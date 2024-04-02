https://ria.ru/20240402/spetsoperatsiya-1937334982.html

Над поселком Гольмовский сбили украинский беспилотник

Над поселком Гольмовский сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 02.04.2024

Над поселком Гольмовский сбили украинский беспилотник

Украинский беспилотник сбит силами противовоздушной обороны над поселком Гольмовский в ДНР, сообщил во вторник мэр Горловки Иван Приходько в своем... РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T13:53

2024-04-02T13:53

2024-04-02T13:53

гольмовский

донецкая народная республика

горловка

иван приходько

нато

специальная военная операция на украине

происшествия

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ДОНЕЦК, 2 апр – РИА Новости. Украинский беспилотник сбит силами противовоздушной обороны над поселком Гольмовский в ДНР, сообщил во вторник мэр Горловки Иван Приходько в своем Telegram-канале. "Над поселком Гольмовский (Никитовский район Горловки) силами ПВО сбит беспилотный летательный аппарат украинских вооруженных бандформирований", - написал Приходько. В то же время представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что во вторник в 6.20 и 12.00 украинские вилы обстреляли Киевский и Петровский районы Донецка, выпущено семь снарядов калибром 155 миллиметров. Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки – одного из крупнейших населенных пунктов ДНР. Киевский район расположен в северной части Донецка, Петровский - на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20231230/donetsk-1919116350.html

https://ria.ru/20240224/bespilotnik-1929266996.html

гольмовский

донецкая народная республика

горловка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

гольмовский, донецкая народная республика, горловка, иван приходько, нато, происшествия