https://ria.ru/20240402/shkolnik-1937380150.html

Башкирский школьник передал свои сбережения на покупку хлеба в зону СВО

Башкирский школьник передал свои сбережения на покупку хлеба в зону СВО - РИА Новости, 02.04.2024

Башкирский школьник передал свои сбережения на покупку хлеба в зону СВО

Школьник из Дуванского района Башкирии, передавший свои сбережения на покупку хлеба бойцам в зоне спецоперации, награждён благодарственным письмом, сообщил... РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T16:32

2024-04-02T16:32

2024-04-02T16:32

надежные люди

дуванский район

республика башкортостан

сво

гуманитарная помощь

благотворительность

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УФА, 2 апр – РИА Новости. Школьник из Дуванского района Башкирии, передавший свои сбережения на покупку хлеба бойцам в зоне спецоперации, награждён благодарственным письмом, сообщил глава района Фаиль Мухамадеев. "Этот мальчик — ученик Месягутовской гимназии Белобородов Евгений. 26 марта, в день отправки гуманитарного конвоя, во время погрузки он подошёл к нашим сопровождающим и передал свои сбережения для покупки бойцам хлеба", - рассказал о школьнике глава района в своём Telegram-канале. Мухамадеев вручил подростку благодарственное письмо за неравнодушное отношение и высокое чувство патриотизма, а его отца, Олега Алексеевича, поблагодарил за достойное воспитание сына. "Твой поступок, Женя, является проявлением лучшего человеческого качества — неравнодушия к чужой беде. Он будет примером тысячам жителем Дуванского района", - добавил глава района.

https://ria.ru/20240329/braslety-1936748491.html

дуванский район

республика башкортостан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

дуванский район, республика башкортостан, сво, гуманитарная помощь, благотворительность