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Развожаев опроверг сообщения с Украины о взрыве подстанции в Севастополе - РИА Новости, 02.04.2024
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11:41 02.04.2024 (обновлено: 11:42 02.04.2024)
https://ria.ru/20240402/sevastopol-1937299391.html
Развожаев опроверг сообщения с Украины о взрыве подстанции в Севастополе
Развожаев опроверг сообщения с Украины о взрыве подстанции в Севастополе - РИА Новости, 02.04.2024
Развожаев опроверг сообщения с Украины о взрыве подстанции в Севастополе
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале назвал ложью сообщения в украинских пабликах о взрыве подстанции в городе. РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T11:41
2024-04-02T11:42
происшествия
севастополь
михаил развожаев
севастопольэнерго
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр - РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале назвал ложью сообщения в украинских пабликах о взрыве подстанции в городе. "Укропаблики разгоняют, что якобы добились "мегауспеха" - взорвали электроподстанцию в Севастополе, и поэтому ночью не было света на нескольких улицах. Это было технологическое нарушение на районной подстанции. Если сказать проще - короткое замыкание", – написал он. "Севастопольэнерго" рано утром сообщил об этом нарушении, а также о том, что электроснабжение было восстановлено в 6.42 мск, добавил губернатор.
https://ria.ru/20240324/sevastopol-1935433044.html
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происшествия, севастополь, михаил развожаев, севастопольэнерго, россия
Происшествия, Севастополь, Михаил Развожаев, Севастопольэнерго, Россия
Развожаев опроверг сообщения с Украины о взрыве подстанции в Севастополе

Развожаев опроверг посты украинских пабликов о взрыве подстанции в Севастополе

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПамятник затопленным кораблям в Севастополе
Памятник затопленным кораблям в Севастополе - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Памятник затопленным кораблям в Севастополе. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр - РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале назвал ложью сообщения в украинских пабликах о взрыве подстанции в городе.
"Укропаблики разгоняют, что якобы добились "мегауспеха" - взорвали электроподстанцию в Севастополе, и поэтому ночью не было света на нескольких улицах. Это было технологическое нарушение на районной подстанции. Если сказать проще - короткое замыкание", – написал он.
"Севастопольэнерго" рано утром сообщил об этом нарушении, а также о том, что электроснабжение было восстановлено в 6.42 мск, добавил губернатор.
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
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ПроисшествияСевастопольМихаил РазвожаевСевастопольэнергоРоссия
 
 
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