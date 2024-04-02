https://ria.ru/20240402/riski-1937342691.html
Путин: существующих баз недостаточно, чтобы купировать незаконную миграцию
Путин: существующих баз недостаточно, чтобы купировать незаконную миграцию - РИА Новости, 02.04.2024
Путин: существующих баз недостаточно, чтобы купировать незаконную миграцию
Существующих электронных баз недостаточно, чтобы купировать риски незаконной миграции, заявил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T14:21
2024-04-02T14:21
2024-04-02T14:57
россия
владимир путин
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Существующих электронных баз недостаточно, чтобы купировать риски незаконной миграции, заявил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД во вторник. "Необходимы современные цифровые электронные базы биометрических данных. Те, что сейчас работают, их, судя по всему, недостаточно. Они не позволяют в полном объеме купировать риски, рецидивы незаконной миграции ", - сказал Путин.
https://ria.ru/20240402/korruptsiya-1937342122.html
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россия, владимир путин
Путин: существующих баз недостаточно, чтобы купировать незаконную миграцию
Путин: существующих баз недостаточно, чтобы купировать риски незаконной миграции