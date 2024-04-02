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Бассиру Диомай Фай принял присягу президента Сенегала - РИА Новости, 02.04.2024
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15:24 02.04.2024
https://ria.ru/20240402/senegal-1937364704.html
Бассиру Диомай Фай принял присягу президента Сенегала
Бассиру Диомай Фай принял присягу президента Сенегала - РИА Новости, 02.04.2024
Бассиру Диомай Фай принял присягу президента Сенегала
Бассиру Диомай Фай принял присягу президента Сенегала, став пятым главой государства в истории страны, передает агентство Франс Пресс. РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T15:24
2024-04-02T15:24
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сенегал
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Бассиру Диомай Фай принял присягу президента Сенегала, став пятым главой государства в истории страны, передает агентство Франс Пресс. "Бассиру Диомай Фай… принял присягу во вторник как пятый президент Сенегала", - пишет агентство. Бассиру Диомай Фай - бывший налоговый инспектор, занимавший пост генерального секретаря партии "Патриоты Сенегала за труд, этику и братство" (PASTEF). В июле 2023 года власти страны распустили партию, обвинив ее руководителей в подрывной деятельности. На выборах 2024 года Фай заменил оппозиционного лидера Усмана Сонко, который не мог баллотироваться из-за предъявленных ему обвинений. Сорокачетырехлетний Фай - пятый и самый молодой президент в истории Сенегала. Как отмечает издание Press Afric, он также первый глава западноафриканского государства с двумя женами.
https://ria.ru/20240307/senegal-1931607833.html
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в мире, сенегал, бассиру диомай фай
В мире, Сенегал, Бассиру Диомай Фай
Бассиру Диомай Фай принял присягу президента Сенегала

Бассиру Диомай Фай стал пятым главой государства в истории Сенегала

© AFP 2024 / JOHN WESSELSБассиру Диомайе Фай выступает на своей первой пресс-конференции после объявления победителем президентских выборов в Сенегале
Бассиру Диомайе Фай выступает на своей первой пресс-конференции после объявления победителем президентских выборов в Сенегале - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© AFP 2024 / JOHN WESSELS
Бассиру Диомайе Фай выступает на своей первой пресс-конференции после объявления победителем президентских выборов в Сенегале
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Бассиру Диомай Фай принял присягу президента Сенегала, став пятым главой государства в истории страны, передает агентство Франс Пресс.
"Бассиру Диомай Фай… принял присягу во вторник как пятый президент Сенегала", - пишет агентство.
Президент Республики Сенегал Макки Салл
Президент Сенегала распустил прежнее правительство, сообщили СМИ
7 марта, 00:12
Бассиру Диомай Фай - бывший налоговый инспектор, занимавший пост генерального секретаря партии "Патриоты Сенегала за труд, этику и братство" (PASTEF). В июле 2023 года власти страны распустили партию, обвинив ее руководителей в подрывной деятельности. На выборах 2024 года Фай заменил оппозиционного лидера Усмана Сонко, который не мог баллотироваться из-за предъявленных ему обвинений.
Сорокачетырехлетний Фай - пятый и самый молодой президент в истории Сенегала. Как отмечает издание Press Afric, он также первый глава западноафриканского государства с двумя женами.
Президент Сенегала Бассиру Диомайе Файе - РИА Новости, 1920, 30.03.2024
Конституционный совет Сенегала объявил президентом Бассиру Диомайе Файе
30 марта, 00:49
 
В миреСенегалБассиру Диомай Фай
 
 
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