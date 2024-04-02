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Путин поблагодарил МВД за работу - РИА Новости, 02.04.2024
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14:26 02.04.2024 (обновлено: 14:44 02.04.2024)
https://ria.ru/20240402/putin-1937344548.html
Путин поблагодарил МВД за работу
Путин поблагодарил МВД за работу - РИА Новости, 02.04.2024
Путин поблагодарил МВД за работу
Президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД поблагодарил ведомство, отметив, что нерешенных проблем много, но работа ведется большая. РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T14:26
2024-04-02T14:44
владимир путин
безопасность
россия
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД поблагодарил ведомство, отметив, что нерешенных проблем много, но работа ведется большая."По итогам обсуждения обозначенных и других тем, конечно, жду от вас конкретных законодательных, правоприменительных, управленческих предложений. Ну, и в завершение скажу, что нерешенных проблем, конечно, очень много, но и работа проделана и ведется очень большая. Поэтому хочу поблагодарить за это руководство и личный состав МВД", - сказал Путин.
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владимир путин, безопасность, россия
Владимир Путин, Безопасность, Россия
Путин поблагодарил МВД за работу

Путин поблагодарил руководство и личный состав МВД

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкВидеообращение президента Владимира Путина по случаю Дня спасателя
Видеообращение президента Владимира Путина по случаю Дня спасателя - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Видеообращение президента Владимира Путина по случаю Дня спасателя. Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД поблагодарил ведомство, отметив, что нерешенных проблем много, но работа ведется большая.
"По итогам обсуждения обозначенных и других тем, конечно, жду от вас конкретных законодательных, правоприменительных, управленческих предложений. Ну, и в завершение скажу, что нерешенных проблем, конечно, очень много, но и работа проделана и ведется очень большая. Поэтому хочу поблагодарить за это руководство и личный состав МВД", - сказал Путин.
Президент РФ Владимир Путин выступает на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел РФ. 2 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
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