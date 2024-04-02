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Спасатели нашли в реке сапог одного из пропавших в Уфе подростков - РИА Новости, 02.04.2024
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14:47 02.04.2024 (обновлено: 15:02 02.04.2024)
https://ria.ru/20240402/sapog-1937352822.html
Спасатели нашли в реке сапог одного из пропавших в Уфе подростков
Спасатели нашли в реке сапог одного из пропавших в Уфе подростков - РИА Новости, 02.04.2024
Спасатели нашли в реке сапог одного из пропавших в Уфе подростков
Спасатели при поиске двух подростков, пропавших в Уфе три дня назад, обнаружили в реке сапог одного из детей, сообщили в госкомитете Башкирии по ЧС. РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T14:47
2024-04-02T15:02
происшествия
уфа
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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УФА, 2 апр – РИА Новости. Спасатели при поиске двух подростков, пропавших в Уфе три дня назад, обнаружили в реке сапог одного из детей, сообщили в госкомитете Башкирии по ЧС. "В ходе обследования русла реки Белой с применением судна на воздушной подушке спасателями Госкомитета РБ по ЧС найден сапог, предположительно, одного из пропавших подростков. Принято решение о проведении водолазных работ на данной территории, где обнаружена обувь", - сообщает госкомитет региона по ЧС.В субботу два мальчика 13 и 14 лет ушли гулять возле детского оздоровительного лагеря "Чайка" на улице Шафиева и не вернулись домой. Их школьные рюкзаки нашли в лесу. В поисках подростков участвуют спасатели, полицейские, кинологи, волонтеры и водолазы. Возбуждено уголовное дело об убийстве. На базе уфимской школы №40 работает оперативный штаб, который координирует силы полицейских, сотрудников МЧС и многочисленных волонтёрских групп. В ходе поисков в этом районе города обнаружили множество пещер, посему к поискам привлекли спелеолога.
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происшествия, уфа, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Уфа, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Спасатели нашли в реке сапог одного из пропавших в Уфе подростков

Спасатели нашли в реке сапог одного из мальчиков-подростков, пропавших в Уфе

© Госкомитет Республики Башкортостан по ЧСВ ходе обследования русла реки Белой спасателями Госкомитета РБ по ЧС найден сапог, предположительно одного из пропавших в районе 6-й пристани г. Уфы подростков
В ходе обследования русла реки Белой спасателями Госкомитета РБ по ЧС найден сапог, предположительно одного из пропавших в районе 6-й пристани г. Уфы подростков
© Госкомитет Республики Башкортостан по ЧС
В ходе обследования русла реки Белой спасателями Госкомитета РБ по ЧС найден сапог, предположительно одного из пропавших в районе 6-й пристани г. Уфы подростков
Читать ria.ru в
УФА, 2 апр – РИА Новости. Спасатели при поиске двух подростков, пропавших в Уфе три дня назад, обнаружили в реке сапог одного из детей, сообщили в госкомитете Башкирии по ЧС.
«
"В ходе обследования русла реки Белой с применением судна на воздушной подушке спасателями Госкомитета РБ по ЧС найден сапог, предположительно, одного из пропавших подростков. Принято решение о проведении водолазных работ на данной территории, где обнаружена обувь", - сообщает госкомитет региона по ЧС.
В субботу два мальчика 13 и 14 лет ушли гулять возле детского оздоровительного лагеря "Чайка" на улице Шафиева и не вернулись домой. Их школьные рюкзаки нашли в лесу. В поисках подростков участвуют спасатели, полицейские, кинологи, волонтеры и водолазы. Возбуждено уголовное дело об убийстве.
На базе уфимской школы №40 работает оперативный штаб, который координирует силы полицейских, сотрудников МЧС и многочисленных волонтёрских групп. В ходе поисков в этом районе города обнаружили множество пещер, посему к поискам привлекли спелеолога.
Полицейский - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
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ПроисшествияУфаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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