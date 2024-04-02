Эксперт оценил риск войны на Ближнем Востоке после удара Израиля в Сирии
Эксперт: вырос риск большой войны на Ближнем Востоке после удара Израиля в Сирии
© LOUAI BESHARAМесто ракетного удара Израиля по зданию рядом с посольством Ирана в Дамаске
© LOUAI BESHARA
Место ракетного удара Израиля по зданию рядом с посольством Ирана в Дамаске. Архивное фото
БАКУ, 2 апр – РИА Новости. Риск большой войны на Ближнем Востоке после удара Израиля по иранскому консульству в Дамаске возрастает, заявил РИА Новости азербайджанский политолог, эксперт по Ближнему Востоку Кенан Ровшаноглу.
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"Нападение израильских ВВС на иранское консульство в Дамаске — специально подготовленная провокационная операция. Предположительно, израильские военные получили оперативные данные о том, что генералы и, возможно, их помощники вошли в здание консульства, и по этому району был немедленно нанесен удар. Как известно, израильская авиация непрерывно бомбардирует иранские позиции в Сирии. В конце декабря израильская авиация убила еще одного генерала иранской армии – Рази Мусави. Ответ Ирана будет жестким и весьма ощутимым для Израиля", - сказал эксперт.
В понедельник вечером минобороны Сирии сообщило об авиаударе израильских ВВС по зданию генерального консульства Ирана в Дамаске. В здании консульства находилась также резиденция посла Ирана в арабской республике Хосейна Акбари, он не пострадал. Согласно заявлению сирийского минобороны, здание консульства в результате удара было разрушено.
По заявлению Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные подразделения ВС), в ходе израильского удара погибли семь офицеров КСИР, среди них двое высокопоставленных генералов-советников – Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими.