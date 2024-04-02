https://ria.ru/20240402/putin-1937431649.html

Путин заявил о живучести идеологии крайнего национализма

Путин заявил о живучести идеологии крайнего национализма - РИА Новости, 02.04.2024

Путин заявил о живучести идеологии крайнего национализма

Теракты последнего времени находятся в одном ряду с идеологией крайнего национализма, которая демонстрирует удивительную живучесть, заявил президент РФ Владимир РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T19:43

2024-04-02T19:43

2024-04-02T19:52

россия

владимир путин

эмир кустурица

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Теракты последнего времени находятся в одном ряду с идеологией крайнего национализма, которая демонстрирует удивительную живучесть, заявил президент РФ Владимир Путин. "Удивительно, насколько живучая эта идеология человеконенавистничества и крайнего национализма, которую используют очень многие силы на протяжении веков в своих, прежде всего не в идеологических, а в геополитических интересах.... В этом ряду, кстати говоря, и теракты, которые мы наблюдаем последнее время и переживаем последнее время", - сказал Путин на встрече с режиссером Эмиром Кустурицей в Кремле.

https://ria.ru/20240402/spravedlivost-1937423285.html

россия

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

россия, владимир путин, эмир кустурица