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России важно напряженно работать, заявил Путин - РИА Новости, 02.04.2024
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15:00 02.04.2024 (обновлено: 15:02 02.04.2024)
https://ria.ru/20240402/putin-1937358557.html
России важно напряженно работать, заявил Путин
России важно напряженно работать, заявил Путин - РИА Новости, 02.04.2024
России важно напряженно работать, заявил Путин
России важно напряженно работать, чтобы добиваться успехов, никакой самоуспокоенности быть не может, заявил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T15:00
2024-04-02T15:02
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. России важно напряженно работать, чтобы добиваться успехов, никакой самоуспокоенности быть не может, заявил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД во вторник."Чтобы добиваться успехов, чтобы быть эффективными, нам нужно напряженно работать, никакой самоуспокоенности здесь быть не может", - сказал Путин.
https://ria.ru/20240402/pokazateli-1937357839.html
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россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
России важно напряженно работать, заявил Путин

Путин: России важно напряженно работать, самоуспокоенности быть не может

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел РФ
Президент РФ Владимир Путин выступает на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел РФ - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. России важно напряженно работать, чтобы добиваться успехов, никакой самоуспокоенности быть не может, заявил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД во вторник.
"Чтобы добиваться успехов, чтобы быть эффективными, нам нужно напряженно работать, никакой самоуспокоенности здесь быть не может", - сказал Путин.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
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