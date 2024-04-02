https://ria.ru/20240402/putin-1937358557.html
России важно напряженно работать, заявил Путин
России важно напряженно работать, заявил Путин - РИА Новости, 02.04.2024
России важно напряженно работать, заявил Путин
России важно напряженно работать, чтобы добиваться успехов, никакой самоуспокоенности быть не может, заявил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T15:00
2024-04-02T15:00
2024-04-02T15:02
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. России важно напряженно работать, чтобы добиваться успехов, никакой самоуспокоенности быть не может, заявил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД во вторник."Чтобы добиваться успехов, чтобы быть эффективными, нам нужно напряженно работать, никакой самоуспокоенности здесь быть не может", - сказал Путин.
https://ria.ru/20240402/pokazateli-1937357839.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
России важно напряженно работать, заявил Путин
Путин: России важно напряженно работать, самоуспокоенности быть не может