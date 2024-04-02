https://ria.ru/20240402/shkola-1937334159.html
Стрельбу в финской школе расследуют как убийство
Стрельбу в финской школе расследуют как убийство - РИА Новости, 02.04.2024
Стрельбу в финской школе расследуют как убийство
Инцидент со стрельбой в финской школе в Вантаа, в результате которой скончался один школьник, двое серьезно пострадали, расследуется как убийство и покушение на РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T13:50
2024-04-02T13:50
2024-04-02T13:54
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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Инцидент со стрельбой в финской школе в Вантаа, в результате которой скончался один школьник, двое серьезно пострадали, расследуется как убийство и покушение на убийство, сообщила полиция. "Дело расследуется как убийство и два покушения на убийство", – заявил представитель полиции на пресс-конференции. Полиция уточнила, что после допроса подозреваемого передадут в социальную службу. Ввиду юного возраста его нельзя сажать в тюрьму, сообщили правоохранители. Огнестрельное оружие, из которого производилась стрельба, принадлежит близкому родственнику подозреваемого, лицензия имеется, сообщила полиция. Ранее в школе в Вантаа произошла стрельба. Полиция сообщала о трех раненых несовершеннолетних. По уточненной информации, один школьник скончался, двое серьезно пострадали. Подозреваемый, также несовершеннолетний, задержан, у него при себе было огнестрельное оружие. Полиция уточнила, что все участники инцидента – ученики школы в возрасте 12 лет. Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что потрясен инцидентом со стрельбой в школе. Школа находится в столичном регионе. По информации финских СМИ, в ней обучаются порядка 800 учеников, персонал школы состоит из 90 человек. Подобные инциденты редко происходят в Финляндии. В 2007 году 18-летний школьник убил восемь человек в лицее Йокела, затем покончил жизнь самоубийством. В 2008 году 22-летний студент убил 10 человек в колледже в Каухайоки, после чего также покончил с собой. Оба накануне нападения размещали ролики на Youtube, в которых говорили о ненависти к человечеству. Финские власти ужесточили закон о владении оружием после этих двух инцидентов. Владеть оружием в Финляндии разрешено совершеннолетним лицам, которые не менее года состоят в стрелковом клубе и прошли медицинское освидетельствование, подтверждающее отсутствие психических заболеваний.
https://ria.ru/20240325/krokus-1935636930.html
https://ria.ru/20240329/frantsiya-1936739659.html
https://ria.ru/20240329/kazn-1936492913.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, финляндия, петтери орпо
В мире, Финляндия, Петтери Орпо
Стрельбу в финской школе расследуют как убийство
Стрельбу в финской школе расследуют как убийство и покушение на убийство
МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Инцидент со стрельбой в финской школе в Вантаа, в результате которой скончался один школьник, двое серьезно пострадали, расследуется как убийство и покушение на убийство, сообщила полиция.
"Дело расследуется как убийство и два покушения на убийство", – заявил представитель полиции на пресс-конференции.
Полиция уточнила, что после допроса подозреваемого передадут в социальную службу. Ввиду юного возраста его нельзя сажать в тюрьму, сообщили правоохранители.
Огнестрельное оружие, из которого производилась стрельба, принадлежит близкому родственнику подозреваемого, лицензия имеется, сообщила полиция.
Ранее в школе в Вантаа произошла стрельба. Полиция сообщала о трех раненых несовершеннолетних. По уточненной информации, один школьник скончался, двое серьезно пострадали. Подозреваемый, также несовершеннолетний, задержан, у него при себе было огнестрельное оружие. Полиция уточнила, что все участники инцидента – ученики школы в возрасте 12 лет.
Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо
заявил, что потрясен инцидентом со стрельбой в школе.
Школа находится в столичном регионе. По информации финских СМИ, в ней обучаются порядка 800 учеников, персонал школы состоит из 90 человек.
Подобные инциденты редко происходят в Финляндии. В 2007 году 18-летний школьник убил восемь человек в лицее Йокела, затем покончил жизнь самоубийством. В 2008 году 22-летний студент убил 10 человек в колледже в Каухайоки, после чего также покончил с собой. Оба накануне нападения размещали ролики на Youtube, в которых говорили о ненависти к человечеству.
Финские власти ужесточили закон о владении оружием после этих двух инцидентов. Владеть оружием в Финляндии разрешено совершеннолетним лицам, которые не менее года состоят в стрелковом клубе и прошли медицинское освидетельствование, подтверждающее отсутствие психических заболеваний.