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Southwind Airlines не попала под санкции ЕС, заявили в Еврокомиссии - РИА Новости, 02.04.2024
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17:47 02.04.2024
https://ria.ru/20240402/southwind-1937401167.html
Southwind Airlines не попала под санкции ЕС, заявили в Еврокомиссии
Southwind Airlines не попала под санкции ЕС, заявили в Еврокомиссии - РИА Новости, 02.04.2024
Southwind Airlines не попала под санкции ЕС, заявили в Еврокомиссии
Евросоюз до настоящего времени не вносил в общеевропейские санкционные списки турецкую авиакомпанию Southwind Airlines, которую сразу несколько европейских... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T17:47
2024-04-02T17:47
россия
евросоюз
санкции в отношении россии
в мире
еврокомиссия
турция
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БРЮССЕЛЬ, 2 апр - РИА Новости. Евросоюз до настоящего времени не вносил в общеевропейские санкционные списки турецкую авиакомпанию Southwind Airlines, которую сразу несколько европейских стран перестали пускать в свое воздушное пространство, сообщили РИА Новости в Европейской комиссии. "Санкции ЕС принимаются единогласно государствами-членами и публикуются в Официальном журнале ЕС. На данный момент ЕС не принимал санкций против указанной компании", - пояснил представитель Еврокомиссии. При этом в ЕК заявили о поддержке "мер, которые принимают государства-члены ЕС для обеспечения единообразного применения и эффективного исполнения санкций ЕС". Ранее европейские СМИ сообщили, что 28 марта ЕС запретил турецкой авиакомпании Southwind Airlines полеты в страны союза и в его воздушном пространстве. Указывалось, что такое решение было принято после подачи заявки этой авиакомпанией на выполнение рейсов между Финляндией и Турцией. Финское агентство транспорта и связи Traficom сообщило, что не разрешило Southwind Airlines выполнять рейсы в Финляндию из-за ее "связей с Россией". Southwind отменила полеты из Калининграда в Анталью из-за санкций со стороны Евросоюза, сообщила в субботу Ассоциация туроператоров России (АТОР). В ТОР 29 марта сообщили, что вылет рейса с российскими туристами в Москву из Шарм-эш-Шейха отложен на неопределенное время по причине запрета ЕС в отношении авиакомпании Southwind на совершение полетов в Европу из-за ее "связей с Россией". Там уточнили, что в четверг Брюссель объявил странам-членам ЕС, что Southwind Airlines (официальное название Cortex Aviation and Tourism Trade) запретили взлетать, летать и приземляться в Европе в соответствии санкционным регламентом. Сама авиакомпания заявила, что намерена судиться с европейскими властями и добиваться отмены запрета. Западные страны в связи со спецоперацией на Украине ввели жесткие антироссийские санкции. В феврале 2022 года ЕС закрыл доступ в свои аэропорты для всех перевозчиков из РФ, а также запретил использование своего воздушного пространства. Запрет распространяется и на самолеты, принадлежащие компаниям или гражданам РФ или находящиеся у них в лизинге. ЕС также запретил поставки в РФ гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов.
https://ria.ru/20240401/sanktsii-1937194001.html
https://ria.ru/20240320/sanktsii-1934377021.html
https://ria.ru/20240311/egipet-1932335708.html
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россия, евросоюз, санкции в отношении россии, в мире, еврокомиссия, турция
Россия, Евросоюз, Санкции в отношении России, В мире, Еврокомиссия, Турция
Southwind Airlines не попала под санкции ЕС, заявили в Еврокомиссии

Еврокомиссия: ЕС официально не вводил санкций против турецкой Southwind Airlines

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкСамолет Boeing 777 авиакомпании Southwind
Самолет Boeing 777 авиакомпании Southwind - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© РИА Новости / Павел Львов
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Самолет Boeing 777 авиакомпании Southwind. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 2 апр - РИА Новости. Евросоюз до настоящего времени не вносил в общеевропейские санкционные списки турецкую авиакомпанию Southwind Airlines, которую сразу несколько европейских стран перестали пускать в свое воздушное пространство, сообщили РИА Новости в Европейской комиссии.
"Санкции ЕС принимаются единогласно государствами-членами и публикуются в Официальном журнале ЕС. На данный момент ЕС не принимал санкций против указанной компании", - пояснил представитель Еврокомиссии. При этом в ЕК заявили о поддержке "мер, которые принимают государства-члены ЕС для обеспечения единообразного применения и эффективного исполнения санкций ЕС".
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Турецкая авиакомпания назвала санкции Евросоюза необоснованными
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Ранее европейские СМИ сообщили, что 28 марта ЕС запретил турецкой авиакомпании Southwind Airlines полеты в страны союза и в его воздушном пространстве. Указывалось, что такое решение было принято после подачи заявки этой авиакомпанией на выполнение рейсов между Финляндией и Турцией.
Финское агентство транспорта и связи Traficom сообщило, что не разрешило Southwind Airlines выполнять рейсы в Финляндию из-за ее "связей с Россией". Southwind отменила полеты из Калининграда в Анталью из-за санкций со стороны Евросоюза, сообщила в субботу Ассоциация туроператоров России (АТОР).
В ТОР 29 марта сообщили, что вылет рейса с российскими туристами в Москву из Шарм-эш-Шейха отложен на неопределенное время по причине запрета ЕС в отношении авиакомпании Southwind на совершение полетов в Европу из-за ее "связей с Россией". Там уточнили, что в четверг Брюссель объявил странам-членам ЕС, что Southwind Airlines (официальное название Cortex Aviation and Tourism Trade) запретили взлетать, летать и приземляться в Европе в соответствии санкционным регламентом. Сама авиакомпания заявила, что намерена судиться с европейскими властями и добиваться отмены запрета.
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ЕС также запретил поставки в РФ гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов.
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