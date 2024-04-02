https://ria.ru/20240402/rezolyutsiya-1937456589.html

Китай призвал добиваться исполнения резолюции СБ ООН по Газе

Китай призвал добиваться исполнения резолюции СБ ООН по Газе - РИА Новости, 02.04.2024

Китай призвал добиваться исполнения резолюции СБ ООН по Газе

Китай призывает международное сообщество добиться исполнения резолюции СБ ООН, требующей прекращения огня в секторе Газа, заявил на заседании Совбеза... РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T22:34

2024-04-02T22:34

2024-04-02T23:14

китай

оон

в мире

сектор газа

гэн шуан

совет безопасности оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ООН, 2 апр – РИА Новости. Китай призывает международное сообщество добиться исполнения резолюции СБ ООН, требующей прекращения огня в секторе Газа, заявил на заседании Совбеза зампостпреда КНР при ООН Гэн Шуан."На прошлой неделе Совет принял резолюцию 2728, призывающую к немедленному прекращению огня в Газе. Мы настоятельно призываем международное сообщество работать сообща, чтобы обеспечить имплементацию этой резолюции", - сказал Гэн Шуан.

https://ria.ru/20240402/konflikt-1915630213.html

китай

сектор газа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

китай, оон, в мире, сектор газа, гэн шуан, совет безопасности оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году