на американский газ, подписав множество контрактов и вложив в инфраструктуру, необходимую для СПГ, миллиарды. "Европейцы все больше беспокоятся из-за сокращения поставок и существенного роста цен... Те решения (заключение контрактов - ред.) сейчас ставятся под вопрос - не променяла ли Европа свою позорную зависимость от России на недальновидную зависимость от Америки?" - пишет издание. По мнению издания, в случае, если экс-президент США Дональд Трамп выиграет новые президентские выборы и вернется в Белый дом, то наиболее вероятно, что зависимость Европы от США в этой сфере увеличится.
https://ria.ru/20240321/spg-1934588801.html
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цены на нефть, европа, сша, россия, майк джонсон, дональд трамп, politico, евросоюз
Цены на нефть, Европа, США, Россия, Майк Джонсон, Дональд Трамп, Politico, Евросоюз
СМИ: Европа беспокоится из-за роста зависимости от американского СПГ

Politico: Европа беспокоится из-за роста зависимости от СПГ из США

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПроизводственные площадки "Арктик СПГ 2"
Производственные площадки Арктик СПГ 2 - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Производственные площадки "Арктик СПГ 2". Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. В Европе все больше беспокоятся из-за роста зависимости от сжиженного природного газа (СПГ) из США на фоне возможного сокращения поставок и скачка цен, сообщает издание Politico.
В начале 2024 года Белый дом объявил паузу в выдаче разрешений на экспорт СПГ, который в последние два года активно замещает на мировых рынках российское сырье, и объяснил принятое решение ситуацией с климатическими изменениями - "экзистенциальной угрозой". Соответствующий шаг вызвал критику в том числе со стороны республиканского лагеря. Спикер палаты представителей США Майк Джонсон сообщал, что решение Байдена "усиливает Россию" и вынуждает Европу полагаться на ее экспорт.
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Издание обращает внимание на то, что до принятия этого решения, в 2022 году ЕС "сделал крупную ставку" на американский газ, подписав множество контрактов и вложив в инфраструктуру, необходимую для СПГ, миллиарды.
«
"Европейцы все больше беспокоятся из-за сокращения поставок и существенного роста цен... Те решения (заключение контрактов - ред.) сейчас ставятся под вопрос - не променяла ли Европа свою позорную зависимость от России на недальновидную зависимость от Америки?" - пишет издание.
По мнению издания, в случае, если экс-президент США Дональд Трамп выиграет новые президентские выборы и вернется в Белый дом, то наиболее вероятно, что зависимость Европы от США в этой сфере увеличится.
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