https://ria.ru/20240402/riski-1937351683.html

Эксперт оценил риск войны на Ближнем Востоке после удара Израиля в Сирии

Эксперт оценил риск войны на Ближнем Востоке после удара Израиля в Сирии - РИА Новости, 02.04.2024

Эксперт оценил риск войны на Ближнем Востоке после удара Израиля в Сирии

Риск большой войны на Ближнем Востоке после удара Израиля по иранскому консульству в Дамаске возрастает, заявил РИА Новости азербайджанский политолог, эксперт... РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T14:44

2024-04-02T14:44

2024-04-02T14:44

в мире

дамаск (город)

сирия

иран

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

ближний восток

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/02/1937302383_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_3d9d51924caa5db8b3a24723afd2888e.jpg

БАКУ, 2 апр – РИА Новости. Риск большой войны на Ближнем Востоке после удара Израиля по иранскому консульству в Дамаске возрастает, заявил РИА Новости азербайджанский политолог, эксперт по Ближнему Востоку Кенан Ровшаноглу. "Нападение израильских ВВС на иранское консульство в Дамаске — специально подготовленная провокационная операция. Предположительно, израильские военные получили оперативные данные о том, что генералы и, возможно, их помощники вошли в здание консульства, и по этому району был немедленно нанесен удар. Как известно, израильская авиация непрерывно бомбардирует иранские позиции в Сирии. В конце декабря израильская авиация убила еще одного генерала иранской армии – Рази Мусави. Ответ Ирана будет жестким и весьма ощутимым для Израиля", - сказал эксперт. В понедельник вечером минобороны Сирии сообщило об авиаударе израильских ВВС по зданию генерального консульства Ирана в Дамаске. В здании консульства находилась также резиденция посла Ирана в арабской республике Хосейна Акбари, он не пострадал. Согласно заявлению сирийского минобороны, здание консульства в результате удара было разрушено. По заявлению Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные подразделения ВС), в ходе израильского удара погибли семь офицеров КСИР, среди них двое высокопоставленных генералов-советников – Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими.

https://ria.ru/20240402/iran-1937300493.html

https://ria.ru/20240402/peskov-1937331198.html

дамаск (город)

сирия

иран

ближний восток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, дамаск (город), сирия, иран, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ближний восток