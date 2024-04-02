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Гаврилов рассказал, какой миф Россия развеяла на Украине - РИА Новости, 02.04.2024
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03:02 02.04.2024 (обновлено: 04:57 02.04.2024)
https://ria.ru/20240402/spetsoperatsiya-1937228932.html
Гаврилов рассказал, какой миф Россия развеяла на Украине
Гаврилов рассказал, какой миф Россия развеяла на Украине - РИА Новости, 02.04.2024
Гаврилов рассказал, какой миф Россия развеяла на Украине
Москва извлекла на Украине полезные уроки, развеяв в ходе спецоперации множество мифов о превосходстве западных военных стандартов, заявил РИА Новости глава... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T03:02
2024-04-02T04:57
россия
украина
константин гаврилов
вооруженные силы украины
т-90м
нато
москва
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ВЕНА, 2 апр - РИА Новости. Москва извлекла на Украине полезные уроки, развеяв в ходе спецоперации множество мифов о превосходстве западных военных стандартов, заявил РИА Новости глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов."Уроки извлечены действительно полезные. В ходе СВО Россия развенчала множество мифов о превосходстве западных военных стандартов. Всему миру стало очевидно, что использование ВСУ западного вооружения и якобы передовых натовских методов планирования операций не может обеспечить превосходство на поле боя", — сказал он в интервью, приуроченном к 75-летию НАТО.Дипломат добавил, что "ничего уникального и неуязвимого для российского оружия на поле боя сегодня нет"."Во многих случаях техника даже советского производства превосходит по своим боевым характеристикам западные образцы. Яркое тому подтверждение – горящие на полях сражений американские танки Abrams, британские Challenger и немецкие Leopard, а также падающие акции их производителей", — пояснил собеседник агентства.Он отметил, что российский оборонно-промышленный комплекс не только адаптировался к работе в условиях жесткого санкционного давления, но и кратно нарастил свои мощности на отдельных направлениях. "Наша военная техника прекрасно показала себя в зоне проведения СВО. Экипажи танков Т-90М "Прорыв" уничтожают опорные пункты противника с расстояния в почти десять километров", — заключил глава делегации.Четвертого апреля исполняется 75 лет со дня подписания в Вашингтоне Североатлантического договора.
https://ria.ru/20240401/ukraina-1937016835.html
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россия, украина, константин гаврилов, вооруженные силы украины, т-90м, нато, москва
Россия, Украина, Константин Гаврилов, Вооруженные силы Украины, Т-90М, НАТО, Москва
Гаврилов рассказал, какой миф Россия развеяла на Украине

Дипломат Гаврилов: РФ развеяла мифы о превосходстве военных стандартов Запада

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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ВЕНА, 2 апр - РИА Новости. Москва извлекла на Украине полезные уроки, развеяв в ходе спецоперации множество мифов о превосходстве западных военных стандартов, заявил РИА Новости глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
«
"Уроки извлечены действительно полезные. В ходе СВО Россия развенчала множество мифов о превосходстве западных военных стандартов. Всему миру стало очевидно, что использование ВСУ западного вооружения и якобы передовых натовских методов планирования операций не может обеспечить превосходство на поле боя", — сказал он в интервью, приуроченном к 75-летию НАТО.
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Дипломат добавил, что "ничего уникального и неуязвимого для российского оружия на поле боя сегодня нет".
"Во многих случаях техника даже советского производства превосходит по своим боевым характеристикам западные образцы. Яркое тому подтверждение – горящие на полях сражений американские танки Abrams, британские Challenger и немецкие Leopard, а также падающие акции их производителей", — пояснил собеседник агентства.
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Он отметил, что российский оборонно-промышленный комплекс не только адаптировался к работе в условиях жесткого санкционного давления, но и кратно нарастил свои мощности на отдельных направлениях.
«
"Наша военная техника прекрасно показала себя в зоне проведения СВО. Экипажи танков Т-90М "Прорыв" уничтожают опорные пункты противника с расстояния в почти десять километров", — заключил глава делегации.
Четвертого апреля исполняется 75 лет со дня подписания в Вашингтоне Североатлантического договора.
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