https://ria.ru/20240402/sg-1937326915.html

Союз России и Белоруссии вызывает на Западе скрежет зубов, заявил Нарышкин

Союз России и Белоруссии вызывает на Западе скрежет зубов, заявил Нарышкин - РИА Новости, 02.04.2024

Союз России и Белоруссии вызывает на Западе скрежет зубов, заявил Нарышкин

Само существование Союзного государства вызывает в западных странах скрежет зубов, России и Белоруссии приходится сталкиваться с постоянными вызовами, заявил... РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T13:23

2024-04-02T13:23

2024-04-02T13:45

союзное государство

сергей нарышкин

россия

белоруссия

политика

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Само существование Союзного государства вызывает в западных странах скрежет зубов, России и Белоруссии приходится сталкиваться с постоянными вызовами, заявил журналистам директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин."Я бы сказал, что вызовы по отношению к Российской Федерации, Республике Беларусь, по отношению к Союзному государству Белоруссии и России, они такие, постоянно действующие. Безусловно, само существование Союзного государства России и Белоруссии вызывает скрежет зубов во многих западных столицах, и не только существование, а такое поступательное и уверенное развитие", - сказал Нарышкин после заседания коллегий СВР и КГБ Белоруссии.Он отметил, что западные спецслужбы используют любые инструменты, чтобы поссорить Россию и Белоруссию. "Для этого используются и вмешательство во внутренние дела наших стран, активно используется деятельность так называемой внесистемной оппозиции, широкая пропагандистская кампания развёрнута в отношении союзного государства, кибератаки и так далее", - добавил он.

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белоруссия

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Кирилл Волков

сергей нарышкин, россия, белоруссия, политика, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)