https://ria.ru/20240402/sapog-1937352822.html

Спасатели нашли в реке сапог одного из пропавших в Уфе подростков

Спасатели нашли в реке сапог одного из пропавших в Уфе подростков - РИА Новости, 02.04.2024

Спасатели нашли в реке сапог одного из пропавших в Уфе подростков

Спасатели при поиске двух подростков, пропавших в Уфе три дня назад, обнаружили в реке сапог одного из детей, сообщили в госкомитете Башкирии по ЧС. РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T14:47

2024-04-02T14:47

2024-04-02T15:02

происшествия

уфа

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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УФА, 2 апр – РИА Новости. Спасатели при поиске двух подростков, пропавших в Уфе три дня назад, обнаружили в реке сапог одного из детей, сообщили в госкомитете Башкирии по ЧС. "В ходе обследования русла реки Белой с применением судна на воздушной подушке спасателями Госкомитета РБ по ЧС найден сапог, предположительно, одного из пропавших подростков. Принято решение о проведении водолазных работ на данной территории, где обнаружена обувь", - сообщает госкомитет региона по ЧС.В субботу два мальчика 13 и 14 лет ушли гулять возле детского оздоровительного лагеря "Чайка" на улице Шафиева и не вернулись домой. Их школьные рюкзаки нашли в лесу. В поисках подростков участвуют спасатели, полицейские, кинологи, волонтеры и водолазы. Возбуждено уголовное дело об убийстве. На базе уфимской школы №40 работает оперативный штаб, который координирует силы полицейских, сотрудников МЧС и многочисленных волонтёрских групп. В ходе поисков в этом районе города обнаружили множество пещер, посему к поискам привлекли спелеолога.

https://ria.ru/20231025/krasnodar-1905176638.html

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происшествия, уфа, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)