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Разработанная в зоне СВО система РЭБ успешно прошла испытания - РИА Новости, 02.04.2024
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https://ria.ru/20240402/reb-1937234049.html
Разработанная в зоне СВО система РЭБ успешно прошла испытания
Разработанная в зоне СВО система РЭБ успешно прошла испытания - РИА Новости, 02.04.2024
Разработанная в зоне СВО система РЭБ успешно прошла испытания
Военнослужащие 110-й бригады 1-го армейского корпуса "Южной" группировки войск в инициативном порядке разработали систему подавления БПЛА и связи противника, в... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T05:10
2024-04-02T05:10
безопасность
технологии
россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 2 апр - РИА Новости. Военнослужащие 110-й бригады 1-го армейского корпуса "Южной" группировки войск в инициативном порядке разработали систему подавления БПЛА и связи противника, в ходе испытания были успешно подавлены каналы видеосвязи оператора и управления дроном, сообщили в Минобороны РФ. "Сегодня мы тестировали глушилку FPV-дронов, ребята наши на нас налетали, ситуация, максимально приближенная к фронту... Мы включаем глушилку - дрон падает, то есть винты прекращают работать, и видеосигнал пропадает," - сказал военнослужащий с позывным "Малой". Боец пояснил, что при обнаружении FPV-дрона противника разработанная система определяет частоту, которая используется для подлета. В соответствии с ней включается один из джамеров (блокиратор сигнала), рассчитанный именно для подавления этой частоты. Разработанное устройство размещается как на технике, так и на позициях. Может работать стационарно и автономно. Антенный модуль, собранный военнослужащими, создает вокруг себя невидимый купол для защиты от FPV-дронов ВСУ. В ходе испытаний в роли условного противника выступали операторы БПЛА центра подготовки, которые на время испытания системы РЭБ меняли частоту сигнала в полевых условиях. Ранее гендиректор "Центра комплексных беспилотных решений" Дмитрий Кузякин заявлял, что FPV-дроны оказывают значительное влияние на поле боя и вынуждают менять принципы современной вооруженной борьбы. Для противодействия БПЛА применяется комплексный подход, радиоэлектронная борьба (РЭБ) является одним из важнейших элементов этой системы.
https://ria.ru/20231021/bpla-1904285365.html
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безопасность, технологии, россия, вооруженные силы украины
Безопасность, Технологии, Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Разработанная в зоне СВО система РЭБ успешно прошла испытания

Разработанную в зоне СВО систему РЭБ для подавления БПЛА успешно испытали

© РИА Новости / Константин МихальчевскийВоеннослужащие вооруженных сил РФ подготавливают к работе автоматизированную станцию помех из состава комплекса радиоэлектронной борьбы (РЭБ)
Военнослужащие вооруженных сил РФ подготавливают к работе автоматизированную станцию помех из состава комплекса радиоэлектронной борьбы (РЭБ) - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Военнослужащие вооруженных сил РФ подготавливают к работе автоматизированную станцию помех из состава комплекса радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Архивное фото
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ДОНЕЦК, 2 апр - РИА Новости. Военнослужащие 110-й бригады 1-го армейского корпуса "Южной" группировки войск в инициативном порядке разработали систему подавления БПЛА и связи противника, в ходе испытания были успешно подавлены каналы видеосвязи оператора и управления дроном, сообщили в Минобороны РФ.
"Сегодня мы тестировали глушилку FPV-дронов, ребята наши на нас налетали, ситуация, максимально приближенная к фронту... Мы включаем глушилку - дрон падает, то есть винты прекращают работать, и видеосигнал пропадает," - сказал военнослужащий с позывным "Малой".
Корректировка огня танковых подразделений с помощью БПЛА в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
Источник: в ВС России могут создать подразделения с ударными мини-БПЛА
21 октября 2023, 03:35
Боец пояснил, что при обнаружении FPV-дрона противника разработанная система определяет частоту, которая используется для подлета. В соответствии с ней включается один из джамеров (блокиратор сигнала), рассчитанный именно для подавления этой частоты. Разработанное устройство размещается как на технике, так и на позициях. Может работать стационарно и автономно.
Антенный модуль, собранный военнослужащими, создает вокруг себя невидимый купол для защиты от FPV-дронов ВСУ.
В ходе испытаний в роли условного противника выступали операторы БПЛА центра подготовки, которые на время испытания системы РЭБ меняли частоту сигнала в полевых условиях.
Ранее гендиректор "Центра комплексных беспилотных решений" Дмитрий Кузякин заявлял, что FPV-дроны оказывают значительное влияние на поле боя и вынуждают менять принципы современной вооруженной борьбы. Для противодействия БПЛА применяется комплексный подход, радиоэлектронная борьба (РЭБ) является одним из важнейших элементов этой системы.
Тестирование первой ночной версии FPV-дрона Гастелло в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 17.12.2023
В зоне СВО успешно протестировали первую ночную версию FPV-дрона "Гастелло"
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьТехнологииРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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