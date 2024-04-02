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Союз России и Белоруссии вызывает на Западе скрежет зубов, заявил Нарышкин - РИА Новости, 02.04.2024
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13:23 02.04.2024 (обновлено: 13:45 02.04.2024)
https://ria.ru/20240402/sg-1937326915.html
Союз России и Белоруссии вызывает на Западе скрежет зубов, заявил Нарышкин
Союз России и Белоруссии вызывает на Западе скрежет зубов, заявил Нарышкин - РИА Новости, 02.04.2024
Союз России и Белоруссии вызывает на Западе скрежет зубов, заявил Нарышкин
Само существование Союзного государства вызывает в западных странах скрежет зубов, России и Белоруссии приходится сталкиваться с постоянными вызовами, заявил... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T13:23
2024-04-02T13:45
союзное государство
сергей нарышкин
россия
белоруссия
политика
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Само существование Союзного государства вызывает в западных странах скрежет зубов, России и Белоруссии приходится сталкиваться с постоянными вызовами, заявил журналистам директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин."Я бы сказал, что вызовы по отношению к Российской Федерации, Республике Беларусь, по отношению к Союзному государству Белоруссии и России, они такие, постоянно действующие. Безусловно, само существование Союзного государства России и Белоруссии вызывает скрежет зубов во многих западных столицах, и не только существование, а такое поступательное и уверенное развитие", - сказал Нарышкин после заседания коллегий СВР и КГБ Белоруссии.Он отметил, что западные спецслужбы используют любые инструменты, чтобы поссорить Россию и Белоруссию. "Для этого используются и вмешательство во внутренние дела наших стран, активно используется деятельность так называемой внесистемной оппозиции, широкая пропагандистская кампания развёрнута в отношении союзного государства, кибератаки и так далее", - добавил он.
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сергей нарышкин, россия, белоруссия, политика, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
Союзное государство, Сергей Нарышкин, Россия, Белоруссия, Политика, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
Союз России и Белоруссии вызывает на Западе скрежет зубов, заявил Нарышкин

Нарышкин: Запад использует любые инструменты, чтобы поссорить Москву и Минск

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкДиректор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Само существование Союзного государства вызывает в западных странах скрежет зубов, России и Белоруссии приходится сталкиваться с постоянными вызовами, заявил журналистам директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.
"Я бы сказал, что вызовы по отношению к Российской Федерации, Республике Беларусь, по отношению к Союзному государству Белоруссии и России, они такие, постоянно действующие. Безусловно, само существование Союзного государства России и Белоруссии вызывает скрежет зубов во многих западных столицах, и не только существование, а такое поступательное и уверенное развитие", - сказал Нарышкин после заседания коллегий СВР и КГБ Белоруссии.
Он отметил, что западные спецслужбы используют любые инструменты, чтобы поссорить Россию и Белоруссию. "Для этого используются и вмешательство во внутренние дела наших стран, активно используется деятельность так называемой внесистемной оппозиции, широкая пропагандистская кампания развёрнута в отношении союзного государства, кибератаки и так далее", - добавил он.
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Союзное государствоСергей НарышкинРоссияБелоруссияПолитикаСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
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