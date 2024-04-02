https://ria.ru/20240402/sevastopol-1937299391.html
Развожаев опроверг сообщения с Украины о взрыве подстанции в Севастополе
Развожаев опроверг сообщения с Украины о взрыве подстанции в Севастополе - РИА Новости, 02.04.2024
Развожаев опроверг сообщения с Украины о взрыве подстанции в Севастополе
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале назвал ложью сообщения в украинских пабликах о взрыве подстанции в городе. РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T11:41
2024-04-02T11:41
2024-04-02T11:42
происшествия
севастополь
михаил развожаев
севастопольэнерго
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр - РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале назвал ложью сообщения в украинских пабликах о взрыве подстанции в городе. "Укропаблики разгоняют, что якобы добились "мегауспеха" - взорвали электроподстанцию в Севастополе, и поэтому ночью не было света на нескольких улицах. Это было технологическое нарушение на районной подстанции. Если сказать проще - короткое замыкание", – написал он. "Севастопольэнерго" рано утром сообщил об этом нарушении, а также о том, что электроснабжение было восстановлено в 6.42 мск, добавил губернатор.
https://ria.ru/20240324/sevastopol-1935433044.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, севастополь, михаил развожаев, севастопольэнерго, россия
Происшествия, Севастополь, Михаил Развожаев, Севастопольэнерго, Россия
Развожаев опроверг сообщения с Украины о взрыве подстанции в Севастополе
Развожаев опроверг посты украинских пабликов о взрыве подстанции в Севастополе