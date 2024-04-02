https://ria.ru/20240402/putin-1937358557.html

России важно напряженно работать, заявил Путин

России важно напряженно работать, заявил Путин - РИА Новости, 02.04.2024

России важно напряженно работать, заявил Путин

России важно напряженно работать, чтобы добиваться успехов, никакой самоуспокоенности быть не может, заявил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T15:00

2024-04-02T15:00

2024-04-02T15:02

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. России важно напряженно работать, чтобы добиваться успехов, никакой самоуспокоенности быть не может, заявил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД во вторник."Чтобы добиваться успехов, чтобы быть эффективными, нам нужно напряженно работать, никакой самоуспокоенности здесь быть не может", - сказал Путин.

https://ria.ru/20240402/pokazateli-1937357839.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, владимир путин, общество