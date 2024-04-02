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Хозяева стихии: топ интересных фактов о московских спасателях на воде - РИА Новости, 02.04.2024
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Хозяева стихии: топ интересных фактов о московских спасателях на воде
Хозяева стихии: топ интересных фактов о московских спасателях на воде - РИА Новости, 02.04.2024
Хозяева стихии: топ интересных фактов о московских спасателях на воде
Работа спасателей на воде не останавливается ни на минуту в течение года. Они постоянно следят за безопасностью москвичей в любой сезон и время суток,... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T09:00
2024-04-02T09:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
общество
москва
россия
московская городская поисково-спасательная служба (мгпсс)
спасатели
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Работа спасателей на воде не останавливается ни на минуту в течение года. Они постоянно следят за безопасностью москвичей в любой сезон и время суток, контролируя обстановку и оперативно приходя на помощь. Самые интересные факты о работниках Московской городской поисково-спасательной службы (МГПСС) на водных объектах читайте в материале РИА Новости.Полная безопасностьСпециалисты Московской поисково-спасательной службы контролируют береговую линию Москвы-реки, Химкинского водохранилища, а также внутренние водоемы столицы. В городе работают 25 поисково-спасательных станций (ПСС) и одна пожарно-спасательная станция.В арсенале специалистов находятся 185 плавсредств, в том числе быстроходные катера, надувные, моторные и гребные лодки, а также специализированные суда на воздушной подушке и аэролодки. Для патрулирования, профилактических работ и оказания оперативной помощи пострадавшим специалисты службы задействуют подвижные спасательные посты.Круглосуточно в Москве дежурят более 70 спасателей, в том числе водолазы. В летний период работа МГПСС переходит на усиленный режим, и число сотрудников, обеспечивающих безопасность на воде, увеличивается.Современные технологииВ 2019 году спасатели на воде взяли на вооружение беспилотные летательные аппараты, что полностью отвечает задачам национального проекта "Беспилотные авиационные системы". Большой дрон, управляемый диспетчером, облетает заданные маршруты у воды и в режиме реального времени транслирует картинку на станцию, позволяя спасателям дистанционно мониторить свой профилактический район. Устройство может переносить спасжилет и в случае необходимости сбросить его утопающему.Беспилотник меньшего размера спасатели привлекают для мониторинга ситуации на месте происшествия. Охват у него небольшой, однако это хорошее подспорье, когда необходимо как можно быстрее найти пострадавшего под водой. Например, на обследование большой зоны поиска у водолазной группы уйдет два-три часа, а беспилотник обследует квадрат за 18-20 минут.Помимо этого, многие поисково-спасательные станции оборудованы видеокамерами с тепловизорами, с помощью которых можно находить людей, нуждающихся в помощи спасателей, даже в темное время суток.Адаптация к условиямМосковские спасатели на воде работают круглосуточно в течение всего года и при любых погодных условиях. Для этого подразделения укомплектованы "сухими" гидрокомбинезонами и гидротермокостюмами из неопрена толщиною до 7 миллиметров. Они позволяют спасателям работать на льду при температуре воздуха от 10 до минус 20 градусов по Цельсию до трех часов, и в воде с температурой до 0 градусов по Цельсию до двух часов.Также спасатели имеют в своем арсенале все необходимое оборудование для оказания помощи пострадавшим: концы Александрова, спасательные круги, устройства спасения из ледяной полыньи, телескопические удочки и специальные петли для оказания помощи животным.