Рейтинг@Mail.ru
Водная компания Кубани отправила бойцам СВО сети против дронов и гумпомощь - РИА Новости, 02.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка Надежные люди
Надежные люди
 
17:19 02.04.2024 (обновлено: 17:26 02.04.2024)
https://ria.ru/20240402/seti-1937394189.html
Водная компания Кубани отправила бойцам СВО сети против дронов и гумпомощь
Водная компания Кубани отправила бойцам СВО сети против дронов и гумпомощь - РИА Новости, 02.04.2024
Водная компания Кубани отправила бойцам СВО сети против дронов и гумпомощь
"Кубаньводкомплекс" отправил в зону СВО сети для защиты от дронов, а также гуманитарную помощь для поддержки бойцов, сообщает администрация Ейского района... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T17:19
2024-04-02T17:26
надежные люди
ейский район
безопасность
краснодарский край
сво
гуманитарная помощь
благотворительность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/02/1937392417_0:4:1024:580_1920x0_80_0_0_1ab657eba3613b7aa5ed784700eb4508.jpg
СОЧИ, 2 апр — РИА Новости. "Кубаньводкомплекс" отправил в зону СВО сети для защиты от дронов, а также гуманитарную помощь для поддержки бойцов, сообщает администрация Ейского района Кубани. Отмечается, что ГУП КК "Кубаньводкомплекс" постоянно оказывает помощь участникам специальной военной операции. Только за последний месяц работники ремонтно-эксплуатационного управления "Таманский групповой водопровод" дважды передали посылки бойцам, участвующим в СВО. В первую партию вошли рыболовные сети из лески разных размеров. На передовой они крайне необходимы в качестве защиты от дронов ВСУ. "Рыболовные сети из лески незаметны для дронов и помогают эффективно с ними бороться. Они служат своеобразной ловушкой. Попадая в снасти, беспилотник путается и с большой долей вероятности не детонирует. Даже если взрыв и произойдет, то не достигнув цели. А если нет, то дрон потом обезвреживают. Также рыболовные сети помогают защитить людей и технику от свободнопадающих гранат, сбрасываемых с коптеров", - цитируются в сообщении слова Александра Купянского, начальника производственного участка магистральных сетей и головных сооружений РЭУ "ТамГВ" ГУП КК "Кубаньводкомплекс". Уточняется, что во вторую партию вошли посылки с лекарствами, теплыми вещами, продуктами, средствами гигиены, стройматериалами и инструментами, предметами быта. Все эти вещи были закуплены по просьбе самих военных. "С бойцами, находящимися в зоне СВО, мы держим постоянную связь. На предприятии все сплотились и всеми возможными способами стараются оказать им поддержку. Для нас они стали героями, защищающими нашу страну и наши новые регионы. Вместе с гуманитарной помощью мы передаем на фронт и тепло наших сердец. Важно, чтобы бойцы знали, что их ждут, помнят и верят в них и победу!" — приводятся в сообщении слова Анатолия Горбенко, исполняющего обязанности начальника РЭУ "Таманский групповой водопровод" ГУП КК "Кубаньводкомплекс".
https://ria.ru/20240330/gumpomosch-1936866164.html
ейский район
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/02/1937392417_93:0:1004:683_1920x0_80_0_0_1b91fd5fb37c9297adec40ffaede383d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ейский район, безопасность, краснодарский край, сво, гуманитарная помощь, благотворительность
Надежные люди, Ейский район, Безопасность, Краснодарский край, СВО, Гуманитарная помощь, Благотворительность

Водная компания Кубани отправила бойцам СВО сети против дронов и гумпомощь

© Фото : Администрация муниципального образования Ейский район Водная компания Кубани отправила бойцам СВО сети для защиты от дронов и гумпомощь
Водная компания Кубани отправила бойцам СВО сети для защиты от дронов и гумпомощь - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© Фото : Администрация муниципального образования Ейский район
Водная компания Кубани отправила бойцам СВО сети для защиты от дронов и гумпомощь
Читать ria.ru в
СОЧИ, 2 апр — РИА Новости. "Кубаньводкомплекс" отправил в зону СВО сети для защиты от дронов, а также гуманитарную помощь для поддержки бойцов, сообщает администрация Ейского района Кубани.
Отмечается, что ГУП КК "Кубаньводкомплекс" постоянно оказывает помощь участникам специальной военной операции. Только за последний месяц работники ремонтно-эксплуатационного управления "Таманский групповой водопровод" дважды передали посылки бойцам, участвующим в СВО. В первую партию вошли рыболовные сети из лески разных размеров. На передовой они крайне необходимы в качестве защиты от дронов ВСУ.
«
"Рыболовные сети из лески незаметны для дронов и помогают эффективно с ними бороться. Они служат своеобразной ловушкой. Попадая в снасти, беспилотник путается и с большой долей вероятности не детонирует. Даже если взрыв и произойдет, то не достигнув цели. А если нет, то дрон потом обезвреживают. Также рыболовные сети помогают защитить людей и технику от свободнопадающих гранат, сбрасываемых с коптеров", - цитируются в сообщении слова Александра Купянского, начальника производственного участка магистральных сетей и головных сооружений РЭУ "ТамГВ" ГУП КК "Кубаньводкомплекс".
Уточняется, что во вторую партию вошли посылки с лекарствами, теплыми вещами, продуктами, средствами гигиены, стройматериалами и инструментами, предметами быта. Все эти вещи были закуплены по просьбе самих военных.
"С бойцами, находящимися в зоне СВО, мы держим постоянную связь. На предприятии все сплотились и всеми возможными способами стараются оказать им поддержку. Для нас они стали героями, защищающими нашу страну и наши новые регионы. Вместе с гуманитарной помощью мы передаем на фронт и тепло наших сердец. Важно, чтобы бойцы знали, что их ждут, помнят и верят в них и победу!" — приводятся в сообщении слова Анатолия Горбенко, исполняющего обязанности начальника РЭУ "Таманский групповой водопровод" ГУП КК "Кубаньводкомплекс".
Отряд Казачья Сотня вместе с казаками Лазаревского казачьего общества привезли гуманитарный груз в город Горское в Луганской Народной Республике - РИА Новости, 1920, 30.03.2024
Кубанские казаки привезли гумпомощь в город Горское в ЛНР
30 марта, 19:36
 
Надежные людиЕйский районБезопасностьКраснодарский крайСВОГуманитарная помощьБлаготворительность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала