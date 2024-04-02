https://ria.ru/20240402/putin-1937359243.html

Путин оценил значение МВД

Путин оценил значение МВД - РИА Новости, 02.04.2024

Путин оценил значение МВД

Значение МВД чрезвычайно высоко - от его работы зависит внутреннее состояние общества, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T15:03

2024-04-02T15:03

2024-04-02T15:15

владимир путин

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Значение МВД чрезвычайно высоко - от его работы зависит внутреннее состояние общества, заявил президент России Владимир Путин."Роль, значение министерства внутренних дел по всем этим направлениям чрезвычайно высока и в экономике, и в социалке, и в борьбе с криминалом, и в борьбе с коррупцией и так далее. От этого, от того насколько эффективно вы работаете, в значительной степени зависит внутреннее состояние нашего общества... Я очень на вас рассчитываю, и именно такой работы ждет от вас народ России", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел.

https://ria.ru/20240402/putin-1937344548.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)