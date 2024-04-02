https://ria.ru/20240402/rezhisser-1937227061.html

Мексиканский режиссер Серхио Ольхович получил российское гражданство

Мексиканский режиссер Серхио Ольхович получил российское гражданство - РИА Новости, 02.04.2024

Мексиканский режиссер Серхио Ольхович получил российское гражданство

Мексиканский режиссер кино и телевидения Серхио Ольхович получил 1 апреля паспорт гражданина РФ, сообщили в российском посольстве в Мексике. РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T02:08

2024-04-02T02:08

2024-04-02T02:08

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МЕХИКО, 2 апр - РИА Новости. Мексиканский режиссер кино и телевидения Серхио Ольхович получил 1 апреля паспорт гражданина РФ, сообщили в российском посольстве в Мексике. "Первого апреля в посольстве России в Мексике прошла торжественная церемония вручения паспорта гражданина РФ режиссеру Серхио Ольховичу", - говорится в сообщении в Telegram-канале дипмиссии. Ольхович родился в 1941 году в Индонезии в семье инженера-нефтяника российского происхождения Владимира Ольховича и мексиканки Катарины Грин. В Мексике он окончил режиссерский факультет театрального училища, после чего получил образование во ВГИК как режиссер кино и телевидения. Вернувшись в Мексику, Ольхович в 1972 году дебютировал в полнометражном кино с фильмом "Кукла королевы" по одноименному рассказу Карлоса Фуэнтеса. В 1975 году режиссер был номинирован на Золотой приз IX Московского международного кинофестиваля с картиной "Дом на Юге", а в 1988 году стал лауреатом премии мексиканской киноакадемии. "Сегодня Россия возродилась как великая нация. Сегодня Россия и ее президент — надежда нового формирующегося мира", - заявил режиссер на церемонии вручения российского паспорта.

https://ria.ru/20240317/grazhdanstvo-1933699198.html

https://ria.ru/20240315/lorak-1933200820.html

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вгик, россия, мексика, индонезия