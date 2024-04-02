Гаврилов рассказал, какой миф Россия развеяла на Украине
Дипломат Гаврилов: РФ развеяла мифы о превосходстве военных стандартов Запада
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
ВЕНА, 2 апр - РИА Новости. Москва извлекла на Украине полезные уроки, развеяв в ходе спецоперации множество мифов о превосходстве западных военных стандартов, заявил РИА Новости глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
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"Уроки извлечены действительно полезные. В ходе СВО Россия развенчала множество мифов о превосходстве западных военных стандартов. Всему миру стало очевидно, что использование ВСУ западного вооружения и якобы передовых натовских методов планирования операций не может обеспечить превосходство на поле боя", — сказал он в интервью, приуроченном к 75-летию НАТО.
Дипломат добавил, что "ничего уникального и неуязвимого для российского оружия на поле боя сегодня нет".
"Во многих случаях техника даже советского производства превосходит по своим боевым характеристикам западные образцы. Яркое тому подтверждение – горящие на полях сражений американские танки Abrams, британские Challenger и немецкие Leopard, а также падающие акции их производителей", — пояснил собеседник агентства.
Он отметил, что российский оборонно-промышленный комплекс не только адаптировался к работе в условиях жесткого санкционного давления, но и кратно нарастил свои мощности на отдельных направлениях.
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"Наша военная техника прекрасно показала себя в зоне проведения СВО. Экипажи танков Т-90М "Прорыв" уничтожают опорные пункты противника с расстояния в почти десять километров", — заключил глава делегации.
Четвертого апреля исполняется 75 лет со дня подписания в Вашингтоне Североатлантического договора.