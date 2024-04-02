Хозяева стихии: топ интересных фактов о московских спасателях на воде
© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкСпасатели Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах Департамента ГОЧСиПБ во время подготовки к зимнему периоду на поисково-спасательной станции "Левобережная"
Спасатели Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах Департамента ГОЧСиПБ во время подготовки к зимнему периоду на поисково-спасательной станции "Левобережная"
Работа спасателей на воде не останавливается ни на минуту в течение года. Они постоянно следят за безопасностью москвичей в любой сезон и время суток, контролируя обстановку и оперативно приходя на помощь. Самые интересные факты о работниках Московской городской поисково-спасательной службы (МГПСС) на водных объектах читайте в материале РИА Новости.
Полная безопасность
Специалисты Московской поисково-спасательной службы контролируют береговую линию Москвы-реки, Химкинского водохранилища, а также внутренние водоемы столицы. В городе работают 25 поисково-спасательных станций (ПСС) и одна пожарно-спасательная станция.
В арсенале специалистов находятся 185 плавсредств, в том числе быстроходные катера, надувные, моторные и гребные лодки, а также специализированные суда на воздушной подушке и аэролодки. Для патрулирования, профилактических работ и оказания оперативной помощи пострадавшим специалисты службы задействуют подвижные спасательные посты.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкКатера спасательной службы на водных объектах на поисково-спасательной станции "Строгино" в Москве, где проходят занятия по подготовке к зимнему сезону
Катера спасательной службы на водных объектах на поисково-спасательной станции "Строгино" в Москве, где проходят занятия по подготовке к зимнему сезону
Круглосуточно в Москве дежурят более 70 спасателей, в том числе водолазы. В летний период работа МГПСС переходит на усиленный режим, и число сотрудников, обеспечивающих безопасность на воде, увеличивается.
Современные технологии
В 2019 году спасатели на воде взяли на вооружение беспилотные летательные аппараты, что полностью отвечает задачам национального проекта "Беспилотные авиационные системы". Большой дрон, управляемый диспетчером, облетает заданные маршруты у воды и в режиме реального времени транслирует картинку на станцию, позволяя спасателям дистанционно мониторить свой профилактический район. Устройство может переносить спасжилет и в случае необходимости сбросить его утопающему.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкБеспилотная авиационная система ГКУ "МГПСС" на занятиях спасательной службы на водных объектах по подготовке к зимнему сезону на поисково-спасательной станции "Строгино" в Москве
Беспилотная авиационная система ГКУ "МГПСС" на занятиях спасательной службы на водных объектах по подготовке к зимнему сезону на поисково-спасательной станции "Строгино" в Москве
Беспилотник меньшего размера спасатели привлекают для мониторинга ситуации на месте происшествия. Охват у него небольшой, однако это хорошее подспорье, когда необходимо как можно быстрее найти пострадавшего под водой. Например, на обследование большой зоны поиска у водолазной группы уйдет два-три часа, а беспилотник обследует квадрат за 18-20 минут.
Помимо этого, многие поисково-спасательные станции оборудованы видеокамерами с тепловизорами, с помощью которых можно находить людей, нуждающихся в помощи спасателей, даже в темное время суток.
Адаптация к условиям
Московские спасатели на воде работают круглосуточно в течение всего года и при любых погодных условиях. Для этого подразделения укомплектованы "сухими" гидрокомбинезонами и гидротермокостюмами из неопрена толщиною до 7 миллиметров. Они позволяют спасателям работать на льду при температуре воздуха от 10 до минус 20 градусов по Цельсию до трех часов, и в воде с температурой до 0 градусов по Цельсию до двух часов.
© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкСотрудник Московской городской поисково-спасательной службы в ПСС ''Строгино'' акватории Строгинской поймы реки Москвы во время подготовки к работе в зимний период
Сотрудник Московской городской поисково-спасательной службы в ПСС ''Строгино'' акватории Строгинской поймы реки Москвы во время подготовки к работе в зимний период
Также спасатели имеют в своем арсенале все необходимое оборудование для оказания помощи пострадавшим: концы Александрова, спасательные круги, устройства спасения из ледяной полыньи, телескопические удочки и специальные петли для оказания помощи животным.
Взгляд из глубины
Большинство спасателей на воде обладают квалификацией водолазов. Они не только спасают людей, но и помогают городу готовиться к купальному сезону, перед стартом которого дважды обследуют дно городских водоемов в зонах отдыха с купанием и чистят его от природного и бытового мусора.
© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкПоисковые работы спасателей-водолазов во время тренировки на многоцелевом пожарно-спасательном корабле "Полковник Чернышев" в акватории реки Москвы
Поисковые работы спасателей-водолазов во время тренировки на многоцелевом пожарно-спасательном корабле "Полковник Чернышев" в акватории реки Москвы
При этом водолазы никогда не работают в одиночку. Пока один специалист отправляется на глубину, на суше его страхуют коллеги: следят за состоянием работающего водолаза, корректируют его действия. Для связи со спасателем-водолазом используют телефонную станцию или специальный трос — сигнальный конец. С помощью него обеспечивающий с берега и работающий под водой водолазы подают друг другу условные сигналы, дергая трос определенное количество раз.
Памятник профессии
Работа водолаза увековечена в виде памятника: скульптуру "Водолаз-маяк" установили на Пушкинской набережной в Парке Горького 5 мая 2016 года, в День водолаза, который в России отмечают с 2002 года.
© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкОткрытие памятника водолазам "Водолаз-Маяк" скульптора Леонида Тишкова на Пушкинской набережной Парка Горького
Открытие памятника водолазам "Водолаз-Маяк" скульптора Леонида Тишкова на Пушкинской набережной Парка Горького
Статуя в шлеме образца 1930-х годов имеет светодиодный светильник. В вечернее время он загорается одновременно с городским освещением и по задумке мигает в ритме сердца.
Полезная профилактика
Специально отведенные зоны отдыха у воды в черте Москвы находятся под ежедневным контролем спасателей МГПСС, плюс за ними следят штатные спасатели самой пляжной зоны. В особо жаркие периоды, когда температура воздуха превышает отметку в 25 градусов по Цельсию, за купальными зонами следят круглосуточно. Вместе с тем спасатели проводят активную работу с населением: с помощью мегафона и акустической системы они напоминают москвичам о правилах поведения у воды.
Если в ходе патрулирования специалисты встречают отдыхающих у воды в состоянии алкогольного опьянения, то делают им предупреждение, указывая на небезопасность купания и времяпрепровождения у водоема в таком виде. По статистике, около 70-75% несчастных случаев на воде происходят именно из-за употребления алкогольных напитков. При этом задерживать или штрафовать людей спасатели не имеют права.
В своей стихии
25 декабря 2020, 09:00
Надежные помощники
Помогают спасателям в непростой работе собаки породы ньюфаундленд, которые от природы способны спасать тонущего человека. Большие и массивные — в холке вырастают до 70 сантиметров, а в весе могут достигать 80 килограммов — эти собаки не агрессивны к людям. Их шерсть практически не намокает, на лапах есть перепонки. Кроме того, на берегу они постоянно наблюдают за купающимися, интуитивно чувствуют, когда человек начинает тонуть, и мгновенно принимают решение о спасении, не дожидаясь команды. Для этого четверолапые друзья человека проходят постоянные тренировки с кинологами.
Плюшевая помощь: как тренируются четвероногие спасатели
18 августа 2020, 10:59
Профессиональные рекомендации
Несмотря на всю опасность выхода на лед, особенно в весеннее время, некоторые горожане всё же испытывают судьбу, особенно рыбаки, которые не могут отказать себе в удовольствии подледной рыбалки. Поэтому специалисты не устают напоминать о важных рекомендациях по спасению жизни в случае провала под лед.
В первую очередь, конечно, нужно проверить маркеры, по которым можно понять, что на лед выходить точно не стоит. Цвет льда не должен быть с желтым, зеленым или темно-серым оттенком. Идеальный лед – прозрачный голубой. Если есть подтеки и разводы других цветов, это говорит о том, что лед поменял свою структуру и уже небезопасен. Если человек все-таки вышел на лед и понял, что он довольно хрупкий, то возвращаться обратно к берегу нужно той же дорогой, что и ранее.
© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкЛюди катаются на коньках, ватрушках и сванках на Мещерском пруду в Московской области
Люди катаются на коньках, ватрушках и сванках на Мещерском пруду в Московской области
В случае провала под лед сначала лучше зацепиться за его кромку и подать сигнал о помощи – криком и жестами. Также можно попытаться позвонить по номеру 112, если телефон в рабочем состоянии. Выбираться из полыньи стоит лежа, не вставая на ноги, а перекатами подальше от места провала.