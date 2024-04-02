Водная компания Кубани отправила бойцам СВО сети против дронов и гумпомощь
© Фото : Администрация муниципального образования Ейский район Водная компания Кубани отправила бойцам СВО сети для защиты от дронов и гумпомощь
Водная компания Кубани отправила бойцам СВО сети для защиты от дронов и гумпомощь
СОЧИ, 2 апр — РИА Новости. "Кубаньводкомплекс" отправил в зону СВО сети для защиты от дронов, а также гуманитарную помощь для поддержки бойцов, сообщает администрация Ейского района Кубани.
Отмечается, что ГУП КК "Кубаньводкомплекс" постоянно оказывает помощь участникам специальной военной операции. Только за последний месяц работники ремонтно-эксплуатационного управления "Таманский групповой водопровод" дважды передали посылки бойцам, участвующим в СВО. В первую партию вошли рыболовные сети из лески разных размеров. На передовой они крайне необходимы в качестве защиты от дронов ВСУ.
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"Рыболовные сети из лески незаметны для дронов и помогают эффективно с ними бороться. Они служат своеобразной ловушкой. Попадая в снасти, беспилотник путается и с большой долей вероятности не детонирует. Даже если взрыв и произойдет, то не достигнув цели. А если нет, то дрон потом обезвреживают. Также рыболовные сети помогают защитить людей и технику от свободнопадающих гранат, сбрасываемых с коптеров", - цитируются в сообщении слова Александра Купянского, начальника производственного участка магистральных сетей и головных сооружений РЭУ "ТамГВ" ГУП КК "Кубаньводкомплекс".
Уточняется, что во вторую партию вошли посылки с лекарствами, теплыми вещами, продуктами, средствами гигиены, стройматериалами и инструментами, предметами быта. Все эти вещи были закуплены по просьбе самих военных.
"С бойцами, находящимися в зоне СВО, мы держим постоянную связь. На предприятии все сплотились и всеми возможными способами стараются оказать им поддержку. Для нас они стали героями, защищающими нашу страну и наши новые регионы. Вместе с гуманитарной помощью мы передаем на фронт и тепло наших сердец. Важно, чтобы бойцы знали, что их ждут, помнят и верят в них и победу!" — приводятся в сообщении слова Анатолия Горбенко, исполняющего обязанности начальника РЭУ "Таманский групповой водопровод" ГУП КК "Кубаньводкомплекс".
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