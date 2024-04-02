https://ria.ru/20240402/putin-1937431649.html
Путин заявил о живучести идеологии крайнего национализма
Путин заявил о живучести идеологии крайнего национализма - РИА Новости, 02.04.2024
Путин заявил о живучести идеологии крайнего национализма
Теракты последнего времени находятся в одном ряду с идеологией крайнего национализма, которая демонстрирует удивительную живучесть, заявил президент РФ Владимир РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T19:43
2024-04-02T19:43
2024-04-02T19:52
россия
владимир путин
эмир кустурица
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Теракты последнего времени находятся в одном ряду с идеологией крайнего национализма, которая демонстрирует удивительную живучесть, заявил президент РФ Владимир Путин. "Удивительно, насколько живучая эта идеология человеконенавистничества и крайнего национализма, которую используют очень многие силы на протяжении веков в своих, прежде всего не в идеологических, а в геополитических интересах.... В этом ряду, кстати говоря, и теракты, которые мы наблюдаем последнее время и переживаем последнее время", - сказал Путин на встрече с режиссером Эмиром Кустурицей в Кремле.
https://ria.ru/20240402/spravedlivost-1937423285.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, эмир кустурица
Россия, Владимир Путин, Эмир Кустурица
Путин заявил о живучести идеологии крайнего национализма
Путин: недавние теракты стоят в одном ряду с идеологией крайнего национализма