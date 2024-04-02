https://ria.ru/20240402/reyting-1937433072.html
Химки возглавили рейтинг крупных городов России по качеству горсреды
Химки возглавили рейтинг крупных городов России по качеству горсреды - РИА Новости, 02.04.2024
Химки возглавили рейтинг крупных городов России по качеству горсреды
Химки заняли первое место в категории крупных городов с населением от 100 тысяч до миллиона человек по результатам расчета Индекса качества городской среды... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T19:50
2024-04-02T19:50
2024-04-02T19:50
химки
дмитрий волошин (глава городского округа химки)
россия
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Химки заняли первое место в категории крупных городов с населением от 100 тысяч до миллиона человек по результатам расчета Индекса качества городской среды Минстроя России, сообщает пресс-служба администрации городского округа. В ежегодном рейтинге учитывается состояние жилья, инфраструктуры, улиц, парков, набережных и других общественных пространств. Химки набрали 251 балл — это максимум в категории "Крупные города, находящиеся в условно комфортном климате". "Мы ежегодно реализуем в городе сотни проектов, чтобы сделать жизнь химчан комфортнее. Благоустраиваем парки, скверы, дворы и общественные пространства. Строим и модернизируем объекты здравоохранения, спорта и образования. Ремонтируем дороги, открываем новые развязки. Конечно, при реализации любого проекта мы опираемся на мнение наших жителей. При поддержке губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева и дальше продолжим держать высокий темп позитивных перемен", — приводится в сообщении комментарий главы городского округа Дмитрия Волошина. Так, в 2023 году в Химках обновили 70 детских и спортивных площадок и комплексно благоустроили 27 дворов. После обновления открылась поликлиника №2 на улице Лавочкина. Завершен первый этап реконструкции парка Льва Толстого. После капремонта приняла учеников школа-интернат "Кадетский корпус" в Сходне. Реконструирован и открыт спорткомплекс "Юность", начаты капремонт роддома на Ленинском проспекте, модернизация детского сада на Юбилейном проспекте и гимназии №23 в Сходне, отметили в пресс-службе. Всего за 10 лет в Химках построили 16 новых поликлиник, отремонтировали 14 медучреждений, открыли 15 новых школ, 37 детских садов и 9 палисадиков. Индекс оценивает 36 различных индикаторов качества городской среды, они характеризуют шесть самых востребованных типов городских пространств, таких как жилье, общественно-деловая и социально-досуговая инфраструктура и прилегающие к ним пространства, зеленые территории, набережные, уличная инфраструктура и общегородское пространство.
https://ria.ru/20240401/mesyachnik-1937178626.html
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химки, дмитрий волошин (глава городского округа химки), россия, московская область (подмосковье)
Химки, Дмитрий Волошин (глава городского округа Химки), Россия, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Химки заняли первое место в категории крупных городов с населением от 100 тысяч до миллиона человек по результатам расчета Индекса качества городской среды Минстроя России, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
В ежегодном рейтинге учитывается состояние жилья, инфраструктуры, улиц, парков, набережных и других общественных пространств. Химки набрали 251 балл — это максимум в категории "Крупные города, находящиеся в условно комфортном климате".
"Мы ежегодно реализуем в городе сотни проектов, чтобы сделать жизнь химчан комфортнее. Благоустраиваем парки, скверы, дворы и общественные пространства. Строим и модернизируем объекты здравоохранения, спорта и образования. Ремонтируем дороги, открываем новые развязки. Конечно, при реализации любого проекта мы опираемся на мнение наших жителей. При поддержке губернатора Московской области
Андрея Юрьевича Воробьева и дальше продолжим держать высокий темп позитивных перемен", — приводится в сообщении комментарий главы городского округа Дмитрия Волошина
.
Так, в 2023 году в Химках обновили 70 детских и спортивных площадок и комплексно благоустроили 27 дворов. После обновления открылась поликлиника №2 на улице Лавочкина. Завершен первый этап реконструкции парка Льва Толстого. После капремонта приняла учеников школа-интернат "Кадетский корпус" в Сходне
. Реконструирован и открыт спорткомплекс "Юность", начаты капремонт роддома на Ленинском проспекте, модернизация детского сада на Юбилейном проспекте и гимназии №23 в Сходне, отметили в пресс-службе.
Всего за 10 лет в Химках построили 16 новых поликлиник, отремонтировали 14 медучреждений, открыли 15 новых школ, 37 детских садов и 9 палисадиков.
Индекс оценивает 36 различных индикаторов качества городской среды, они характеризуют шесть самых востребованных типов городских пространств, таких как жилье, общественно-деловая и социально-досуговая инфраструктура и прилегающие к ним пространства, зеленые территории, набережные, уличная инфраструктура и общегородское пространство.