https://ria.ru/20240402/revansh-1937360107.html
Некоторые страны хотят реванша в борьбе с Россией, считает Путин
Некоторые страны хотят реванша в борьбе с Россией, считает Путин - РИА Новости, 02.04.2024
Некоторые страны хотят реванша в борьбе с Россией, считает Путин
Некоторые страны хотят реванша в борьбе с Россией за походы Наполеона и Гитлера, в исторической памяти недоброжелателей многое сохраняется, заявил президент... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T15:06
2024-04-02T15:06
2024-04-02T15:06
россия
владимир путин
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Некоторые страны хотят реванша в борьбе с Россией за походы Наполеона и Гитлера, в исторической памяти недоброжелателей многое сохраняется, заявил президент России Владимир Путин. "Как ни странно, кто-то хочет реванша за неудачи в борьбе с Россией еще в исторические периоды, за неудачные походы как Гитлера на Россию, Наполеона и тому подобное. Таких исторических примеров очень много, и, как ни странно, в исторической памяти тех самых недоброжелателей, о которых я сказал, многое сохраняется. Как ни странно, я с этим сталкивался. Удивительно, но факт", - сказал Путин во время расширенного заседания коллегии МВД.
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россия, владимир путин
Некоторые страны хотят реванша в борьбе с Россией, считает Путин
Путин: некоторые хотят реванша в борьбе с Россией за походы Наполеона и Гитлера