Рейтинг@Mail.ru
Над поселком Гольмовский сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 02.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:53 02.04.2024
https://ria.ru/20240402/spetsoperatsiya-1937334982.html
Над поселком Гольмовский сбили украинский беспилотник
Над поселком Гольмовский сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 02.04.2024
Над поселком Гольмовский сбили украинский беспилотник
Украинский беспилотник сбит силами противовоздушной обороны над поселком Гольмовский в ДНР, сообщил во вторник мэр Горловки Иван Приходько в своем... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T13:53
2024-04-02T13:53
гольмовский
донецкая народная республика
горловка
иван приходько
нато
специальная военная операция на украине
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932589094_0:195:2949:1854_1920x0_80_0_0_ec26d87de1619ac1c9e72c33f12c305d.jpg
ДОНЕЦК, 2 апр – РИА Новости. Украинский беспилотник сбит силами противовоздушной обороны над поселком Гольмовский в ДНР, сообщил во вторник мэр Горловки Иван Приходько в своем Telegram-канале. "Над поселком Гольмовский (Никитовский район Горловки) силами ПВО сбит беспилотный летательный аппарат украинских вооруженных бандформирований", - написал Приходько. В то же время представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что во вторник в 6.20 и 12.00 украинские вилы обстреляли Киевский и Петровский районы Донецка, выпущено семь снарядов калибром 155 миллиметров. Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки – одного из крупнейших населенных пунктов ДНР. Киевский район расположен в северной части Донецка, Петровский - на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20231230/donetsk-1919116350.html
https://ria.ru/20240224/bespilotnik-1929266996.html
гольмовский
донецкая народная республика
горловка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932589094_109:0:2840:2048_1920x0_80_0_0_b286abacc3558299c8b54b21028afa2a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
гольмовский, донецкая народная республика, горловка, иван приходько, нато, происшествия
Гольмовский, Донецкая Народная Республика, Горловка, Иван Приходько, НАТО, Специальная военная операция на Украине, Происшествия
Над поселком Гольмовский сбили украинский беспилотник

Силы ПВО сбили украинский беспилотник над поселком Гольмовский

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий зенитно-ракетного дивизиона ЦВО управляет зенитным ракетным комплексом "БУК М3" на СВО
Военнослужащий зенитно-ракетного дивизиона ЦВО управляет зенитным ракетным комплексом БУК М3 на СВО - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военнослужащий зенитно-ракетного дивизиона ЦВО управляет зенитным ракетным комплексом "БУК М3" на СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 2 апр – РИА Новости. Украинский беспилотник сбит силами противовоздушной обороны над поселком Гольмовский в ДНР, сообщил во вторник мэр Горловки Иван Приходько в своем Telegram-канале.
"Над поселком Гольмовский (Никитовский район Горловки) силами ПВО сбит беспилотный летательный аппарат украинских вооруженных бандформирований", - написал Приходько.
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
Украинские войска сбросили на Донецк взрывоопасный предмет с БПЛА
30 декабря 2023, 13:15
В то же время представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что во вторник в 6.20 и 12.00 украинские вилы обстреляли Киевский и Петровский районы Донецка, выпущено семь снарядов калибром 155 миллиметров.
Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки – одного из крупнейших населенных пунктов ДНР.
Киевский район расположен в северной части Донецка, Петровский - на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
В Зайцево в ДНР при атаке беспилотника пострадал мирный житель
24 февраля, 13:19
 
Специальная военная операция на УкраинеГольмовскийДонецкая Народная РеспубликаГорловкаИван ПриходькоНАТОПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала