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В Сирии шесть человек погибли в результате атаки Израиля, сообщили СМИ
В Сирии шесть человек погибли в результате атаки Израиля, сообщили СМИ - РИА Новости, 02.04.2024
В Сирии шесть человек погибли в результате атаки Израиля, сообщили СМИ
Шесть сирийских граждан погибли в результате ракетного удара израильских ВВС по генеральному консульству Ирана в Дамаске, сообщает иранское государственное... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T14:47
2024-04-02T14:47
2024-04-02T14:47
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израиль
корпус стражей исламской революции
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТЕГЕРАН, 2 апр – РИА Новости. Шесть сирийских граждан погибли в результате ракетного удара израильских ВВС по генеральному консульству Ирана в Дамаске, сообщает иранское государственное телевидение. "Шестеро сирийских граждан погибли в результате нападения Израиля на иранское консульство", - говорится в сообщении иранского гостелеканала IRIB. Отмечается также, что завершилась операция спасателей по разбору завалов на месте удара. В понедельник вечером минобороны Сирии сообщило об авиаударе израильских ВВС по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске. В здании консульства находилась также резиденция посла Ирана в САР Хосейн Акбари – последний в ходе атаки не пострадал. Согласно заявлению сирийского оборонного ведомства, здание консульства в результате ракетного удара полностью разрушено. Согласно заявлению Корпуса стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС), в ходе израильского удара погибли семь офицеров КСИР, среди них двое высокопоставленных генералов-советников – Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Иранский МИД в ответ на атаку Израиля заявил, что "оставляет за собой право" лично ответить на авиаудар Тель-Авива по генконсульству в Дамаске, а также определить, как именно "наказать агрессора".
https://ria.ru/20240402/udar-1937297693.html
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в мире, сирия, иран, израиль, корпус стражей исламской революции, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Сирия, Иран, Израиль, Корпус стражей исламской революции, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Сирии шесть человек погибли в результате атаки Израиля, сообщили СМИ
IRIB: шесть сирийцев погибли при атаке Израиля по консульству Ирана в Дамаске