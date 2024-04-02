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Россию посчитали слабым звеном, но поняли, что ошиблись, заявил Путин - РИА Новости, 02.04.2024
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14:59 02.04.2024 (обновлено: 15:25 02.04.2024)
https://ria.ru/20240402/rossiya-1937357659.html
Россию посчитали слабым звеном, но поняли, что ошиблись, заявил Путин
Россию посчитали слабым звеном, но поняли, что ошиблись, заявил Путин - РИА Новости, 02.04.2024
Россию посчитали слабым звеном, но поняли, что ошиблись, заявил Путин
Россию посчитали слабым звеном, но поняли, что ошиблись, заявил президент России Владимир Путин расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел. РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T14:59
2024-04-02T15:25
россия
политика
владимир путин
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Россию посчитали слабым звеном, но поняли, что ошиблись, заявил президент России Владимир Путин расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел."Видимо, кто-то посчитал ее, нашу с вами страну, слабым звеном, ошибаются, и, на мой взгляд, уже многие поняли, что ошибаются. Этого никогда не было, никому этого не удавалось, этого не будет и никому не удастся этого сделать. Это очевидная абсолютно точная вещь", - сказал Путин.
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353
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Путин: "Кто-то посчитал нашу страну слабым звеном. Ошибаются"
Путин: "Кто-то посчитал нашу страну слабым звеном. Ошибаются"
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россия, политика, владимир путин
Россия, Политика, Владимир Путин
Россию посчитали слабым звеном, но поняли, что ошиблись, заявил Путин

Путин: Россию посчитали слабым звеном, но поняли, что ошиблись

Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Россию посчитали слабым звеном, но поняли, что ошиблись, заявил президент России Владимир Путин расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел.
"Видимо, кто-то посчитал ее, нашу с вами страну, слабым звеном, ошибаются, и, на мой взгляд, уже многие поняли, что ошибаются. Этого никогда не было, никому этого не удавалось, этого не будет и никому не удастся этого сделать. Это очевидная абсолютно точная вещь", - сказал Путин.
Президент РФ Владимир Путин выступает на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел РФ - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
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