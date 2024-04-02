Southwind Airlines не попала под санкции ЕС, заявили в Еврокомиссии
Еврокомиссия: ЕС официально не вводил санкций против турецкой Southwind Airlines
Самолет Boeing 777 авиакомпании Southwind. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 2 апр - РИА Новости. Евросоюз до настоящего времени не вносил в общеевропейские санкционные списки турецкую авиакомпанию Southwind Airlines, которую сразу несколько европейских стран перестали пускать в свое воздушное пространство, сообщили РИА Новости в Европейской комиссии.
"Санкции ЕС принимаются единогласно государствами-членами и публикуются в Официальном журнале ЕС. На данный момент ЕС не принимал санкций против указанной компании", - пояснил представитель Еврокомиссии. При этом в ЕК заявили о поддержке "мер, которые принимают государства-члены ЕС для обеспечения единообразного применения и эффективного исполнения санкций ЕС".
Ранее европейские СМИ сообщили, что 28 марта ЕС запретил турецкой авиакомпании Southwind Airlines полеты в страны союза и в его воздушном пространстве. Указывалось, что такое решение было принято после подачи заявки этой авиакомпанией на выполнение рейсов между Финляндией и Турцией.
Финское агентство транспорта и связи Traficom сообщило, что не разрешило Southwind Airlines выполнять рейсы в Финляндию из-за ее "связей с Россией". Southwind отменила полеты из Калининграда в Анталью из-за санкций со стороны Евросоюза, сообщила в субботу Ассоциация туроператоров России (АТОР).
В ТОР 29 марта сообщили, что вылет рейса с российскими туристами в Москву из Шарм-эш-Шейха отложен на неопределенное время по причине запрета ЕС в отношении авиакомпании Southwind на совершение полетов в Европу из-за ее "связей с Россией". Там уточнили, что в четверг Брюссель объявил странам-членам ЕС, что Southwind Airlines (официальное название Cortex Aviation and Tourism Trade) запретили взлетать, летать и приземляться в Европе в соответствии санкционным регламентом. Сама авиакомпания заявила, что намерена судиться с европейскими властями и добиваться отмены запрета.
Западные страны в связи со спецоперацией на Украине ввели жесткие антироссийские санкции. В феврале 2022 года ЕС закрыл доступ в свои аэропорты для всех перевозчиков из РФ, а также запретил использование своего воздушного пространства. Запрет распространяется и на самолеты, принадлежащие компаниям или гражданам РФ или находящиеся у них в лизинге.