Спасатели нашли в реке сапог одного из пропавших в Уфе подростков
Спасатели нашли в реке сапог одного из мальчиков-подростков, пропавших в Уфе
© Госкомитет Республики Башкортостан по ЧСВ ходе обследования русла реки Белой спасателями Госкомитета РБ по ЧС найден сапог, предположительно одного из пропавших в районе 6-й пристани г. Уфы подростков
© Госкомитет Республики Башкортостан по ЧС
В ходе обследования русла реки Белой спасателями Госкомитета РБ по ЧС найден сапог, предположительно одного из пропавших в районе 6-й пристани г. Уфы подростков
УФА, 2 апр – РИА Новости. Спасатели при поиске двух подростков, пропавших в Уфе три дня назад, обнаружили в реке сапог одного из детей, сообщили в госкомитете Башкирии по ЧС.
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"В ходе обследования русла реки Белой с применением судна на воздушной подушке спасателями Госкомитета РБ по ЧС найден сапог, предположительно, одного из пропавших подростков. Принято решение о проведении водолазных работ на данной территории, где обнаружена обувь", - сообщает госкомитет региона по ЧС.
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