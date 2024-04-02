https://ria.ru/20240402/spasateli-1936669494.html

Хозяева стихии: топ интересных фактов о московских спасателях на воде

Хозяева стихии: топ интересных фактов о московских спасателях на воде - РИА Новости, 02.04.2024

Хозяева стихии: топ интересных фактов о московских спасателях на воде

Работа спасателей на воде не останавливается ни на минуту в течение года. Они постоянно следят за безопасностью москвичей в любой сезон и время суток,... РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T09:00

2024-04-02T09:00

2024-04-02T09:00

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Работа спасателей на воде не останавливается ни на минуту в течение года. Они постоянно следят за безопасностью москвичей в любой сезон и время суток, контролируя обстановку и оперативно приходя на помощь. Самые интересные факты о работниках Московской городской поисково-спасательной службы (МГПСС) на водных объектах читайте в материале РИА Новости.Полная безопасностьСпециалисты Московской поисково-спасательной службы контролируют береговую линию Москвы-реки, Химкинского водохранилища, а также внутренние водоемы столицы. В городе работают 25 поисково-спасательных станций (ПСС) и одна пожарно-спасательная станция.В арсенале специалистов находятся 185 плавсредств, в том числе быстроходные катера, надувные, моторные и гребные лодки, а также специализированные суда на воздушной подушке и аэролодки. Для патрулирования, профилактических работ и оказания оперативной помощи пострадавшим специалисты службы задействуют подвижные спасательные посты.Круглосуточно в Москве дежурят более 70 спасателей, в том числе водолазы. В летний период работа МГПСС переходит на усиленный режим, и число сотрудников, обеспечивающих безопасность на воде, увеличивается.Современные технологииВ 2019 году спасатели на воде взяли на вооружение беспилотные летательные аппараты, что полностью отвечает задачам национального проекта "Беспилотные авиационные системы". Большой дрон, управляемый диспетчером, облетает заданные маршруты у воды и в режиме реального времени транслирует картинку на станцию, позволяя спасателям дистанционно мониторить свой профилактический район. Устройство может переносить спасжилет и в случае необходимости сбросить его утопающему.Беспилотник меньшего размера спасатели привлекают для мониторинга ситуации на месте происшествия. Охват у него небольшой, однако это хорошее подспорье, когда необходимо как можно быстрее найти пострадавшего под водой. Например, на обследование большой зоны поиска у водолазной группы уйдет два-три часа, а беспилотник обследует квадрат за 18-20 минут.Помимо этого, многие поисково-спасательные станции оборудованы видеокамерами с тепловизорами, с помощью которых можно находить людей, нуждающихся в помощи спасателей, даже в темное время суток.Адаптация к условиямМосковские спасатели на воде работают круглосуточно в течение всего года и при любых погодных условиях. Для этого подразделения укомплектованы "сухими" гидрокомбинезонами и гидротермокостюмами из неопрена толщиною до 7 миллиметров. Они позволяют спасателям работать на льду при температуре воздуха от 10 до минус 20 градусов по Цельсию до трех часов, и в воде с температурой до 0 градусов по Цельсию до двух часов.Также спасатели имеют в своем арсенале все необходимое оборудование для оказания помощи пострадавшим: концы Александрова, спасательные круги, устройства спасения из ледяной полыньи, телескопические удочки и специальные петли для оказания помощи животным.Взгляд из глубиныБольшинство спасателей на воде обладают квалификацией водолазов. Они не только спасают людей, но и помогают городу готовиться к купальному сезону, перед стартом которого дважды обследуют дно городских водоемов в зонах отдыха с купанием и чистят его от природного и бытового мусора.При этом водолазы никогда не работают в одиночку. Пока один специалист отправляется на глубину, на суше его страхуют коллеги: следят за состоянием работающего водолаза, корректируют его действия. Для связи со спасателем-водолазом используют телефонную станцию или специальный трос — сигнальный конец. С помощью него обеспечивающий с берега и работающий под водой водолазы подают друг другу условные сигналы, дергая трос определенное количество раз.Памятник профессииРабота водолаза увековечена в виде памятника: скульптуру "Водолаз-маяк" установили на Пушкинской набережной в Парке Горького 5 мая 2016 года, в День водолаза, который в России отмечают с 2002 года.Статуя в шлеме образца 1930-х годов имеет светодиодный светильник. В вечернее время он загорается одновременно с городским освещением и по задумке мигает в ритме сердца.Полезная профилактикаСпециально отведенные зоны отдыха у воды в черте Москвы находятся под ежедневным контролем спасателей МГПСС, плюс за ними следят штатные спасатели самой пляжной зоны. В особо жаркие периоды, когда температура воздуха превышает отметку в 25 градусов по Цельсию, за купальными зонами следят круглосуточно. Вместе с тем спасатели проводят активную работу с населением: с помощью мегафона и акустической системы они напоминают москвичам о правилах поведения у воды.Если в ходе патрулирования специалисты встречают отдыхающих у воды в состоянии алкогольного опьянения, то делают им предупреждение, указывая на небезопасность купания и времяпрепровождения у водоема в таком виде. По статистике, около 70-75% несчастных случаев на воде происходят именно из-за употребления алкогольных напитков. При этом задерживать или штрафовать людей спасатели не имеют права.Надежные помощникиПомогают спасателям в непростой работе собаки породы ньюфаундленд, которые от природы способны спасать тонущего человека. Большие и массивные — в холке вырастают до 70 сантиметров, а в весе могут достигать 80 килограммов — эти собаки не агрессивны к людям. Их шерсть практически не намокает, на лапах есть перепонки. Кроме того, на берегу они постоянно наблюдают за купающимися, интуитивно чувствуют, когда человек начинает тонуть, и мгновенно принимают решение о спасении, не дожидаясь команды. Для этого четверолапые друзья человека проходят постоянные тренировки с кинологами.Профессиональные рекомендацииНесмотря на всю опасность выхода на лед, особенно в весеннее время, некоторые горожане всё же испытывают судьбу, особенно рыбаки, которые не могут отказать себе в удовольствии подледной рыбалки. Поэтому специалисты не устают напоминать о важных рекомендациях по спасению жизни в случае провала под лед.В первую очередь, конечно, нужно проверить маркеры, по которым можно понять, что на лед выходить точно не стоит. Цвет льда не должен быть с желтым, зеленым или темно-серым оттенком. Идеальный лед – прозрачный голубой. Если есть подтеки и разводы других цветов, это говорит о том, что лед поменял свою структуру и уже небезопасен. Если человек все-таки вышел на лед и понял, что он довольно хрупкий, то возвращаться обратно к берегу нужно той же дорогой, что и ранее.В случае провала под лед сначала лучше зацепиться за его кромку и подать сигнал о помощи – криком и жестами. Также можно попытаться позвонить по номеру 112, если телефон в рабочем состоянии. Выбираться из полыньи стоит лежа, не вставая на ноги, а перекатами подальше от места провала.

https://realty.ria.ru/20201225/spasateli-1587292541.html

https://ria.ru/20200818/1575924291.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

городское хозяйство москвы, общество, москва, россия, московская городская поисково-спасательная служба (мгпсс), спасатели