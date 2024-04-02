https://ria.ru/20240402/rybaki-1937424845.html

Спасатели эвакуировали двух рыбаков, потерпевших бедствие в Баренцевом море

Спасатели эвакуировали двух рыбаков, потерпевших бедствие в Баренцевом море - РИА Новости, 02.04.2024

Спасатели эвакуировали двух рыбаков, потерпевших бедствие в Баренцевом море

Спасатели Росавиации эвакуировали двух рыбаков, потерпевших бедствие в Баренцевом море, сообщается в Telegram-канале Росавиации. РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T19:07

2024-04-02T19:07

2024-04-02T19:22

хорошие новости

происшествия

баренцево море

мурманск

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Спасатели Росавиации эвакуировали двух рыбаков, потерпевших бедствие в Баренцевом море, сообщается в Telegram-канале Росавиации. Росавиация напоминает, что в понедельник, 1 апреля, Северо-Западный авиационный поисково-спасательный центр (подведомственное Росавиации учреждение) получил сообщение о двух рыбаках, которые потерпели бедствие на моторной лодке в Баренцевом море и высадились на берег острова Малый Олений. "Спасатели Росавиации эвакуировали потерпевших бедствие в Баренцевом море рыбаков... Рыбаки не пострадали (в медицинской помощи не нуждались), в 12:44 их благополучно доставили в Мурманск", - говорится в сообщении. Отмечается, что потерпевших бедствие рыбаков обнаружили на острове с воздуха и эвакуировали спасателями на борт. Также в ведомстве сообщили, что для эвакуации рыбаков с острова во вторник, 2 апреля, в 11.08 была организована поисково-спасательная операция. Вертолет Ми-8Т "Вологодского авиапредприятия" со спасательной парашютно-десантной группой Мурманской региональной поисково-спасательной базы на борту произвел взлет с аэродрома Мурманск в район острова.

https://ria.ru/20230827/spasateli-1892545981.html

баренцево море

мурманск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, баренцево море, мурманск, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)