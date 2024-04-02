https://ria.ru/20240402/putin-1937358041.html

Путин рассказал, как быть успешным

Путин рассказал, как быть успешным - РИА Новости, 02.04.2024

Путин рассказал, как быть успешным

Президент РФ Владимир Путин заявил, что для того, чтобы быть успешными, всем нужно быть собранными, расхлябанности быть не должно. РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T15:00

2024-04-02T15:00

2024-04-02T15:04

владимир путин

россия

общество

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что для того, чтобы быть успешными, всем нужно быть собранными, расхлябанности быть не должно."Но я сказал, никакой самоуспокоенности, тем более расхлябанности быть не может. И чтобы быть успешными, нам надо быть собранными, работать эффективно, каждый на своем участке", - сказал Путин на коллегии МВД.Здесь, по его словам, важны и экономика, и социальная сфера, внутреннее спокойствие в обществе.

https://ria.ru/20240110/putin-1920498697.html

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владимир путин, россия, общество