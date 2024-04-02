Рейтинг@Mail.ru
Сирийские курды объявили о готовности к прямым переговорам с Дамаском - РИА Новости, 02.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
 
15:45 02.04.2024
https://ria.ru/20240402/siriya-1937368709.html
Сирийские курды объявили о готовности к прямым переговорам с Дамаском
Сирийские курды объявили о готовности к прямым переговорам с Дамаском - РИА Новости, 02.04.2024
Сирийские курды объявили о готовности к прямым переговорам с Дамаском
Автономная администрация на северо-востоке Сирии готова к прямым переговорам с правительством в Дамаске для решения сирийского кризиса, заявил РИА Новости глава РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T15:45
2024-04-02T15:45
война в сирии
в мире
дамаск (город)
сирия
сирийские демократические силы
сирийский курдистан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0c/1564619756_0:41:2700:1560_1920x0_80_0_0_93391341f1f7ca01b48cee87504b7d78.jpg
КАИР, 2 апр - РИА Новости. Автономная администрация на северо-востоке Сирии готова к прямым переговорам с правительством в Дамаске для решения сирийского кризиса, заявил РИА Новости глава отдела по связям с общественностью сирийской курдской партии "Демократический союз" Сиханок Дибо. "Мы готовы к диалогу и прямым переговорам с правительством в Дамаске для решения кризиса и преодоления раскола", - сказал Дибо. Он отметил, что улучшение отношений между Сирией и другими арабскими странами выглядит обнадеживающим шагом для самопровозглашенной автономной администрации на северо-востоке страны. Дибо также упомянул, что ранее состоялось несколько раундов переговоров между курдами и правительством в Дамаске, но они не привели к каким-либо результатам. "В то время наше видение заключалось в том, что решение может быть в том, чтобы автономная администрация рассматривалась как часть сирийской государственной административной системы", - сообщил политик. Официальный Дамаск не признает автономную администрацию на северо-востоке Сирии, контролирующую территории к востоку от реки Евфрат, и их военное крыло – "Сирийские демократические силы". В 2018-2019 годах Дамаск провел несколько безрезультатных раундов переговоров с автономной курдской администрацией.
https://ria.ru/20230906/kurdy-1894575325.html
https://ria.ru/20240116/udary-1921564233.html
дамаск (город)
сирия
сирийский курдистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0c/1564619756_284:0:2417:1600_1920x0_80_0_0_0eafcaa60bc29ef22cf78f90714b8b98.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, дамаск (город), сирия, сирийские демократические силы, сирийский курдистан
Война в Сирии, В мире, Дамаск (город), Сирия, Сирийские демократические силы, Сирийский Курдистан
Сирийские курды объявили о готовности к прямым переговорам с Дамаском

Сирийские курды объявили о готовности к диалогу с Дамаском для урегулирования

© AP PhotoВоенный конвой США и местные жители в районе города Эль-Камышлы в Сирии
Военный конвой США и местные жители в районе города Эль-Камышлы в Сирии - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© AP Photo
Военный конвой США и местные жители в районе города Эль-Камышлы в Сирии. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАИР, 2 апр - РИА Новости. Автономная администрация на северо-востоке Сирии готова к прямым переговорам с правительством в Дамаске для решения сирийского кризиса, заявил РИА Новости глава отдела по связям с общественностью сирийской курдской партии "Демократический союз" Сиханок Дибо.
"Мы готовы к диалогу и прямым переговорам с правительством в Дамаске для решения кризиса и преодоления раскола", - сказал Дибо.
Сирийские демократические силы (SDF) в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
Курды установили контроль над городом Зейбан в Сирии, сообщили источники
6 сентября 2023, 16:47
Он отметил, что улучшение отношений между Сирией и другими арабскими странами выглядит обнадеживающим шагом для самопровозглашенной автономной администрации на северо-востоке страны. Дибо также упомянул, что ранее состоялось несколько раундов переговоров между курдами и правительством в Дамаске, но они не привели к каким-либо результатам.
"В то время наше видение заключалось в том, что решение может быть в том, чтобы автономная администрация рассматривалась как часть сирийской государственной административной системы", - сообщил политик.
Официальный Дамаск не признает автономную администрацию на северо-востоке Сирии, контролирующую территории к востоку от реки Евфрат, и их военное крыло – "Сирийские демократические силы". В 2018-2019 годах Дамаск провел несколько безрезультатных раундов переговоров с автономной курдской администрацией.
Дым на месте взрыва в Эрбиле, Ирак - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
Эксперт прокомментировал удары Ирана по Иракскому Курдистану
16 января, 10:48
 
Война в СирииВ миреДамаск (город)СирияСирийские демократические силыСирийский Курдистан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала