Спасатели эвакуировали двух рыбаков, потерпевших бедствие в Баренцевом море
Спасатели Росавиации эвакуировали двух рыбаков с острова Малый Олений
© Фото : Росавиация/TelegramСпасатели Росавиации эвакуировали потерпевших бедствие в Баренцевом море рыбаков. 2 апреля 2024
Спасатели Росавиации эвакуировали потерпевших бедствие в Баренцевом море рыбаков. 2 апреля 2024
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Спасатели Росавиации эвакуировали двух рыбаков, потерпевших бедствие в Баренцевом море, сообщается в Telegram-канале Росавиации.
Росавиация напоминает, что в понедельник, 1 апреля, Северо-Западный авиационный поисково-спасательный центр (подведомственное Росавиации учреждение) получил сообщение о двух рыбаках, которые потерпели бедствие на моторной лодке в Баренцевом море и высадились на берег острова Малый Олений.
"Спасатели Росавиации эвакуировали потерпевших бедствие в Баренцевом море рыбаков... Рыбаки не пострадали (в медицинской помощи не нуждались), в 12:44 их благополучно доставили в Мурманск", - говорится в сообщении. Отмечается, что потерпевших бедствие рыбаков обнаружили на острове с воздуха и эвакуировали спасателями на борт.
Также в ведомстве сообщили, что для эвакуации рыбаков с острова во вторник, 2 апреля, в 11.08 была организована поисково-спасательная операция. Вертолет Ми-8Т "Вологодского авиапредприятия" со спасательной парашютно-десантной группой Мурманской региональной поисково-спасательной базы на борту произвел взлет с аэродрома Мурманск в район острова.
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