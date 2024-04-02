https://ria.ru/20240402/putin-1937357135.html

Россия находится в сложном периоде истории, заявил Путин

Россия находится в сложном периоде истории, заявил Путин - РИА Новости, 02.04.2024

Россия находится в сложном периоде истории, заявил Путин

Россия находится в сложном периоде своей истории, с распада СССР недоброжелатели хотели её развалить и подчинить то, что останется, заявил президент РФ Владимир РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T14:58

2024-04-02T14:58

2024-04-02T15:12

россия

ссср

владимир путин

в мире

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Россия находится в сложном периоде своей истории, с распада СССР недоброжелатели хотели её развалить и подчинить то, что останется, заявил президент РФ Владимир Путин."Россия находится, как известно, в сложном периоде своей истории, это всем понятно, всем ясно, После развала СССР наши геополитические недоброжелатели, безусловно, поставили пред собой цель доразвалить то, что еще осталось. Вот историческая России, развалить ее ядро, собственно Россию, Российскую Федерацию и подчинить все, что останется, своим политическим интересам. Уверенно говорю об этом как бывший директор ФСБ, как бывший секретарь Совета безопасности, а потом и президент РФ и верховный главнокомандующий", - сказал Путин во время расширенного заседания коллегии МВД.

https://ria.ru/20240318/rossiya-1933209866.html

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, ссср, владимир путин, в мире, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)