https://ria.ru/20240402/putin-1937344548.html
Путин поблагодарил МВД за работу
Путин поблагодарил МВД за работу - РИА Новости, 02.04.2024
Путин поблагодарил МВД за работу
Президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД поблагодарил ведомство, отметив, что нерешенных проблем много, но работа ведется большая. РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T14:26
2024-04-02T14:26
2024-04-02T14:44
владимир путин
безопасность
россия
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД поблагодарил ведомство, отметив, что нерешенных проблем много, но работа ведется большая."По итогам обсуждения обозначенных и других тем, конечно, жду от вас конкретных законодательных, правоприменительных, управленческих предложений. Ну, и в завершение скажу, что нерешенных проблем, конечно, очень много, но и работа проделана и ведется очень большая. Поэтому хочу поблагодарить за это руководство и личный состав МВД", - сказал Путин.
https://ria.ru/20240402/profilaktika-1937348015.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин, безопасность, россия
Владимир Путин, Безопасность, Россия
Путин поблагодарил МВД за работу
Путин поблагодарил руководство и личный состав МВД
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД поблагодарил ведомство, отметив, что нерешенных проблем много, но работа ведется большая.
"По итогам обсуждения обозначенных и других тем, конечно, жду от вас конкретных законодательных, правоприменительных, управленческих предложений. Ну, и в завершение скажу, что нерешенных проблем, конечно, очень много, но и работа проделана и ведется очень большая. Поэтому хочу поблагодарить за это руководство и личный состав МВД", - сказал Путин.