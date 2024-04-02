https://ria.ru/20240402/putin-1937344548.html

Путин поблагодарил МВД за работу

Путин поблагодарил МВД за работу - РИА Новости, 02.04.2024

Путин поблагодарил МВД за работу

Президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД поблагодарил ведомство, отметив, что нерешенных проблем много, но работа ведется большая. РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T14:26

2024-04-02T14:26

2024-04-02T14:44

владимир путин

безопасность

россия

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД поблагодарил ведомство, отметив, что нерешенных проблем много, но работа ведется большая."По итогам обсуждения обозначенных и других тем, конечно, жду от вас конкретных законодательных, правоприменительных, управленческих предложений. Ну, и в завершение скажу, что нерешенных проблем, конечно, очень много, но и работа проделана и ведется очень большая. Поэтому хочу поблагодарить за это руководство и личный состав МВД", - сказал Путин.

https://ria.ru/20240402/profilaktika-1937348015.html

россия

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Дарья Буймова

владимир путин, безопасность, россия