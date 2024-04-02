https://ria.ru/20240402/siriya-1937368709.html
Сирийские курды объявили о готовности к прямым переговорам с Дамаском
Сирийские курды объявили о готовности к прямым переговорам с Дамаском - РИА Новости, 02.04.2024
Сирийские курды объявили о готовности к прямым переговорам с Дамаском
Автономная администрация на северо-востоке Сирии готова к прямым переговорам с правительством в Дамаске для решения сирийского кризиса, заявил РИА Новости глава РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T15:45
2024-04-02T15:45
2024-04-02T15:45
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КАИР, 2 апр - РИА Новости. Автономная администрация на северо-востоке Сирии готова к прямым переговорам с правительством в Дамаске для решения сирийского кризиса, заявил РИА Новости глава отдела по связям с общественностью сирийской курдской партии "Демократический союз" Сиханок Дибо. "Мы готовы к диалогу и прямым переговорам с правительством в Дамаске для решения кризиса и преодоления раскола", - сказал Дибо. Он отметил, что улучшение отношений между Сирией и другими арабскими странами выглядит обнадеживающим шагом для самопровозглашенной автономной администрации на северо-востоке страны. Дибо также упомянул, что ранее состоялось несколько раундов переговоров между курдами и правительством в Дамаске, но они не привели к каким-либо результатам. "В то время наше видение заключалось в том, что решение может быть в том, чтобы автономная администрация рассматривалась как часть сирийской государственной административной системы", - сообщил политик. Официальный Дамаск не признает автономную администрацию на северо-востоке Сирии, контролирующую территории к востоку от реки Евфрат, и их военное крыло – "Сирийские демократические силы". В 2018-2019 годах Дамаск провел несколько безрезультатных раундов переговоров с автономной курдской администрацией.
https://ria.ru/20230906/kurdy-1894575325.html
https://ria.ru/20240116/udary-1921564233.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, дамаск (город), сирия, сирийские демократические силы, сирийский курдистан
Война в Сирии, В мире, Дамаск (город), Сирия, Сирийские демократические силы, Сирийский Курдистан
Сирийские курды объявили о готовности к прямым переговорам с Дамаском
Сирийские курды объявили о готовности к диалогу с Дамаском для урегулирования
КАИР, 2 апр - РИА Новости. Автономная администрация на северо-востоке Сирии готова к прямым переговорам с правительством в Дамаске для решения сирийского кризиса, заявил РИА Новости глава отдела по связям с общественностью сирийской курдской партии "Демократический союз" Сиханок Дибо.
"Мы готовы к диалогу и прямым переговорам с правительством в Дамаске для решения кризиса и преодоления раскола", - сказал Дибо.
Он отметил, что улучшение отношений между Сирией и другими арабскими странами выглядит обнадеживающим шагом для самопровозглашенной автономной администрации на северо-востоке страны. Дибо также упомянул, что ранее состоялось несколько раундов переговоров между курдами и правительством в Дамаске, но они не привели к каким-либо результатам.
"В то время наше видение заключалось в том, что решение может быть в том, чтобы автономная администрация рассматривалась как часть сирийской государственной административной системы", - сообщил политик.
Официальный Дамаск не признает автономную администрацию на северо-востоке Сирии, контролирующую территории к востоку от реки Евфрат, и их военное крыло – "Сирийские демократические силы
". В 2018-2019 годах Дамаск провел несколько безрезультатных раундов переговоров с автономной курдской администрацией.