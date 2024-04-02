https://ria.ru/20240402/shkolnik-1937380150.html
Башкирский школьник передал свои сбережения на покупку хлеба в зону СВО
Башкирский школьник передал свои сбережения на покупку хлеба в зону СВО - РИА Новости, 02.04.2024
Башкирский школьник передал свои сбережения на покупку хлеба в зону СВО
Школьник из Дуванского района Башкирии, передавший свои сбережения на покупку хлеба бойцам в зоне спецоперации, награждён благодарственным письмом, сообщил... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T16:32
2024-04-02T16:32
2024-04-02T16:32
надежные люди
дуванский район
республика башкортостан
сво
гуманитарная помощь
благотворительность
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УФА, 2 апр – РИА Новости. Школьник из Дуванского района Башкирии, передавший свои сбережения на покупку хлеба бойцам в зоне спецоперации, награждён благодарственным письмом, сообщил глава района Фаиль Мухамадеев. "Этот мальчик — ученик Месягутовской гимназии Белобородов Евгений. 26 марта, в день отправки гуманитарного конвоя, во время погрузки он подошёл к нашим сопровождающим и передал свои сбережения для покупки бойцам хлеба", - рассказал о школьнике глава района в своём Telegram-канале. Мухамадеев вручил подростку благодарственное письмо за неравнодушное отношение и высокое чувство патриотизма, а его отца, Олега Алексеевича, поблагодарил за достойное воспитание сына. "Твой поступок, Женя, является проявлением лучшего человеческого качества — неравнодушия к чужой беде. Он будет примером тысячам жителем Дуванского района", - добавил глава района.
https://ria.ru/20240329/braslety-1936748491.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дуванский район, республика башкортостан, сво, гуманитарная помощь, благотворительность
Надежные люди, Дуванский район, Республика Башкортостан, СВО, Гуманитарная помощь, Благотворительность
УФА, 2 апр – РИА Новости. Школьник из Дуванского района Башкирии, передавший свои сбережения на покупку хлеба бойцам в зоне спецоперации, награждён благодарственным письмом, сообщил глава района Фаиль Мухамадеев.
"Этот мальчик — ученик Месягутовской гимназии Белобородов Евгений. 26 марта, в день отправки гуманитарного конвоя, во время погрузки он подошёл к нашим сопровождающим и передал свои сбережения для покупки бойцам хлеба", - рассказал о школьнике глава района в своём Telegram-канале.
Мухамадеев вручил подростку благодарственное письмо за неравнодушное отношение и высокое чувство патриотизма, а его отца, Олега Алексеевича, поблагодарил за достойное воспитание сына.
"Твой поступок, Женя, является проявлением лучшего человеческого качества — неравнодушия к чужой беде. Он будет примером тысячам жителем Дуванского района
", - добавил глава района.