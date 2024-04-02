https://ria.ru/20240402/rosatom-1937300394.html
В Бангладеш появятся новые АЭС, сообщили в "Росатоме"
В Бангладеш появятся новые АЭС, сообщили в "Росатоме" - РИА Новости, 02.04.2024
В Бангладеш появятся новые АЭС, сообщили в "Росатоме"
В Бангладеш точно появятся новые АЭС после строительства двух российских энергоблоков, уже есть договоренности, сообщил глава "Росатома" Алексей Лихачев в эфире РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T11:44
2024-04-02T11:44
2024-04-02T13:34
ядерные технологии
бангладеш
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. В Бангладеш точно появятся новые АЭС после строительства двух российских энергоблоков, уже есть договоренности, сообщил глава "Росатома" Алексей Лихачев в эфире телеканала "Россия 24"."Конечно же, генеральная схема развития электрогенерации Бангладеш подразумевает не только одну атомную станцию и не только два энергоблока мощностью 1200 мегаватт. За двумя первыми российскими блоками точно появятся новые электростанции. Есть определенные договоренности, мы над ними будем работать, регулярно встречаться", - сказал Лихачев.По сообщению "Росатома", Лихачев в Дакке встретился с премьер-министром Бангладеш Шейх Хасиной. Стороны обсудили пусконаладочные работы на первой в стране АЭС и сотрудничество в сфере мирного атома.Как отметил на встрече глава "Росатома", помимо планов по развитию сотрудничества России и Бангладеш в атомной энергетике "прорабатывается возможность сооружения многоцелевого исследовательского реактора большой мощности, который сможет решать задачи в области науки и ядерной медицины".В декабре 2024 года "Росатом" планирует произвести пуск реактора (физический пуск) первого энергоблока строящейся с участием России АЭС "Руппур" в Бангладеш.Первая в Бангладеш АЭС "Руппур" с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2,4 тысячи мегаватт сооружается в 160 километрах от столицы Дакки. Для станции выбран российский проект с реакторами ВВЭР-1200, успешно реализованный на двух энергоблоках Нововоронежской АЭС. Это эволюционный проект поколения III+, который полностью удовлетворяет международным требованиям безопасности.
https://ria.ru/20240327/mikroaes-1936159556.html
https://ria.ru/20240329/aes-1936589623.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бангладеш, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Ядерные технологии, Бангладеш, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
В Бангладеш появятся новые АЭС, сообщили в "Росатоме"
Глава "Росатома": в Бангладеш с помощью России появятся новые АЭС
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости.
В Бангладеш точно появятся новые АЭС после строительства двух российских энергоблоков, уже есть договоренности, сообщил глава "Росатома" Алексей Лихачев в эфире телеканала "Россия 24"
.
"Конечно же, генеральная схема развития электрогенерации Бангладеш подразумевает не только одну атомную станцию и не только два энергоблока мощностью 1200 мегаватт. За двумя первыми российскими блоками точно появятся новые электростанции. Есть определенные договоренности, мы над ними будем работать, регулярно встречаться", - сказал Лихачев.
По сообщению "Росатома"
, Лихачев в Дакке встретился с премьер-министром Бангладеш Шейх Хасиной. Стороны обсудили пусконаладочные работы на первой в стране АЭС и сотрудничество в сфере мирного атома.
Как отметил на встрече глава "Росатома", помимо планов по развитию сотрудничества России и Бангладеш в атомной энергетике "прорабатывается возможность сооружения многоцелевого исследовательского реактора большой мощности, который сможет решать задачи в области науки и ядерной медицины".
В декабре 2024 года "Росатом" планирует произвести пуск реактора (физический пуск) первого энергоблока строящейся с участием России АЭС "Руппур" в Бангладеш.
Первая в Бангладеш АЭС "Руппур" с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2,4 тысячи мегаватт сооружается в 160 километрах от столицы Дакки. Для станции выбран российский проект с реакторами ВВЭР-1200, успешно реализованный на двух энергоблоках Нововоронежской АЭС. Это эволюционный проект поколения III+, который полностью удовлетворяет международным требованиям безопасности.