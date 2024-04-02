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Китай призвал добиваться исполнения резолюции СБ ООН по Газе - РИА Новости, 02.04.2024
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22:34 02.04.2024 (обновлено: 23:14 02.04.2024)
https://ria.ru/20240402/rezolyutsiya-1937456589.html
Китай призвал добиваться исполнения резолюции СБ ООН по Газе
Китай призвал добиваться исполнения резолюции СБ ООН по Газе - РИА Новости, 02.04.2024
Китай призвал добиваться исполнения резолюции СБ ООН по Газе
Китай призывает международное сообщество добиться исполнения резолюции СБ ООН, требующей прекращения огня в секторе Газа, заявил на заседании Совбеза... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T22:34
2024-04-02T23:14
китай
оон
в мире
сектор газа
гэн шуан
совет безопасности оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ООН, 2 апр – РИА Новости. Китай призывает международное сообщество добиться исполнения резолюции СБ ООН, требующей прекращения огня в секторе Газа, заявил на заседании Совбеза зампостпреда КНР при ООН Гэн Шуан."На прошлой неделе Совет принял резолюцию 2728, призывающую к немедленному прекращению огня в Газе. Мы настоятельно призываем международное сообщество работать сообща, чтобы обеспечить имплементацию этой резолюции", - сказал Гэн Шуан.
https://ria.ru/20240402/konflikt-1915630213.html
китай
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китай, оон, в мире, сектор газа, гэн шуан, совет безопасности оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Китай, ООН, В мире, Сектор Газа, Гэн Шуан, Совет Безопасности ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Китай призвал добиваться исполнения резолюции СБ ООН по Газе

Китай призвал добиваться исполнения резолюции СБ ООН о прекращении огня в Газе

© РИА НовостиВзрыв после израильской бомбежки в Хан-Юнисе
Взрыв после израильской бомбежки в Хан-Юнисе
© РИА Новости
Взрыв после израильской бомбежки в Хан-Юнисе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 2 апр – РИА Новости. Китай призывает международное сообщество добиться исполнения резолюции СБ ООН, требующей прекращения огня в секторе Газа, заявил на заседании Совбеза зампостпреда КНР при ООН Гэн Шуан.
"На прошлой неделе Совет принял резолюцию 2728, призывающую к немедленному прекращению огня в Газе. Мы настоятельно призываем международное сообщество работать сообща, чтобы обеспечить имплементацию этой резолюции", - сказал Гэн Шуан.
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КитайООНВ миреСектор ГазаГэн ШуанСовет Безопасности ООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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