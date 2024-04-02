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Овчинский: производитель радиофильтров стал резидентом столичной ОЭЗ - РИА Новости, 02.04.2024
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
07:13 02.04.2024
https://ria.ru/20240402/radiofiltry-1937206309.html
Овчинский: производитель радиофильтров стал резидентом столичной ОЭЗ
Овчинский: производитель радиофильтров стал резидентом столичной ОЭЗ - РИА Новости, 02.04.2024
Овчинский: производитель радиофильтров стал резидентом столичной ОЭЗ
Московский производитель радиочастотных фильтров, локализовавший производство на одной из площадок ОЭЗ "Технополис Москва", получил статус резидента этой особой РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T07:13
2024-04-02T07:13
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
владислав овчинский
москва
особые экономические зоны
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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Московский производитель радиочастотных фильтров, локализовавший производство на одной из площадок ОЭЗ "Технополис Москва", получил статус резидента этой особой экономической зоны, что открывает ему доступ к налоговым и другим преференциям, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.Компания "БУТИС" выпускает радиочастотные микросхемы – фильтры на поверхностных акустических волнах (ПАВ) для отсечения помех. Продукция применяется в аппаратуре навигации, связи и управления."Микроэлектроника – одно из перспективных и важных направлений промышленности. Для развития этой отрасли в городе создали межотраслевой кластер фотоники и микроэлектроники. Кроме того, предприятиям доступен широкий пул мер поддержки. В их числе статус резидента особой экономической зоны "Технополис Москва", который дает значительные налоговые льготы. Так, в прошлом году такой спецстатус город присвоил производителю радиочастотных фильтров на поверхностных акустических волнах. Сэкономленные благодаря налоговым льготам средства компания сможет инвестировать в новые разработки", – привели в пресс-службе ДИПП слова Овчинского.Производственные площади компании на площадке "Печатники" составляют более более 450 квадратных метров, Компания планирует расширить производство и линейку своих изделий.ОЭЗ "Технополис Москва" – территория с особым юридическим статусом, на которой действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Площадь шести площадок ("Печатники", "Алабушево", "Микрон", "МИЭТ", "Ангстрем", "Ру́днево"), на которых размещаются высокотехнологичные предприятия ОЭЗ, превышает 280 гектаров. Особая экономическая зона "Технополис Москва" на протяжении нескольких лет является лидером международных и национальных отраслевых рейтингов. Резиденты ОЭЗ на десять лет освобождаются от уплаты имущественного, транспортного и земельного налогов. Ставка налога на прибыль для них составляет всего два процента.
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владислав овчинский, москва, особые экономические зоны
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Владислав Овчинский, Москва, Особые экономические зоны

Овчинский: производитель радиофильтров стал резидентом столичной ОЭЗ

© Фото : Пресс-служба ДИПППроизводитель радиофильтров стал резидентом столичной ОЭЗ
Производитель радиофильтров стал резидентом столичной ОЭЗ - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© Фото : Пресс-служба ДИПП
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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Московский производитель радиочастотных фильтров, локализовавший производство на одной из площадок ОЭЗ "Технополис Москва", получил статус резидента этой особой экономической зоны, что открывает ему доступ к налоговым и другим преференциям, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
Компания "БУТИС" выпускает радиочастотные микросхемы – фильтры на поверхностных акустических волнах (ПАВ) для отсечения помех. Продукция применяется в аппаратуре навигации, связи и управления.
"Микроэлектроника – одно из перспективных и важных направлений промышленности. Для развития этой отрасли в городе создали межотраслевой кластер фотоники и микроэлектроники. Кроме того, предприятиям доступен широкий пул мер поддержки. В их числе статус резидента особой экономической зоны "Технополис Москва", который дает значительные налоговые льготы. Так, в прошлом году такой спецстатус город присвоил производителю радиочастотных фильтров на поверхностных акустических волнах. Сэкономленные благодаря налоговым льготам средства компания сможет инвестировать в новые разработки", – привели в пресс-службе ДИПП слова Овчинского.
Производственные площади компании на площадке "Печатники" составляют более более 450 квадратных метров, Компания планирует расширить производство и линейку своих изделий.
Завод Экопласт - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
Резидент ОЭЗ "Технополис Москва" переработал 5,3 тысячи тонн пластика
26 марта, 07:13
ОЭЗ "Технополис Москва" – территория с особым юридическим статусом, на которой действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Площадь шести площадок ("Печатники", "Алабушево", "Микрон", "МИЭТ", "Ангстрем", "Ру́днево"), на которых размещаются высокотехнологичные предприятия ОЭЗ, превышает 280 гектаров. Особая экономическая зона "Технополис Москва" на протяжении нескольких лет является лидером международных и национальных отраслевых рейтингов. Резиденты ОЭЗ на десять лет освобождаются от уплаты имущественного, транспортного и земельного налогов. Ставка налога на прибыль для них составляет всего два процента.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыВладислав ОвчинскийМоскваОсобые экономические зоны
 
 
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