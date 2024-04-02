https://ria.ru/20240402/slovakiya-1937368282.html
Кандидат в президенты Словакии заявил о нарушении правил предвыборной гонки
Кандидат в президенты Словакии заявил о нарушении правил предвыборной гонки - РИА Новости, 02.04.2024
Кандидат в президенты Словакии заявил о нарушении правил предвыборной гонки
Кандидат в президенты Словакии, бывший глава МИД республики Иван Корчок считает, что правила предвыборной гонки грубо нарушались. Об этом он заявил в эфире... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T15:42
2024-04-02T15:42
2024-04-02T15:42
в мире
словакия
иван корчок
петер пеллегрини
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БРАТИСЛАВА, 2 апр - РИА Новости. Кандидат в президенты Словакии, бывший глава МИД республики Иван Корчок считает, что правила предвыборной гонки грубо нарушались. Об этом он заявил в эфире Radio Expres."Мне очень жаль, что правила предвыборной кампании грубо нарушались, нарушения были вполне конкретными", - сказал Корчок во вторник, комментируя ход предвыборной борьбы. Корчок сообщил, что руководство МВД республики распространяет нарратив о том, что он является "кандидатом войны", назвав это грубым нарушением правил. Он также отметил, что, по данным специалистов, фейковая страница о нем была создана по шаблону сайта его соперника, главы словацкого парламента Петера Пеллегрини. По мнению дипломата, вызывают вопросы и способы финансирования предвыборной кампании Пеллегрини. Пеллегрини отказался от участия в этой дискуссии из-за поездки по регионам. Ранее его представитель заявляла, что команда Пеллегрини не причастна к хакерским атакам на сайт Корчока, о которых сообщал дипломат. Корчок ранее выражал мнение, что к созданию компрометирующего его сайта причастна команда Пеллегрини. Одновременно с появлением фейкового сайта официальная страница Корчока была недоступна из-за хакерских атак. Во второй тур выборов президента Словакии, намеченный на 6 апреля, прошли Корчок, получивший 42,51% голосов, и Пеллегрини, набравший 37,02%. Всего в выборах принимали участие девять кандидатов. Явка составила 51,91%. Избирательным правом в Словакии обладают порядка 4,3 миллиона граждан.
https://ria.ru/20240324/vybory-1935485051.html
https://ria.ru/20240327/slovakiya-1936176050.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, словакия, иван корчок, петер пеллегрини
В мире, Словакия, Иван Корчок, Петер Пеллегрини
Кандидат в президенты Словакии заявил о нарушении правил предвыборной гонки
Кандидат в президенты Словакии Корчок: правила предвыборной гонки нарушались
БРАТИСЛАВА, 2 апр - РИА Новости.
Кандидат в президенты Словакии, бывший глава МИД республики Иван Корчок считает, что правила предвыборной гонки грубо нарушались. Об этом он заявил в эфире Radio Expres
.
"Мне очень жаль, что правила предвыборной кампании грубо нарушались, нарушения были вполне конкретными", - сказал Корчок во вторник, комментируя ход предвыборной борьбы.
Корчок сообщил, что руководство МВД республики распространяет нарратив о том, что он является "кандидатом войны", назвав это грубым нарушением правил. Он также отметил, что, по данным специалистов, фейковая страница о нем была создана по шаблону сайта его соперника, главы словацкого парламента Петера Пеллегрини
. По мнению дипломата, вызывают вопросы и способы финансирования предвыборной кампании Пеллегрини.
Пеллегрини отказался от участия в этой дискуссии из-за поездки по регионам. Ранее его представитель заявляла, что команда Пеллегрини не причастна к хакерским атакам на сайт Корчока, о которых сообщал дипломат.
Корчок ранее выражал мнение, что к созданию компрометирующего его сайта причастна команда Пеллегрини. Одновременно с появлением фейкового сайта официальная страница Корчока была недоступна из-за хакерских атак.
Во второй тур выборов президента Словакии, намеченный на 6 апреля, прошли Корчок, получивший 42,51% голосов, и Пеллегрини, набравший 37,02%. Всего в выборах принимали участие девять кандидатов. Явка составила 51,91%. Избирательным правом в Словакии обладают порядка 4,3 миллиона граждан.