https://ria.ru/20240402/shkola-1937334159.html

Стрельбу в финской школе расследуют как убийство

Стрельбу в финской школе расследуют как убийство - РИА Новости, 02.04.2024

Стрельбу в финской школе расследуют как убийство

Инцидент со стрельбой в финской школе в Вантаа, в результате которой скончался один школьник, двое серьезно пострадали, расследуется как убийство и покушение на РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T13:50

2024-04-02T13:50

2024-04-02T13:54

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финляндия

петтери орпо

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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Инцидент со стрельбой в финской школе в Вантаа, в результате которой скончался один школьник, двое серьезно пострадали, расследуется как убийство и покушение на убийство, сообщила полиция. "Дело расследуется как убийство и два покушения на убийство", – заявил представитель полиции на пресс-конференции. Полиция уточнила, что после допроса подозреваемого передадут в социальную службу. Ввиду юного возраста его нельзя сажать в тюрьму, сообщили правоохранители. Огнестрельное оружие, из которого производилась стрельба, принадлежит близкому родственнику подозреваемого, лицензия имеется, сообщила полиция. Ранее в школе в Вантаа произошла стрельба. Полиция сообщала о трех раненых несовершеннолетних. По уточненной информации, один школьник скончался, двое серьезно пострадали. Подозреваемый, также несовершеннолетний, задержан, у него при себе было огнестрельное оружие. Полиция уточнила, что все участники инцидента – ученики школы в возрасте 12 лет. Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что потрясен инцидентом со стрельбой в школе. Школа находится в столичном регионе. По информации финских СМИ, в ней обучаются порядка 800 учеников, персонал школы состоит из 90 человек. Подобные инциденты редко происходят в Финляндии. В 2007 году 18-летний школьник убил восемь человек в лицее Йокела, затем покончил жизнь самоубийством. В 2008 году 22-летний студент убил 10 человек в колледже в Каухайоки, после чего также покончил с собой. Оба накануне нападения размещали ролики на Youtube, в которых говорили о ненависти к человечеству. Финские власти ужесточили закон о владении оружием после этих двух инцидентов. Владеть оружием в Финляндии разрешено совершеннолетним лицам, которые не менее года состоят в стрелковом клубе и прошли медицинское освидетельствование, подтверждающее отсутствие психических заболеваний.

https://ria.ru/20240325/krokus-1935636930.html

https://ria.ru/20240329/frantsiya-1936739659.html

https://ria.ru/20240329/kazn-1936492913.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, финляндия, петтери орпо