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Около 1200 мужчин прошли школы будущих пап в Подмосковье в 2023 году - РИА Новости, 02.04.2024
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Новости Подмосковья
 
14:06 02.04.2024
https://ria.ru/20240402/shkoly-1937336907.html
Около 1200 мужчин прошли школы будущих пап в Подмосковье в 2023 году
Около 1200 мужчин прошли школы будущих пап в Подмосковье в 2023 году - РИА Новости, 02.04.2024
Около 1200 мужчин прошли школы будущих пап в Подмосковье в 2023 году
Занятия в школах будущих пап, где обучающимся рассказывают о процессе беременности и родов, а также о подготовке к ним, прошли около 1,2 тысячи мужчин из... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T14:06
2024-04-02T14:06
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
людмила болатаева
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Занятия в школах будущих пап, где обучающимся рассказывают о процессе беременности и родов, а также о подготовке к ним, прошли около 1,2 тысячи мужчин из Подмосковья за 2023 год, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области. "Для мужчин, готовящихся стать отцами, в Московской области работают школы пап. Там им рассказывают о процессе беременности и родов, подготовке к ним, объясняют, какое участие принимает партнер в родах, и отвечают на волнующие вопросы. Школы будущих пап работают в Щелковском, Наро-Фоминском, Видновском перинатальных центрах и других медорганизациях. В прошлом году занятия посетили порядка 1,2 тысячи мужчин", - отметили в ведомстве. По словам первого заместителя председателя правительства Московской области Людмилы Болатаевой, осознанный подход у мужчин к появлению ребенка – это тренд. "На занятиях в таких школах будущим папам объясняют, как оказать поддержку жене во время беременности и декрета, рассказывают об уходе за малышом. Отмечу, что сейчас среди мужчин это тренд — осознанный подход к родительству, а наши школы в этом являются отличной помощью", - рассказала Болатаева, слова которой приводятся в сообщении.
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московская область (подмосковье), людмила болатаева
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Людмила Болатаева

Около 1200 мужчин прошли школы будущих пап в Подмосковье в 2023 году

© iStock.com / ~UserGI15613517Мужчина с ребенком
Мужчина с ребенком - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© iStock.com / ~UserGI15613517
Мужчина с ребенком
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Занятия в школах будущих пап, где обучающимся рассказывают о процессе беременности и родов, а также о подготовке к ним, прошли около 1,2 тысячи мужчин из Подмосковья за 2023 год, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области.
"Для мужчин, готовящихся стать отцами, в Московской области работают школы пап. Там им рассказывают о процессе беременности и родов, подготовке к ним, объясняют, какое участие принимает партнер в родах, и отвечают на волнующие вопросы. Школы будущих пап работают в Щелковском, Наро-Фоминском, Видновском перинатальных центрах и других медорганизациях. В прошлом году занятия посетили порядка 1,2 тысячи мужчин", - отметили в ведомстве.
По словам первого заместителя председателя правительства Московской области Людмилы Болатаевой, осознанный подход у мужчин к появлению ребенка – это тренд.
"На занятиях в таких школах будущим папам объясняют, как оказать поддержку жене во время беременности и декрета, рассказывают об уходе за малышом. Отмечу, что сейчас среди мужчин это тренд — осознанный подход к родительству, а наши школы в этом являются отличной помощью", - рассказала Болатаева, слова которой приводятся в сообщении.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Людмила Болатаева
 
 
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