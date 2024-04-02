https://ria.ru/20240402/reb-1937234049.html

Разработанная в зоне СВО система РЭБ успешно прошла испытания

Разработанная в зоне СВО система РЭБ успешно прошла испытания - РИА Новости, 02.04.2024

Разработанная в зоне СВО система РЭБ успешно прошла испытания

Военнослужащие 110-й бригады 1-го армейского корпуса "Южной" группировки войск в инициативном порядке разработали систему подавления БПЛА и связи противника, в... РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T05:10

2024-04-02T05:10

2024-04-02T05:10

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ДОНЕЦК, 2 апр - РИА Новости. Военнослужащие 110-й бригады 1-го армейского корпуса "Южной" группировки войск в инициативном порядке разработали систему подавления БПЛА и связи противника, в ходе испытания были успешно подавлены каналы видеосвязи оператора и управления дроном, сообщили в Минобороны РФ. "Сегодня мы тестировали глушилку FPV-дронов, ребята наши на нас налетали, ситуация, максимально приближенная к фронту... Мы включаем глушилку - дрон падает, то есть винты прекращают работать, и видеосигнал пропадает," - сказал военнослужащий с позывным "Малой". Боец пояснил, что при обнаружении FPV-дрона противника разработанная система определяет частоту, которая используется для подлета. В соответствии с ней включается один из джамеров (блокиратор сигнала), рассчитанный именно для подавления этой частоты. Разработанное устройство размещается как на технике, так и на позициях. Может работать стационарно и автономно. Антенный модуль, собранный военнослужащими, создает вокруг себя невидимый купол для защиты от FPV-дронов ВСУ. В ходе испытаний в роли условного противника выступали операторы БПЛА центра подготовки, которые на время испытания системы РЭБ меняли частоту сигнала в полевых условиях. Ранее гендиректор "Центра комплексных беспилотных решений" Дмитрий Кузякин заявлял, что FPV-дроны оказывают значительное влияние на поле боя и вынуждают менять принципы современной вооруженной борьбы. Для противодействия БПЛА применяется комплексный подход, радиоэлектронная борьба (РЭБ) является одним из важнейших элементов этой системы.

https://ria.ru/20231021/bpla-1904285365.html

https://ria.ru/20231217/dron-1916262341.html

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безопасность, технологии, россия, вооруженные силы украины