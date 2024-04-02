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Путин оценил значение МВД - РИА Новости, 02.04.2024
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15:03 02.04.2024 (обновлено: 15:15 02.04.2024)
https://ria.ru/20240402/putin-1937359243.html
Путин оценил значение МВД
Путин оценил значение МВД - РИА Новости, 02.04.2024
Путин оценил значение МВД
Значение МВД чрезвычайно высоко - от его работы зависит внутреннее состояние общества, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T15:03
2024-04-02T15:15
владимир путин
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Значение МВД чрезвычайно высоко - от его работы зависит внутреннее состояние общества, заявил президент России Владимир Путин."Роль, значение министерства внутренних дел по всем этим направлениям чрезвычайно высока и в экономике, и в социалке, и в борьбе с криминалом, и в борьбе с коррупцией и так далее. От этого, от того насколько эффективно вы работаете, в значительной степени зависит внутреннее состояние нашего общества... Я очень на вас рассчитываю, и именно такой работы ждет от вас народ России", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел.
https://ria.ru/20240402/putin-1937344548.html
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владимир путин, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Владимир Путин, Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Путин оценил значение МВД

Путин: значение МВД чрезвычайно высоко, от их работы зависит состояние общества

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел РФ
Президент РФ Владимир Путин выступает на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел РФ - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент РФ Владимир Путин выступает на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Значение МВД чрезвычайно высоко - от его работы зависит внутреннее состояние общества, заявил президент России Владимир Путин.
"Роль, значение министерства внутренних дел по всем этим направлениям чрезвычайно высока и в экономике, и в социалке, и в борьбе с криминалом, и в борьбе с коррупцией и так далее. От этого, от того насколько эффективно вы работаете, в значительной степени зависит внутреннее состояние нашего общества... Я очень на вас рассчитываю, и именно такой работы ждет от вас народ России", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел.
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Владимир ПутинРоссияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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