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Путин: существующих баз недостаточно, чтобы купировать незаконную миграцию - РИА Новости, 02.04.2024
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14:21 02.04.2024 (обновлено: 14:57 02.04.2024)
https://ria.ru/20240402/riski-1937342691.html
Путин: существующих баз недостаточно, чтобы купировать незаконную миграцию
Путин: существующих баз недостаточно, чтобы купировать незаконную миграцию - РИА Новости, 02.04.2024
Путин: существующих баз недостаточно, чтобы купировать незаконную миграцию
Существующих электронных баз недостаточно, чтобы купировать риски незаконной миграции, заявил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T14:21
2024-04-02T14:57
россия
владимир путин
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Существующих электронных баз недостаточно, чтобы купировать риски незаконной миграции, заявил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД во вторник. "Необходимы современные цифровые электронные базы биометрических данных. Те, что сейчас работают, их, судя по всему, недостаточно. Они не позволяют в полном объеме купировать риски, рецидивы незаконной миграции ", - сказал Путин.
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россия, владимир путин
Россия, Владимир Путин
Путин: существующих баз недостаточно, чтобы купировать незаконную миграцию

Путин: существующих баз недостаточно, чтобы купировать риски незаконной миграции

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел РФ. 2 апреля 2024
Президент РФ Владимир Путин выступает на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел РФ. 2 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел РФ. 2 апреля 2024
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Существующих электронных баз недостаточно, чтобы купировать риски незаконной миграции, заявил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД во вторник.
«
"Необходимы современные цифровые электронные базы биометрических данных. Те, что сейчас работают, их, судя по всему, недостаточно. Они не позволяют в полном объеме купировать риски, рецидивы незаконной миграции ", - сказал Путин.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
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