Над поселком Гольмовский сбили украинский беспилотник
Силы ПВО сбили украинский беспилотник над поселком Гольмовский
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Военнослужащий зенитно-ракетного дивизиона ЦВО управляет зенитным ракетным комплексом "БУК М3" на СВО. Архивное фото
ДОНЕЦК, 2 апр – РИА Новости. Украинский беспилотник сбит силами противовоздушной обороны над поселком Гольмовский в ДНР, сообщил во вторник мэр Горловки Иван Приходько в своем Telegram-канале.
"Над поселком Гольмовский (Никитовский район Горловки) силами ПВО сбит беспилотный летательный аппарат украинских вооруженных бандформирований", - написал Приходько.
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В то же время представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что во вторник в 6.20 и 12.00 украинские вилы обстреляли Киевский и Петровский районы Донецка, выпущено семь снарядов калибром 155 миллиметров.
Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки – одного из крупнейших населенных пунктов ДНР.
Киевский район расположен в северной части Донецка, Петровский - на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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