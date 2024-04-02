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Полиция не нашла состава преступления в заявлениях Роулинг - РИА Новости, 02.04.2024
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20:44 02.04.2024 (обновлено: 21:30 02.04.2024)
https://ria.ru/20240402/rouling-1937440968.html
Полиция не нашла состава преступления в заявлениях Роулинг
Полиция не нашла состава преступления в заявлениях Роулинг - РИА Новости, 02.04.2024
Полиция не нашла состава преступления в заявлениях Роулинг
Шотландская полиция не нашла состава преступления в словах британской писательницы, автора серий о Гарри Поттере Джоан Роулинг, которая раскритиковала новый... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T20:44
2024-04-02T21:30
в мире
шотландия
великобритания
джоан роулинг (джоан мюррэй)
гарри поттер
риши сунак
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Шотландская полиция не нашла состава преступления в словах британской писательницы, автора серий о Гарри Поттере Джоан Роулинг, которая раскритиковала новый закон о правонарушениях на почве ненависти, в частности, по отношению к трансгендерам, об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе ведомства."Мы получили жалобы в связи с сообщением в социальных сетях. Комментарии не оцениваются как преступные, и дальнейшие действия предприниматься не будут", — подчеркнули там.После новости о том, что на нее не будут заводить дело, писательница в публикации в соцсети X выразила надежду, что все женщины, которые будут отстаивать значимость биологического пола, положительно воспримут заявление полиции. В понедельник в Шотландии вступил в силу закон о разжигании ненависти, в частности, на почве трансгендерности. В ответ на это Роулинг опубликовала в соцсети X фотографии с несколькими трансженщинами, в число которых вошли насильники, добавив, что все они в действительности мужчины, которые теперь будут лучше защищены, тогда как для защиты женщин не создается дополнительных условий. Позже она призвала полицию арестовать ее, если правоохранительные органы считают, что ее слова нарушают новый закон. Впоследствии в ее поддержку выступил премьер-министр Великобритании Риши Сунак, заявив, что люди не должны подвергаться уголовному преследованию за изложение простых фактов из области биологии. До этого первый министр Шотландии поддержал новый закон, утверждая, что в последние годы наблюдается растущая волна ненависти.
https://ria.ru/20240401/bayden-1937202653.html
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в мире, шотландия, великобритания, джоан роулинг (джоан мюррэй), гарри поттер, риши сунак
В мире, Шотландия, Великобритания, Джоан Роулинг (Джоан Мюррэй), Гарри Поттер, Риши Сунак
Полиция не нашла состава преступления в заявлениях Роулинг

Полиция не будет преследовать Роулинг за слова о законе о разжигании ненависти

© AP Photo / Joel RyanПисательница Джоан Роулинг
Писательница Джоан Роулинг - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© AP Photo / Joel Ryan
Писательница Джоан Роулинг. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Шотландская полиция не нашла состава преступления в словах британской писательницы, автора серий о Гарри Поттере Джоан Роулинг, которая раскритиковала новый закон о правонарушениях на почве ненависти, в частности, по отношению к трансгендерам, об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе ведомства.
«
"Мы получили жалобы в связи с сообщением в социальных сетях. Комментарии не оцениваются как преступные, и дальнейшие действия предприниматься не будут", — подчеркнули там.
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После новости о том, что на нее не будут заводить дело, писательница в публикации в соцсети X выразила надежду, что все женщины, которые будут отстаивать значимость биологического пола, положительно воспримут заявление полиции.
В понедельник в Шотландии вступил в силу закон о разжигании ненависти, в частности, на почве трансгендерности. В ответ на это Роулинг опубликовала в соцсети X фотографии с несколькими трансженщинами, в число которых вошли насильники, добавив, что все они в действительности мужчины, которые теперь будут лучше защищены, тогда как для защиты женщин не создается дополнительных условий. Позже она призвала полицию арестовать ее, если правоохранительные органы считают, что ее слова нарушают новый закон.
Впоследствии в ее поддержку выступил премьер-министр Великобритании Риши Сунак, заявив, что люди не должны подвергаться уголовному преследованию за изложение простых фактов из области биологии. До этого первый министр Шотландии поддержал новый закон, утверждая, что в последние годы наблюдается растущая волна ненависти.
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В миреШотландияВеликобританияДжоан Роулинг (Джоан Мюррэй)Гарри ПоттерРиши Сунак
 
 
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