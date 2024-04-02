Рейтинг@Mail.ru
Шиитские группировки Ирака заявили об атаке на авиабазу в центре Израиля - РИА Новости, 02.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:56 02.04.2024
https://ria.ru/20240402/shiity-1937230702.html
Шиитские группировки Ирака заявили об атаке на авиабазу в центре Израиля
Шиитские группировки Ирака заявили об атаке на авиабазу в центре Израиля - РИА Новости, 02.04.2024
Шиитские группировки Ирака заявили об атаке на авиабазу в центре Израиля
Иракские шиитские вооруженные группировки в составе "Исламского сопротивления" объявили во вторник ночью, что нанесли удар с использованием беспилотников по... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T03:56
2024-04-02T03:56
израиль
ирак
иран
в мире
владимир путин
хамас
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104377/42/1043774290_0:94:2000:1219_1920x0_80_0_0_e2a71a7bd5e35c9343d0a38394ca1528.jpg
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Иракские шиитские вооруженные группировки в составе "Исламского сопротивления" объявили во вторник ночью, что нанесли удар с использованием беспилотников по военной авиабазе "Тель-Ноф" в центральной части Израиля. "Бойцы "Исламского сопротивления" в Ираке на рассвете во вторник... нанесли удар с помощью беспилотников по израильской авиабазе "Тель-Ноф" на наших оккупированных территориях (имеется в виду территория Израиля - ред.)", - говорится в заявлении движения в его Telegram-канале. Иракские группировки подчеркнули, что они продолжают наносить удары по "опорным пунктам врагов" в ходе "второго этапа операций по сопротивлению оккупации и поддержке своего народа в Газе" в ответ на "расправы сионистов (израильских военных - ред.)" над палестинским мирным населением. В марте группировки заявляли об ударах по аэропорту Бен-Гурион и электростанции в Тель-Авиве, военному аэродрому населенного пункта Кирьят-Шмона на севере Израиля и военной авиабазе "Пальмахим" в центральной части страны. Вечером в понедельник израильские воздушные силы нанесли удар по консульству Ирана в Дамаске, здание было разрушено, есть погибшие. Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана подтвердил гибель двух своих генералов - военных советников, также в результате атаки погибли еще пять офицеров КСИР, Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 32,8 тысячи, пострадали около 75,3 тысячи человек, сообщало министерство здравоохранения Газы. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20240401/napadenie-1937215771.html
https://ria.ru/20240201/ssha-1924707824.html
https://ria.ru/20240402/izrail-1937225508.html
https://ria.ru/20240307/operatsiya-1931630416.html
https://ria.ru/20240402/iran-1937224066.html
израиль
ирак
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104377/42/1043774290_125:0:1874:1312_1920x0_80_0_0_96065196d33f139dc7ec8563c4cf2f48.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
израиль, ирак, иран, в мире, владимир путин, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль, Ирак, Иран, В мире, Владимир Путин, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Шиитские группировки Ирака заявили об атаке на авиабазу в центре Израиля

Шиитские группировки Ирака заявили, что атаковали авиабазу "Тель-Ноф" в Израиле

© AP Photo / Hani MohammedШииты
Шииты - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© AP Photo / Hani Mohammed
Шииты. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Иракские шиитские вооруженные группировки в составе "Исламского сопротивления" объявили во вторник ночью, что нанесли удар с использованием беспилотников по военной авиабазе "Тель-Ноф" в центральной части Израиля.
«
"Бойцы "Исламского сопротивления" в Ираке на рассвете во вторник... нанесли удар с помощью беспилотников по израильской авиабазе "Тель-Ноф" на наших оккупированных территориях (имеется в виду территория Израиля - ред.)", - говорится в заявлении движения в его Telegram-канале.
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
Россия решительно осудила нападение Израиля на консульство Ирана в Сирии
Вчера, 22:47
Иракские группировки подчеркнули, что они продолжают наносить удары по "опорным пунктам врагов" в ходе "второго этапа операций по сопротивлению оккупации и поддержке своего народа в Газе" в ответ на "расправы сионистов (израильских военных - ред.)" над палестинским мирным населением.
В марте группировки заявляли об ударах по аэропорту Бен-Гурион и электростанции в Тель-Авиве, военному аэродрому населенного пункта Кирьят-Шмона на севере Израиля и военной авиабазе "Пальмахим" в центральной части страны.
Вечером в понедельник израильские воздушные силы нанесли удар по консульству Ирана в Дамаске, здание было разрушено, есть погибшие. Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана подтвердил гибель двух своих генералов - военных советников, также в результате атаки погибли еще пять офицеров КСИР,
Американские военнослужащие на северо-востоке Сирии - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
Иракские шииты пригрозили ударить по любой базе США на Ближнем Востоке
1 февраля, 04:43
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
Иерусалим - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
СМИ: Израиль велел усилить безопасность в посольствах после удара в Дамаске
01:35
Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 32,8 тысячи, пострадали около 75,3 тысячи человек, сообщало министерство здравоохранения Газы.
ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.
Турецкие военные - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
СМИ: Турция планирует провести крупную наземную военную операцию в Ираке
7 марта, 08:45
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
Иранский флаг напротив штаб-квартиры ООН в Вене - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
Иран призвал ОИС к принятию срочных мер против Израиля
00:56
 
ИзраильИракИранВ миреВладимир ПутинХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала