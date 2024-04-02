https://ria.ru/20240402/rossiya-1937357659.html

Россию посчитали слабым звеном, но поняли, что ошиблись, заявил Путин

Россию посчитали слабым звеном, но поняли, что ошиблись, заявил Путин - РИА Новости, 02.04.2024

Россию посчитали слабым звеном, но поняли, что ошиблись, заявил Путин

Россию посчитали слабым звеном, но поняли, что ошиблись, заявил президент России Владимир Путин расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел. РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T14:59

2024-04-02T14:59

2024-04-02T15:25

россия

политика

владимир путин

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Россию посчитали слабым звеном, но поняли, что ошиблись, заявил президент России Владимир Путин расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел."Видимо, кто-то посчитал ее, нашу с вами страну, слабым звеном, ошибаются, и, на мой взгляд, уже многие поняли, что ошибаются. Этого никогда не было, никому этого не удавалось, этого не будет и никому не удастся этого сделать. Это очевидная абсолютно точная вещь", - сказал Путин.

https://ria.ru/20240402/mvd-1937359439.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин: "Кто-то посчитал нашу страну слабым звеном. Ошибаются" Путин: "Кто-то посчитал нашу страну слабым звеном. Ошибаются" 2024-04-02T14:59 true PT1M54S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, политика, владимир путин