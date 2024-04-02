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Спасатели эвакуировали двух рыбаков, потерпевших бедствие в Баренцевом море - РИА Новости, 02.04.2024
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Хорошие новости
 
19:07 02.04.2024 (обновлено: 19:22 02.04.2024)
https://ria.ru/20240402/rybaki-1937424845.html
Спасатели эвакуировали двух рыбаков, потерпевших бедствие в Баренцевом море
Спасатели эвакуировали двух рыбаков, потерпевших бедствие в Баренцевом море - РИА Новости, 02.04.2024
Спасатели эвакуировали двух рыбаков, потерпевших бедствие в Баренцевом море
Спасатели Росавиации эвакуировали двух рыбаков, потерпевших бедствие в Баренцевом море, сообщается в Telegram-канале Росавиации. РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T19:07
2024-04-02T19:22
хорошие новости
происшествия
баренцево море
мурманск
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Спасатели Росавиации эвакуировали двух рыбаков, потерпевших бедствие в Баренцевом море, сообщается в Telegram-канале Росавиации. Росавиация напоминает, что в понедельник, 1 апреля, Северо-Западный авиационный поисково-спасательный центр (подведомственное Росавиации учреждение) получил сообщение о двух рыбаках, которые потерпели бедствие на моторной лодке в Баренцевом море и высадились на берег острова Малый Олений. "Спасатели Росавиации эвакуировали потерпевших бедствие в Баренцевом море рыбаков... Рыбаки не пострадали (в медицинской помощи не нуждались), в 12:44 их благополучно доставили в Мурманск", - говорится в сообщении. Отмечается, что потерпевших бедствие рыбаков обнаружили на острове с воздуха и эвакуировали спасателями на борт. Также в ведомстве сообщили, что для эвакуации рыбаков с острова во вторник, 2 апреля, в 11.08 была организована поисково-спасательная операция. Вертолет Ми-8Т "Вологодского авиапредприятия" со спасательной парашютно-десантной группой Мурманской региональной поисково-спасательной базы на борту произвел взлет с аэродрома Мурманск в район острова.
https://ria.ru/20230827/spasateli-1892545981.html
баренцево море
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происшествия, баренцево море, мурманск, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Хорошие новости, Происшествия, Баренцево море, Мурманск, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
Спасатели эвакуировали двух рыбаков, потерпевших бедствие в Баренцевом море

Спасатели Росавиации эвакуировали двух рыбаков с острова Малый Олений

© Фото : Росавиация/TelegramСпасатели Росавиации эвакуировали потерпевших бедствие в Баренцевом море рыбаков. 2 апреля 2024
Спасатели Росавиации эвакуировали потерпевших бедствие в Баренцевом море рыбаков. 2 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© Фото : Росавиация/Telegram
Спасатели Росавиации эвакуировали потерпевших бедствие в Баренцевом море рыбаков. 2 апреля 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Спасатели Росавиации эвакуировали двух рыбаков, потерпевших бедствие в Баренцевом море, сообщается в Telegram-канале Росавиации.
Росавиация напоминает, что в понедельник, 1 апреля, Северо-Западный авиационный поисково-спасательный центр (подведомственное Росавиации учреждение) получил сообщение о двух рыбаках, которые потерпели бедствие на моторной лодке в Баренцевом море и высадились на берег острова Малый Олений.
"Спасатели Росавиации эвакуировали потерпевших бедствие в Баренцевом море рыбаков... Рыбаки не пострадали (в медицинской помощи не нуждались), в 12:44 их благополучно доставили в Мурманск", - говорится в сообщении. Отмечается, что потерпевших бедствие рыбаков обнаружили на острове с воздуха и эвакуировали спасателями на борт.
Также в ведомстве сообщили, что для эвакуации рыбаков с острова во вторник, 2 апреля, в 11.08 была организована поисково-спасательная операция. Вертолет Ми-8Т "Вологодского авиапредприятия" со спасательной парашютно-десантной группой Мурманской региональной поисково-спасательной базы на борту произвел взлет с аэродрома Мурманск в район острова.
Вертолет Ми-8 - РИА Новости, 1920, 27.08.2023
Спасатели Росавиации помогли эвакуировать моряка с судна в море Лаптевых
27 августа 2023, 17:33
 
Хорошие новостиПроисшествияБаренцево мореМурманскФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
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