https://ria.ru/20240402/putin-1937358041.html
Путин рассказал, как быть успешным
Путин рассказал, как быть успешным - РИА Новости, 02.04.2024
Путин рассказал, как быть успешным
Президент РФ Владимир Путин заявил, что для того, чтобы быть успешными, всем нужно быть собранными, расхлябанности быть не должно. РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T15:00
2024-04-02T15:00
2024-04-02T15:04
владимир путин
россия
общество
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что для того, чтобы быть успешными, всем нужно быть собранными, расхлябанности быть не должно."Но я сказал, никакой самоуспокоенности, тем более расхлябанности быть не может. И чтобы быть успешными, нам надо быть собранными, работать эффективно, каждый на своем участке", - сказал Путин на коллегии МВД.Здесь, по его словам, важны и экономика, и социальная сфера, внутреннее спокойствие в обществе.
https://ria.ru/20240110/putin-1920498697.html
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владимир путин, россия, общество
Владимир Путин, Россия, Общество
Путин рассказал, как быть успешным
Путин: чтобы быть успешным, нужно быть собранными, расхлябанности быть не должно