https://ria.ru/20240402/soboleznovanie-1937457318.html
Асад выразил соболезнования в связи с гибелью иранских советников в Дамаске
Асад выразил соболезнования в связи с гибелью иранских советников в Дамаске - РИА Новости, 02.04.2024
Асад выразил соболезнования в связи с гибелью иранских советников в Дамаске
Президент Сирии Башар Асад в телефонном разговоре со своим иранским коллегой Эбрахимом Раиси выразил соболезнования в связи с гибелью нескольких иранских... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T22:43
2024-04-02T22:43
2024-04-02T22:43
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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КАИР, 2 апр - РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад в телефонном разговоре со своим иранским коллегой Эбрахимом Раиси выразил соболезнования в связи с гибелью нескольких иранских военных советников при ударе Израиля по консульству Ирана в Дамаске, сообщила канцелярия сирийского лидера. "Президент Башар Асад провел телефонный разговор с иранским президентом Эбрахимом Раиси и выразил в ходе него искренние соболезнования в связи с гибелью нескольких иранских военных советников при жестоком и грязном нападении на иранское консульство в Дамаске", - говорится в заявлении канцелярии Асада. Асад также подчеркнул в ходе разговора, что "израильский обстрел дипмиссии в районе большого скопления мирных жителей не является чем-то удивительным". В понедельник вечером минобороны Сирии сообщило об авиаударе израильских ВВС по зданию консульства Ирана в столице Сирии Дамаске. В здании консульства находилась также резиденция посла Ирана в САР Хосейна Акбари – последний в ходе атаки не пострадал. Согласно заявлению сирийского оборонного ведомства, здание консульства в результате ракетного удара полностью разрушено. Согласно заявлению Корпуса стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС), в ходе израильского удара погибли семь офицеров КСИР, среди них двое высокопоставленных генералов-советников – Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Иранский МИД в ответ на атаку Израиля заявил, что "оставляет за собой право" лично ответить на авиаудар Тель-Авива по генконсульству в Дамаске, а также определить, как именно "наказать агрессора". Министр здравоохранения Сирии Хасан аль-Габбаш сообщил, что жертвами израильского удара по консульству Ирана в Дамаске стали четверо сирийских граждан, еще 13 пострадали.
https://ria.ru/20231226/iran-1918099311.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, цены на нефть, сирия, иран, дамаск (город), башар асад, корпус стражей исламской революции, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, авиаудар израиля по генконсульству ирана в дамаске
В мире, Цены на нефть, Сирия, Иран, Дамаск (город), Башар Асад, Корпус стражей исламской революции, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Авиаудар Израиля по генконсульству Ирана в Дамаске
Асад выразил соболезнования в связи с гибелью иранских советников в Дамаске
Асад выразил соболезнования Раиси в связи с гибелью иранских советников в Сирии
КАИР, 2 апр - РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад в телефонном разговоре со своим иранским коллегой Эбрахимом Раиси выразил соболезнования в связи с гибелью нескольких иранских военных советников при ударе Израиля по консульству Ирана в Дамаске, сообщила канцелярия сирийского лидера.
"Президент Башар Асад провел телефонный разговор с иранским президентом Эбрахимом Раиси и выразил в ходе него искренние соболезнования в связи с гибелью нескольких иранских военных советников при жестоком и грязном нападении на иранское консульство в Дамаске", - говорится в заявлении канцелярии Асада.
Асад также подчеркнул в ходе разговора, что "израильский обстрел дипмиссии в районе большого скопления мирных жителей не является чем-то удивительным".
В понедельник вечером минобороны Сирии сообщило об авиаударе израильских ВВС по зданию консульства Ирана в столице Сирии Дамаске. В здании консульства находилась также резиденция посла Ирана в САР Хосейна Акбари – последний в ходе атаки не пострадал. Согласно заявлению сирийского оборонного ведомства, здание консульства в результате ракетного удара полностью разрушено.
Согласно заявлению Корпуса стражей исламской революции
Ирана (элитные подразделения ВС), в ходе израильского удара погибли семь офицеров КСИР, среди них двое высокопоставленных генералов-советников – Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане
, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими.
Иранский МИД в ответ на атаку Израиля заявил, что "оставляет за собой право" лично ответить на авиаудар Тель-Авива
по генконсульству в Дамаске, а также определить, как именно "наказать агрессора".
Министр здравоохранения Сирии Хасан аль-Габбаш сообщил, что жертвами израильского удара по консульству Ирана в Дамаске стали четверо сирийских граждан, еще 13 пострадали.