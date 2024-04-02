https://ria.ru/20240402/rossiya-1937357659.html
Россию посчитали слабым звеном, но поняли, что ошиблись, заявил Путин
Россию посчитали слабым звеном, но поняли, что ошиблись, заявил Путин - РИА Новости, 02.04.2024
Россию посчитали слабым звеном, но поняли, что ошиблись, заявил Путин
Россию посчитали слабым звеном, но поняли, что ошиблись, заявил президент России Владимир Путин расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел. РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T14:59
2024-04-02T14:59
2024-04-02T15:25
россия
политика
владимир путин
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Россию посчитали слабым звеном, но поняли, что ошиблись, заявил президент России Владимир Путин расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел."Видимо, кто-то посчитал ее, нашу с вами страну, слабым звеном, ошибаются, и, на мой взгляд, уже многие поняли, что ошибаются. Этого никогда не было, никому этого не удавалось, этого не будет и никому не удастся этого сделать. Это очевидная абсолютно точная вещь", - сказал Путин.
https://ria.ru/20240402/mvd-1937359439.html
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Путин: "Кто-то посчитал нашу страну слабым звеном. Ошибаются"
Путин: "Кто-то посчитал нашу страну слабым звеном. Ошибаются"
2024-04-02T14:59
true
PT1M54S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, политика, владимир путин
Россия, Политика, Владимир Путин
Россию посчитали слабым звеном, но поняли, что ошиблись, заявил Путин
Путин: Россию посчитали слабым звеном, но поняли, что ошиблись