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Патрушев: Киев хотел жестко решить вопрос со "строптивыми" регионами - РИА Новости, 02.04.2024
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00:18 02.04.2024
https://ria.ru/20240402/regiony-1937221557.html
Патрушев: Киев хотел жестко решить вопрос со "строптивыми" регионами
Патрушев: Киев хотел жестко решить вопрос со "строптивыми" регионами - РИА Новости, 02.04.2024
Патрушев: Киев хотел жестко решить вопрос со "строптивыми" регионами
Есть неопровержимые данные, что Киев с подачи США и НАТО после государственного переворота в феврале 2014 года думал крайне жестко решить вопрос со своими... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T00:18
2024-04-02T00:18
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Есть неопровержимые данные, что Киев с подачи США и НАТО после государственного переворота в феврале 2014 года думал крайне жестко решить вопрос со своими "строптивыми" регионами, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "Учения НАТО стали регулярно проходить на территории Украины начиная с 1995 года. А в 2004 году, жертвуя суверенитетом страны в угоду альянса, Верховная рада приняла закон о свободном доступе сил НАТО на территорию Украины", - сказал Патрушев в интервью "Аргументам и фактам" в связи с 75-летием создания НАТО. "Усиленная милитаризация Украины началась после совершенного Западом госпереворота в Киеве в феврале 2014 года и устроенного укронацистами геноцида русскоязычного населения. Имеются неопровержимые доказательства того, что Киев с подачи США и НАТО намеревался крайне жестко силовым путем решить вопрос со "строптивыми" регионами", - добавил Патрушев. Североатлантический альянс был основан 4 апреля 1949 года в Вашингтоне североамериканскими и западноевропейскими странами с целью объединения усилий для коллективной обороны и защиты Европы от якобы возможной советской угрозы. Тогда государствами-членами НАТО стали 12 стран: США, Канада, Исландия, Великобритания, Франция, Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Норвегия, Дания, Италия и Португалия. Советский Союз не существует более 30 лет, но альянс насчитывает уже 32 государства-члена. При этом экспансия НАТО не останавливается. Наращиваются силы альянса в Европе, увеличиваются военные расходы, растет беспрецедентная активность у российских границ, продолжается втягивание Украины в НАТО, что стало одной из причин начала специальной военной операции.
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в мире, киев, сша, украина, николай патрушев, нато, верховная рада украины
В мире, Киев, США, Украина, Николай Патрушев, НАТО, Верховная Рада Украины
Патрушев: Киев хотел жестко решить вопрос со "строптивыми" регионами

Патрушев: Киев с подачи США хотел жестко решить вопрос со непокорными регионами

© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Есть неопровержимые данные, что Киев с подачи США и НАТО после государственного переворота в феврале 2014 года думал крайне жестко решить вопрос со своими "строптивыми" регионами, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
«
"Учения НАТО стали регулярно проходить на территории Украины начиная с 1995 года. А в 2004 году, жертвуя суверенитетом страны в угоду альянса, Верховная рада приняла закон о свободном доступе сил НАТО на территорию Украины", - сказал Патрушев в интервью "Аргументам и фактам" в связи с 75-летием создания НАТО.
"Усиленная милитаризация Украины началась после совершенного Западом госпереворота в Киеве в феврале 2014 года и устроенного укронацистами геноцида русскоязычного населения. Имеются неопровержимые доказательства того, что Киев с подачи США и НАТО намеревался крайне жестко силовым путем решить вопрос со "строптивыми" регионами", - добавил Патрушев.
Североатлантический альянс был основан 4 апреля 1949 года в Вашингтоне североамериканскими и западноевропейскими странами с целью объединения усилий для коллективной обороны и защиты Европы от якобы возможной советской угрозы. Тогда государствами-членами НАТО стали 12 стран: США, Канада, Исландия, Великобритания, Франция, Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Норвегия, Дания, Италия и Португалия. Советский Союз не существует более 30 лет, но альянс насчитывает уже 32 государства-члена. При этом экспансия НАТО не останавливается. Наращиваются силы альянса в Европе, увеличиваются военные расходы, растет беспрецедентная активность у российских границ, продолжается втягивание Украины в НАТО, что стало одной из причин начала специальной военной операции.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
В Совбезе назвали причину развязывания рук Киеву против Донбасса
12 февраля, 08:40
 
В миреКиевСШАУкраинаНиколай ПатрушевНАТОВерховная Рада Украины
 
 
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