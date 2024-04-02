https://ria.ru/20240402/spetsoperatsiya-1937228932.html

Гаврилов рассказал, какой миф Россия развеяла на Украине

Гаврилов рассказал, какой миф Россия развеяла на Украине - РИА Новости, 02.04.2024

Гаврилов рассказал, какой миф Россия развеяла на Украине

Москва извлекла на Украине полезные уроки, развеяв в ходе спецоперации множество мифов о превосходстве западных военных стандартов, заявил РИА Новости глава... РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T03:02

2024-04-02T03:02

2024-04-02T04:57

россия

украина

константин гаврилов

вооруженные силы украины

т-90м

нато

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ВЕНА, 2 апр - РИА Новости. Москва извлекла на Украине полезные уроки, развеяв в ходе спецоперации множество мифов о превосходстве западных военных стандартов, заявил РИА Новости глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов."Уроки извлечены действительно полезные. В ходе СВО Россия развенчала множество мифов о превосходстве западных военных стандартов. Всему миру стало очевидно, что использование ВСУ западного вооружения и якобы передовых натовских методов планирования операций не может обеспечить превосходство на поле боя", — сказал он в интервью, приуроченном к 75-летию НАТО.Дипломат добавил, что "ничего уникального и неуязвимого для российского оружия на поле боя сегодня нет"."Во многих случаях техника даже советского производства превосходит по своим боевым характеристикам западные образцы. Яркое тому подтверждение – горящие на полях сражений американские танки Abrams, британские Challenger и немецкие Leopard, а также падающие акции их производителей", — пояснил собеседник агентства.Он отметил, что российский оборонно-промышленный комплекс не только адаптировался к работе в условиях жесткого санкционного давления, но и кратно нарастил свои мощности на отдельных направлениях. "Наша военная техника прекрасно показала себя в зоне проведения СВО. Экипажи танков Т-90М "Прорыв" уничтожают опорные пункты противника с расстояния в почти десять километров", — заключил глава делегации.Четвертого апреля исполняется 75 лет со дня подписания в Вашингтоне Североатлантического договора.

https://ria.ru/20240401/ukraina-1937016835.html

https://ria.ru/20240401/ukraina-1937173635.html

https://ria.ru/20240401/vsu-1937170596.html

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россия, украина, константин гаврилов, вооруженные силы украины, т-90м, нато, москва