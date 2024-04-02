https://ria.ru/20240402/revansh-1937360107.html

Некоторые страны хотят реванша в борьбе с Россией, считает Путин

Некоторые страны хотят реванша в борьбе с Россией, считает Путин - РИА Новости, 02.04.2024

Некоторые страны хотят реванша в борьбе с Россией, считает Путин

Некоторые страны хотят реванша в борьбе с Россией за походы Наполеона и Гитлера, в исторической памяти недоброжелателей многое сохраняется, заявил президент... РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T15:06

2024-04-02T15:06

2024-04-02T15:06

россия

владимир путин

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Некоторые страны хотят реванша в борьбе с Россией за походы Наполеона и Гитлера, в исторической памяти недоброжелателей многое сохраняется, заявил президент России Владимир Путин. "Как ни странно, кто-то хочет реванша за неудачи в борьбе с Россией еще в исторические периоды, за неудачные походы как Гитлера на Россию, Наполеона и тому подобное. Таких исторических примеров очень много, и, как ни странно, в исторической памяти тех самых недоброжелателей, о которых я сказал, многое сохраняется. Как ни странно, я с этим сталкивался. Удивительно, но факт", - сказал Путин во время расширенного заседания коллегии МВД.

https://ria.ru/20240402/vybory-1937358992.html

россия

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россия, владимир путин