https://ria.ru/20240402/putin-1937357135.html
Россия находится в сложном периоде истории, заявил Путин
Россия находится в сложном периоде истории, заявил Путин - РИА Новости, 02.04.2024
Россия находится в сложном периоде истории, заявил Путин
Россия находится в сложном периоде своей истории, с распада СССР недоброжелатели хотели её развалить и подчинить то, что останется, заявил президент РФ Владимир РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T14:58
2024-04-02T14:58
2024-04-02T15:12
россия
ссср
владимир путин
в мире
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Россия находится в сложном периоде своей истории, с распада СССР недоброжелатели хотели её развалить и подчинить то, что останется, заявил президент РФ Владимир Путин."Россия находится, как известно, в сложном периоде своей истории, это всем понятно, всем ясно, После развала СССР наши геополитические недоброжелатели, безусловно, поставили пред собой цель доразвалить то, что еще осталось. Вот историческая России, развалить ее ядро, собственно Россию, Российскую Федерацию и подчинить все, что останется, своим политическим интересам. Уверенно говорю об этом как бывший директор ФСБ, как бывший секретарь Совета безопасности, а потом и президент РФ и верховный главнокомандующий", - сказал Путин во время расширенного заседания коллегии МВД.
https://ria.ru/20240318/rossiya-1933209866.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ссср, владимир путин, в мире, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Россия, СССР, Владимир Путин, В мире, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Россия находится в сложном периоде истории, заявил Путин
Путин: с распада СССР недоброжелатели хотели развалить Россию