https://ria.ru/20240402/remont-1937396930.html

Ремонт 14 школ проведут в Приангарье до 2026 года по программе модернизации

Ремонт 14 школ проведут в Приангарье до 2026 года по программе модернизации - РИА Новости, 02.04.2024

Ремонт 14 школ проведут в Приангарье до 2026 года по программе модернизации

Иркутская область по федеральной программе модернизации за три года проведёт ремонт 14 школ, выделение 1,2 миллиарда рублей на эти цели уже подтверждено,... РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T17:32

2024-04-02T17:32

2024-04-02T17:32

иркутская область

иркутская область

игорь кобзев

софинансирование

капремонт

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ИРКУТСК, 2 апр — РИА Новости. Иркутская область по федеральной программе модернизации за три года проведёт ремонт 14 школ, выделение 1,2 миллиарда рублей на эти цели уже подтверждено, сообщил журналистам губернатор региона Игорь Кобзев. В правительстве Иркутской области обсудили участие региона в федеральной программе "Модернизация школьных систем образования". "На ближайшие три года в федеральную программу включено 14 школ, 1,2 миллиарда рублей уже подтверждено с федеральным софинансированием. Кроме того, сегодня с мэрами и депутатами заксобрания обсудили дополнительно ещё 41 объект, который мы хотим заявить на включение в федеральную программу, срок подачи заявки в мае 2024 года", – сообщил губернатор. В этом году по федеральной программе модернизации в регионе приступают к капитальному ремонту пяти школ. На проведение работ из федерального бюджета выделено 365 миллионов рублей и почти 130 миллионов рублей - из областного. Одним из условий участия в программе является необходимость привлечение учащихся и их родителей к обсуждению дизайнерских решений при ремонте объектов. По словам губернатора, опыт капитальных ремонтов двух прошлых лет продемонстрировал активное участие родительских штабов в процессе контроля за ходом работ. В 2024 году эта практика будет продолжена.

https://ria.ru/20231219/proekt-1916774798.html

иркутская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

иркутская область, игорь кобзев, софинансирование, капремонт