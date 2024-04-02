https://ria.ru/20240402/radiofiltry-1937206309.html

Овчинский: производитель радиофильтров стал резидентом столичной ОЭЗ

Овчинский: производитель радиофильтров стал резидентом столичной ОЭЗ - РИА Новости, 02.04.2024

Овчинский: производитель радиофильтров стал резидентом столичной ОЭЗ

Московский производитель радиочастотных фильтров, локализовавший производство на одной из площадок ОЭЗ "Технополис Москва", получил статус резидента этой особой РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T07:13

2024-04-02T07:13

2024-04-02T07:13

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

владислав овчинский

москва

особые экономические зоны

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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Московский производитель радиочастотных фильтров, локализовавший производство на одной из площадок ОЭЗ "Технополис Москва", получил статус резидента этой особой экономической зоны, что открывает ему доступ к налоговым и другим преференциям, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.Компания "БУТИС" выпускает радиочастотные микросхемы – фильтры на поверхностных акустических волнах (ПАВ) для отсечения помех. Продукция применяется в аппаратуре навигации, связи и управления."Микроэлектроника – одно из перспективных и важных направлений промышленности. Для развития этой отрасли в городе создали межотраслевой кластер фотоники и микроэлектроники. Кроме того, предприятиям доступен широкий пул мер поддержки. В их числе статус резидента особой экономической зоны "Технополис Москва", который дает значительные налоговые льготы. Так, в прошлом году такой спецстатус город присвоил производителю радиочастотных фильтров на поверхностных акустических волнах. Сэкономленные благодаря налоговым льготам средства компания сможет инвестировать в новые разработки", – привели в пресс-службе ДИПП слова Овчинского.Производственные площади компании на площадке "Печатники" составляют более более 450 квадратных метров, Компания планирует расширить производство и линейку своих изделий.ОЭЗ "Технополис Москва" – территория с особым юридическим статусом, на которой действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Площадь шести площадок ("Печатники", "Алабушево", "Микрон", "МИЭТ", "Ангстрем", "Ру́днево"), на которых размещаются высокотехнологичные предприятия ОЭЗ, превышает 280 гектаров. Особая экономическая зона "Технополис Москва" на протяжении нескольких лет является лидером международных и национальных отраслевых рейтингов. Резиденты ОЭЗ на десять лет освобождаются от уплаты имущественного, транспортного и земельного налогов. Ставка налога на прибыль для них составляет всего два процента.

https://ria.ru/20240326/pererabotka-1935031523.html

москва

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

владислав овчинский, москва, особые экономические зоны