https://ria.ru/20240402/seti-1937394189.html

Водная компания Кубани отправила бойцам СВО сети против дронов и гумпомощь

Водная компания Кубани отправила бойцам СВО сети против дронов и гумпомощь - РИА Новости, 02.04.2024

Водная компания Кубани отправила бойцам СВО сети против дронов и гумпомощь

"Кубаньводкомплекс" отправил в зону СВО сети для защиты от дронов, а также гуманитарную помощь для поддержки бойцов, сообщает администрация Ейского района... РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T17:19

2024-04-02T17:19

2024-04-02T17:26

надежные люди

ейский район

безопасность

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сво

гуманитарная помощь

благотворительность

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СОЧИ, 2 апр — РИА Новости. "Кубаньводкомплекс" отправил в зону СВО сети для защиты от дронов, а также гуманитарную помощь для поддержки бойцов, сообщает администрация Ейского района Кубани. Отмечается, что ГУП КК "Кубаньводкомплекс" постоянно оказывает помощь участникам специальной военной операции. Только за последний месяц работники ремонтно-эксплуатационного управления "Таманский групповой водопровод" дважды передали посылки бойцам, участвующим в СВО. В первую партию вошли рыболовные сети из лески разных размеров. На передовой они крайне необходимы в качестве защиты от дронов ВСУ. "Рыболовные сети из лески незаметны для дронов и помогают эффективно с ними бороться. Они служат своеобразной ловушкой. Попадая в снасти, беспилотник путается и с большой долей вероятности не детонирует. Даже если взрыв и произойдет, то не достигнув цели. А если нет, то дрон потом обезвреживают. Также рыболовные сети помогают защитить людей и технику от свободнопадающих гранат, сбрасываемых с коптеров", - цитируются в сообщении слова Александра Купянского, начальника производственного участка магистральных сетей и головных сооружений РЭУ "ТамГВ" ГУП КК "Кубаньводкомплекс". Уточняется, что во вторую партию вошли посылки с лекарствами, теплыми вещами, продуктами, средствами гигиены, стройматериалами и инструментами, предметами быта. Все эти вещи были закуплены по просьбе самих военных. "С бойцами, находящимися в зоне СВО, мы держим постоянную связь. На предприятии все сплотились и всеми возможными способами стараются оказать им поддержку. Для нас они стали героями, защищающими нашу страну и наши новые регионы. Вместе с гуманитарной помощью мы передаем на фронт и тепло наших сердец. Важно, чтобы бойцы знали, что их ждут, помнят и верят в них и победу!" — приводятся в сообщении слова Анатолия Горбенко, исполняющего обязанности начальника РЭУ "Таманский групповой водопровод" ГУП КК "Кубаньводкомплекс".

https://ria.ru/20240330/gumpomosch-1936866164.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ейский район, безопасность, краснодарский край, сво, гуманитарная помощь, благотворительность