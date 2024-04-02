Бассиру Диомай Фай принял присягу президента Сенегала
Бассиру Диомай Фай стал пятым главой государства в истории Сенегала
© AFP 2024 / JOHN WESSELSБассиру Диомайе Фай выступает на своей первой пресс-конференции после объявления победителем президентских выборов в Сенегале
Бассиру Диомайе Фай выступает на своей первой пресс-конференции после объявления победителем президентских выборов в Сенегале
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Бассиру Диомай Фай принял присягу президента Сенегала, став пятым главой государства в истории страны, передает агентство Франс Пресс.
"Бассиру Диомай Фай… принял присягу во вторник как пятый президент Сенегала", - пишет агентство.
Бассиру Диомай Фай - бывший налоговый инспектор, занимавший пост генерального секретаря партии "Патриоты Сенегала за труд, этику и братство" (PASTEF). В июле 2023 года власти страны распустили партию, обвинив ее руководителей в подрывной деятельности. На выборах 2024 года Фай заменил оппозиционного лидера Усмана Сонко, который не мог баллотироваться из-за предъявленных ему обвинений.
Сорокачетырехлетний Фай - пятый и самый молодой президент в истории Сенегала. Как отмечает издание Press Afric, он также первый глава западноафриканского государства с двумя женами.