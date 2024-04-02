https://ria.ru/20240402/sevastopol-1937299391.html

Развожаев опроверг сообщения с Украины о взрыве подстанции в Севастополе

Развожаев опроверг сообщения с Украины о взрыве подстанции в Севастополе - РИА Новости, 02.04.2024

Развожаев опроверг сообщения с Украины о взрыве подстанции в Севастополе

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале назвал ложью сообщения в украинских пабликах о взрыве подстанции в городе. РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T11:41

2024-04-02T11:41

2024-04-02T11:42

происшествия

севастополь

михаил развожаев

севастопольэнерго

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр - РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале назвал ложью сообщения в украинских пабликах о взрыве подстанции в городе. "Укропаблики разгоняют, что якобы добились "мегауспеха" - взорвали электроподстанцию в Севастополе, и поэтому ночью не было света на нескольких улицах. Это было технологическое нарушение на районной подстанции. Если сказать проще - короткое замыкание", – написал он. "Севастопольэнерго" рано утром сообщил об этом нарушении, а также о том, что электроснабжение было восстановлено в 6.42 мск, добавил губернатор.

https://ria.ru/20240324/sevastopol-1935433044.html

севастополь

россия

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Кирилл Волков

происшествия, севастополь, михаил развожаев, севастопольэнерго, россия