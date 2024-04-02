Путин оценил значение МВД
Путин: значение МВД чрезвычайно высоко, от их работы зависит состояние общества
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел РФ
Президент РФ Владимир Путин выступает на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел РФ
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Значение МВД чрезвычайно высоко - от его работы зависит внутреннее состояние общества, заявил президент России Владимир Путин.
"Роль, значение министерства внутренних дел по всем этим направлениям чрезвычайно высока и в экономике, и в социалке, и в борьбе с криминалом, и в борьбе с коррупцией и так далее. От этого, от того насколько эффективно вы работаете, в значительной степени зависит внутреннее состояние нашего общества... Я очень на вас рассчитываю, и именно такой работы ждет от вас народ России", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел.
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