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Эксперт оценил риск войны на Ближнем Востоке после удара Израиля в Сирии - РИА Новости, 02.04.2024
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14:44 02.04.2024
https://ria.ru/20240402/riski-1937351683.html
Эксперт оценил риск войны на Ближнем Востоке после удара Израиля в Сирии
Эксперт оценил риск войны на Ближнем Востоке после удара Израиля в Сирии - РИА Новости, 02.04.2024
Эксперт оценил риск войны на Ближнем Востоке после удара Израиля в Сирии
Риск большой войны на Ближнем Востоке после удара Израиля по иранскому консульству в Дамаске возрастает, заявил РИА Новости азербайджанский политолог, эксперт... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T14:44
2024-04-02T14:44
в мире
дамаск (город)
сирия
иран
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ближний восток
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БАКУ, 2 апр – РИА Новости. Риск большой войны на Ближнем Востоке после удара Израиля по иранскому консульству в Дамаске возрастает, заявил РИА Новости азербайджанский политолог, эксперт по Ближнему Востоку Кенан Ровшаноглу. "Нападение израильских ВВС на иранское консульство в Дамаске — специально подготовленная провокационная операция. Предположительно, израильские военные получили оперативные данные о том, что генералы и, возможно, их помощники вошли в здание консульства, и по этому району был немедленно нанесен удар. Как известно, израильская авиация непрерывно бомбардирует иранские позиции в Сирии. В конце декабря израильская авиация убила еще одного генерала иранской армии – Рази Мусави. Ответ Ирана будет жестким и весьма ощутимым для Израиля", - сказал эксперт. В понедельник вечером минобороны Сирии сообщило об авиаударе израильских ВВС по зданию генерального консульства Ирана в Дамаске. В здании консульства находилась также резиденция посла Ирана в арабской республике Хосейна Акбари, он не пострадал. Согласно заявлению сирийского минобороны, здание консульства в результате удара было разрушено. По заявлению Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные подразделения ВС), в ходе израильского удара погибли семь офицеров КСИР, среди них двое высокопоставленных генералов-советников – Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими.
https://ria.ru/20240402/iran-1937300493.html
https://ria.ru/20240402/peskov-1937331198.html
дамаск (город)
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иран
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в мире, дамаск (город), сирия, иран, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ближний восток
В мире, Дамаск (город), Сирия, Иран, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Ближний Восток
Эксперт оценил риск войны на Ближнем Востоке после удара Израиля в Сирии

Эксперт: вырос риск большой войны на Ближнем Востоке после удара Израиля в Сирии

© LOUAI BESHARAМесто ракетного удара Израиля по зданию рядом с посольством Ирана в Дамаске
Место ракетного удара Израиля по зданию рядом с посольством Ирана в Дамаске
© LOUAI BESHARA
Место ракетного удара Израиля по зданию рядом с посольством Ирана в Дамаске. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАКУ, 2 апр – РИА Новости. Риск большой войны на Ближнем Востоке после удара Израиля по иранскому консульству в Дамаске возрастает, заявил РИА Новости азербайджанский политолог, эксперт по Ближнему Востоку Кенан Ровшаноглу.
«
"Нападение израильских ВВС на иранское консульство в Дамаске — специально подготовленная провокационная операция. Предположительно, израильские военные получили оперативные данные о том, что генералы и, возможно, их помощники вошли в здание консульства, и по этому району был немедленно нанесен удар. Как известно, израильская авиация непрерывно бомбардирует иранские позиции в Сирии. В конце декабря израильская авиация убила еще одного генерала иранской армии – Рази Мусави. Ответ Ирана будет жестким и весьма ощутимым для Израиля", - сказал эксперт.
Последствия авиаудара Израиля по Дамаску в Сирии, в результате которого было разрушено здание консульства Ирана - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
Иран пригрозил Израилю ответом после удара по генконсульству в Дамаске
Вчера, 11:44
В понедельник вечером минобороны Сирии сообщило об авиаударе израильских ВВС по зданию генерального консульства Ирана в Дамаске. В здании консульства находилась также резиденция посла Ирана в арабской республике Хосейна Акбари, он не пострадал. Согласно заявлению сирийского минобороны, здание консульства в результате удара было разрушено.
По заявлению Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные подразделения ВС), в ходе израильского удара погибли семь офицеров КСИР, среди них двое высокопоставленных генералов-советников – Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими.
Разбор завалов на месте израильского удара по зданию в Дамаске - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
Песков прокомментировал удар Израиля по посольству Ирана в Дамаске
Вчера, 13:34
 
В миреДамаск (город)СирияИранОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуБлижний Восток
 
 
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