Взгляд из глубиныБольшинство спасателей на воде обладают квалификацией водолазов. Они не только спасают людей, но и помогают городу готовиться к купальному сезону, перед стартом которого дважды обследуют дно городских водоемов в зонах отдыха с купанием и чистят его от природного и бытового мусора.При этом водолазы никогда не работают в одиночку. Пока один специалист отправляется на глубину, на суше его страхуют коллеги: следят за состоянием работающего водолаза, корректируют его действия. Для связи со спасателем-водолазом используют телефонную станцию или специальный трос — сигнальный конец. С помощью него обеспечивающий с берега и работающий под водой водолазы подают друг другу условные сигналы, дергая трос определенное количество раз.Памятник профессииРабота водолаза увековечена в виде памятника: скульптуру "Водолаз-маяк" установили на Пушкинской набережной в Парке Горького 5 мая 2016 года, в День водолаза, который в России отмечают с 2002 года.Статуя в шлеме образца 1930-х годов имеет светодиодный светильник. В вечернее время он загорается одновременно с городским освещением и по задумке мигает в ритме сердца.Полезная профилактикаСпециально отведенные зоны отдыха у воды в черте Москвы находятся под ежедневным контролем спасателей МГПСС, плюс за ними следят штатные спасатели самой пляжной зоны. В особо жаркие периоды, когда температура воздуха превышает отметку в 25 градусов по Цельсию, за купальными зонами следят круглосуточно. Вместе с тем спасатели проводят активную работу с населением: с помощью мегафона и акустической системы они напоминают москвичам о правилах поведения у воды.Если в ходе патрулирования специалисты встречают отдыхающих у воды в состоянии алкогольного опьянения, то делают им предупреждение, указывая на небезопасность купания и времяпрепровождения у водоема в таком виде. По статистике, около 70-75% несчастных случаев на воде происходят именно из-за употребления алкогольных напитков. При этом задерживать или штрафовать людей спасатели не имеют права.Надежные помощникиПомогают спасателям в непростой работе собаки породы ньюфаундленд, которые от природы способны спасать тонущего человека. Большие и массивные — в холке вырастают до 70 сантиметров, а в весе могут достигать 80 килограммов — эти собаки не агрессивны к людям. Их шерсть практически не намокает, на лапах есть перепонки. Кроме того, на берегу они постоянно наблюдают за купающимися, интуитивно чувствуют, когда человек начинает тонуть, и мгновенно принимают решение о спасении, не дожидаясь команды. Для этого четверолапые друзья человека проходят постоянные тренировки с кинологами.Профессиональные рекомендацииНесмотря на всю опасность выхода на лед, особенно в весеннее время, некоторые горожане всё же испытывают судьбу, особенно рыбаки, которые не могут отказать себе в удовольствии подледной рыбалки. Поэтому специалисты не устают напоминать о важных рекомендациях по спасению жизни в случае провала под лед.В первую очередь, конечно, нужно проверить маркеры, по которым можно понять, что на лед выходить точно не стоит. Цвет льда не должен быть с желтым, зеленым или темно-серым оттенком. Идеальный лед – прозрачный голубой. Если есть подтеки и разводы других цветов, это говорит о том, что лед поменял свою структуру и уже небезопасен. Если человек все-таки вышел на лед и понял, что он довольно хрупкий, то возвращаться обратно к берегу нужно той же дорогой, что и ранее.В случае провала под лед сначала лучше зацепиться за его кромку и подать сигнал о помощи – криком и жестами. Также можно попытаться позвонить по номеру 112, если телефон в рабочем состоянии. Выбираться из полыньи стоит лежа, не вставая на ноги, а перекатами подальше от места провала.
https://realty.ria.ru/20201225/spasateli-1587292541.html
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городское хозяйство москвы, общество, москва, россия, московская городская поисково-спасательная служба (мгпсс), спасатели
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Общество, Москва, Россия, Московская городская поисково-спасательная служба (МГПСС), спасатели

