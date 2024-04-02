https://ria.ru/20240402/senegal-1937364704.html

Бассиру Диомай Фай принял присягу президента Сенегала

Бассиру Диомай Фай принял присягу президента Сенегала - РИА Новости, 02.04.2024

Бассиру Диомай Фай принял присягу президента Сенегала

Бассиру Диомай Фай принял присягу президента Сенегала, став пятым главой государства в истории страны, передает агентство Франс Пресс. РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T15:24

2024-04-02T15:24

2024-04-02T15:24

в мире

сенегал

бассиру диомай фай

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Бассиру Диомай Фай принял присягу президента Сенегала, став пятым главой государства в истории страны, передает агентство Франс Пресс. "Бассиру Диомай Фай… принял присягу во вторник как пятый президент Сенегала", - пишет агентство. Бассиру Диомай Фай - бывший налоговый инспектор, занимавший пост генерального секретаря партии "Патриоты Сенегала за труд, этику и братство" (PASTEF). В июле 2023 года власти страны распустили партию, обвинив ее руководителей в подрывной деятельности. На выборах 2024 года Фай заменил оппозиционного лидера Усмана Сонко, который не мог баллотироваться из-за предъявленных ему обвинений. Сорокачетырехлетний Фай - пятый и самый молодой президент в истории Сенегала. Как отмечает издание Press Afric, он также первый глава западноафриканского государства с двумя женами.

https://ria.ru/20240307/senegal-1931607833.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сенегал, бассиру диомай фай