https://ria.ru/20240402/servis-1937125478.html

"АльфаСтрахование — ОМС" запустила удобный цифровой сервис в системе ОМС

"АльфаСтрахование — ОМС" запустила удобный цифровой сервис в системе ОМС - РИА Новости, 02.04.2024

"АльфаСтрахование — ОМС" запустила удобный цифровой сервис в системе ОМС

На сайте компании ООО "АльфаСтрахование — ОМС" (18+) заработала новая цифровая услуга по дистанционному оформлению выписки из единого регистра застрахованных... РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T10:00

2024-04-02T10:00

2024-04-02T10:00

страхование

обязательное медицинское страхование

альфастрахование

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/01/1937123843_0:0:1501:844_1920x0_80_0_0_61ff4401c5ec73804632fe7805690646.jpg

МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. На сайте компании ООО "АльфаСтрахование — ОМС" (18+) заработала новая цифровая услуга по дистанционному оформлению выписки из единого регистра застрахованных лиц о полисе ОМС, сообщает пресс-служба организации.Теперь получить необходимый документ можно без обращения в офис страховой, быстро и просто — в несколько кликов на сайте компании.Выписка необходима, когда застрахованного не находят в базе при обращении в поликлинику за медицинской помощью. Документ содержит информацию о едином номере полиса ОМС, штрих-код полиса, контакты страховой компании. Раньше получить этот документ можно было только в офисе страховой, говорится в сообщении.Теперь выписку о полисе ОМС можно оформить за одну минуту прямо с телефона, не покидая поликлинику, на специальной странице по формированию выписки на сайте "АльфаСтрахование — ОМС" (18+). Для этого нужно авторизоваться через "Госуслуги" (16+). Данные загрузятся автоматически. Застрахованному необходимо лишь сверить их корректность, и, если все верно, нажать на кнопку отправки. Выписка придет на адрес электронной почты, указанный на "Госуслугах". Это важно для сохранения конфиденциальности данных клиента. Далее документ можно сохранить себе на телефон, распечатать и использовать для самостоятельной записи к врачу через терминал по штрих-коду или предъявлять по требованию в поликлиниках, пояснили в пресс-службе.В некоторых случаях формирование выписки займет чуть больше времени из-за присвоения единого номера полиса ОМС застрахованному. Например, для полисов старого образца, для бывших военнослужащих или если полис ОМС оформлен совсем недавно. Также для получения выписки на детей до 18 лет родителям нужно будет обратиться в офис страховой."В рамках цифровизации здравоохранения в этом году мы планируем внедрять дополнительные онлайн сервисы для наших клиентов, делая медицинскую помощь по ОМС все более удобной и доступной", — отметил генеральный директор "АльфаСтрахование — ОМС" Андрей Рыжаков, слова которого приводятся в сообщении.Цифровой сервис по дистанционному оформлению выписки о полисе ОМС — еще одно технологичное решение компании, направленное на совершенствование системы ОМС и повышение удобства клиентов при получении бесплатной медицинской помощи. Ранее в феврале "АльфаСтрахование — ОМС" запустила на сайте сервис по дистанционной актуализации данных полиса ОМС (18+), без посещения офиса, напомнили в пресс-службе.Реклама, ООО "АльфаСтрахование — ОМС", ИНН 7106060429, erid: 4CQwVszH9pWwocph32g

https://ria.ru/20240219/servis-1927860336.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

страхование, обязательное медицинское страхование, альфастрахование