Хозяева стихии: топ интересных фактов о московских спасателях на воде

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкСпасатели Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах Департамента ГОЧСиПБ во время подготовки к зимнему периоду на поисково-спасательной станции "Левобережная"
Спасатели Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах Департамента ГОЧСиПБ во время подготовки к зимнему периоду на поисково-спасательной станции Левобережная - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Спасатели Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах Департамента ГОЧСиПБ во время подготовки к зимнему периоду на поисково-спасательной станции "Левобережная"
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Работа спасателей на воде не останавливается ни на минуту в течение года. Они постоянно следят за безопасностью москвичей в любой сезон и время суток, контролируя обстановку и оперативно приходя на помощь. Самые интересные факты о работниках Московской городской поисково-спасательной службы (МГПСС) на водных объектах читайте в материале РИА Новости.

Полная безопасность

Специалисты Московской поисково-спасательной службы контролируют береговую линию Москвы-реки, Химкинского водохранилища, а также внутренние водоемы столицы. В городе работают 25 поисково-спасательных станций (ПСС) и одна пожарно-спасательная станция.
В арсенале специалистов находятся 185 плавсредств, в том числе быстроходные катера, надувные, моторные и гребные лодки, а также специализированные суда на воздушной подушке и аэролодки. Для патрулирования, профилактических работ и оказания оперативной помощи пострадавшим специалисты службы задействуют подвижные спасательные посты.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкКатера спасательной службы на водных объектах на поисково-спасательной станции "Строгино" в Москве, где проходят занятия по подготовке к зимнему сезону
Катера спасательной службы на водных объектах на поисково-спасательной станции Строгино в Москве, где проходят занятия по подготовке к зимнему сезону - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Катера спасательной службы на водных объектах на поисково-спасательной станции "Строгино" в Москве, где проходят занятия по подготовке к зимнему сезону
Круглосуточно в Москве дежурят более 70 спасателей, в том числе водолазы. В летний период работа МГПСС переходит на усиленный режим, и число сотрудников, обеспечивающих безопасность на воде, увеличивается.

Современные технологии

В 2019 году спасатели на воде взяли на вооружение беспилотные летательные аппараты, что полностью отвечает задачам национального проекта "Беспилотные авиационные системы". Большой дрон, управляемый диспетчером, облетает заданные маршруты у воды и в режиме реального времени транслирует картинку на станцию, позволяя спасателям дистанционно мониторить свой профилактический район. Устройство может переносить спасжилет и в случае необходимости сбросить его утопающему.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкБеспилотная авиационная система ГКУ "МГПСС" на занятиях спасательной службы на водных объектах по подготовке к зимнему сезону на поисково-спасательной станции "Строгино" в Москве
Беспилотная авиационная система ГКУ МГПСС на занятиях спасательной службы на водных объектах по подготовке к зимнему сезону на поисково-спасательной станции Строгино в Москве - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Беспилотная авиационная система ГКУ "МГПСС" на занятиях спасательной службы на водных объектах по подготовке к зимнему сезону на поисково-спасательной станции "Строгино" в Москве
Беспилотник меньшего размера спасатели привлекают для мониторинга ситуации на месте происшествия. Охват у него небольшой, однако это хорошее подспорье, когда необходимо как можно быстрее найти пострадавшего под водой. Например, на обследование большой зоны поиска у водолазной группы уйдет два-три часа, а беспилотник обследует квадрат за 18-20 минут.
Помимо этого, многие поисково-спасательные станции оборудованы видеокамерами с тепловизорами, с помощью которых можно находить людей, нуждающихся в помощи спасателей, даже в темное время суток.

Адаптация к условиям

Московские спасатели на воде работают круглосуточно в течение всего года и при любых погодных условиях. Для этого подразделения укомплектованы "сухими" гидрокомбинезонами и гидротермокостюмами из неопрена толщиною до 7 миллиметров. Они позволяют спасателям работать на льду при температуре воздуха от 10 до минус 20 градусов по Цельсию до трех часов, и в воде с температурой до 0 градусов по Цельсию до двух часов.
© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкСотрудник Московской городской поисково-спасательной службы в ПСС ''Строгино'' акватории Строгинской поймы реки Москвы во время подготовки к работе в зимний период
Сотрудник Московской городской поисково-спасательной службы в ПСС ''Строгино'' акватории Строгинской поймы реки Москвы во время подготовки к работе в зимний период - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Сотрудник Московской городской поисково-спасательной службы в ПСС ''Строгино'' акватории Строгинской поймы реки Москвы во время подготовки к работе в зимний период
Также спасатели имеют в своем арсенале все необходимое оборудование для оказания помощи пострадавшим: концы Александрова, спасательные круги, устройства спасения из ледяной полыньи, телескопические удочки и специальные петли для оказания помощи животным.

Взгляд из глубины

Большинство спасателей на воде обладают квалификацией водолазов. Они не только спасают людей, но и помогают городу готовиться к купальному сезону, перед стартом которого дважды обследуют дно городских водоемов в зонах отдыха с купанием и чистят его от природного и бытового мусора.
© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкПоисковые работы спасателей-водолазов во время тренировки на многоцелевом пожарно-спасательном корабле "Полковник Чернышев" в акватории реки Москвы
Поисковые работы спасателей-водолазов во время тренировки на многоцелевом пожарно-спасательном корабле Полковник Чернышев в акватории реки Москвы - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Поисковые работы спасателей-водолазов во время тренировки на многоцелевом пожарно-спасательном корабле "Полковник Чернышев" в акватории реки Москвы
При этом водолазы никогда не работают в одиночку. Пока один специалист отправляется на глубину, на суше его страхуют коллеги: следят за состоянием работающего водолаза, корректируют его действия. Для связи со спасателем-водолазом используют телефонную станцию или специальный трос — сигнальный конец. С помощью него обеспечивающий с берега и работающий под водой водолазы подают друг другу условные сигналы, дергая трос определенное количество раз.

Памятник профессии

Работа водолаза увековечена в виде памятника: скульптуру "Водолаз-маяк" установили на Пушкинской набережной в Парке Горького 5 мая 2016 года, в День водолаза, который в России отмечают с 2002 года.
© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкОткрытие памятника водолазам "Водолаз-Маяк" скульптора Леонида Тишкова на Пушкинской набережной Парка Горького
Открытие памятника водолазам Водолаз-Маяк скульптора Леонида Тишкова на Пушкинской набережной Парка Горького - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Открытие памятника водолазам "Водолаз-Маяк" скульптора Леонида Тишкова на Пушкинской набережной Парка Горького
Статуя в шлеме образца 1930-х годов имеет светодиодный светильник. В вечернее время он загорается одновременно с городским освещением и по задумке мигает в ритме сердца.

Полезная профилактика

Специально отведенные зоны отдыха у воды в черте Москвы находятся под ежедневным контролем спасателей МГПСС, плюс за ними следят штатные спасатели самой пляжной зоны. В особо жаркие периоды, когда температура воздуха превышает отметку в 25 градусов по Цельсию, за купальными зонами следят круглосуточно. Вместе с тем спасатели проводят активную работу с населением: с помощью мегафона и акустической системы они напоминают москвичам о правилах поведения у воды.
Если в ходе патрулирования специалисты встречают отдыхающих у воды в состоянии алкогольного опьянения, то делают им предупреждение, указывая на небезопасность купания и времяпрепровождения у водоема в таком виде. По статистике, около 70-75% несчастных случаев на воде происходят именно из-за употребления алкогольных напитков. При этом задерживать или штрафовать людей спасатели не имеют права.
Спасатели в Москве
В своей стихии
25 декабря 2020, 09:00

Надежные помощники

Помогают спасателям в непростой работе собаки породы ньюфаундленд, которые от природы способны спасать тонущего человека. Большие и массивные — в холке вырастают до 70 сантиметров, а в весе могут достигать 80 килограммов — эти собаки не агрессивны к людям. Их шерсть практически не намокает, на лапах есть перепонки. Кроме того, на берегу они постоянно наблюдают за купающимися, интуитивно чувствуют, когда человек начинает тонуть, и мгновенно принимают решение о спасении, не дожидаясь команды. Для этого четверолапые друзья человека проходят постоянные тренировки с кинологами.
Сотрудники добровольного отряда Соттер с собакой-водолазом во время тренировок на поисково-спасательной станции Строгино - РИА Новости, 1920, 18.08.2020
Плюшевая помощь: как тренируются четвероногие спасатели
18 августа 2020, 10:59

Профессиональные рекомендации

Несмотря на всю опасность выхода на лед, особенно в весеннее время, некоторые горожане всё же испытывают судьбу, особенно рыбаки, которые не могут отказать себе в удовольствии подледной рыбалки. Поэтому специалисты не устают напоминать о важных рекомендациях по спасению жизни в случае провала под лед.
В первую очередь, конечно, нужно проверить маркеры, по которым можно понять, что на лед выходить точно не стоит. Цвет льда не должен быть с желтым, зеленым или темно-серым оттенком. Идеальный лед – прозрачный голубой. Если есть подтеки и разводы других цветов, это говорит о том, что лед поменял свою структуру и уже небезопасен. Если человек все-таки вышел на лед и понял, что он довольно хрупкий, то возвращаться обратно к берегу нужно той же дорогой, что и ранее.
© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкЛюди катаются на коньках, ватрушках и сванках на Мещерском пруду в Московской области
Люди катаются на коньках, ватрушках и сванках на Мещерском пруду в Московской области - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Люди катаются на коньках, ватрушках и сванках на Мещерском пруду в Московской области
В случае провала под лед сначала лучше зацепиться за его кромку и подать сигнал о помощи – криком и жестами. Также можно попытаться позвонить по номеру 112, если телефон в рабочем состоянии. Выбираться из полыньи стоит лежа, не вставая на ноги, а перекатами подальше от места провала.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыОбществоМоскваРоссияМосковская городская поисково-спасательная служба (МГПСС)спасатели
 
 
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