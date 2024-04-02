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Путин оценил темпы снижения уровня подростковой преступности - РИА Новости, 02.04.2024
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14:19 02.04.2024 (обновлено: 14:30 02.04.2024)
https://ria.ru/20240402/putin-1937341895.html
Путин оценил темпы снижения уровня подростковой преступности
Путин оценил темпы снижения уровня подростковой преступности - РИА Новости, 02.04.2024
Путин оценил темпы снижения уровня подростковой преступности
Уровень преступности среди подростков в последние годы снижается, это хороший результат, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T14:19
2024-04-02T14:30
владимир путин
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Уровень преступности среди подростков в последние годы снижается, это хороший результат, сообщил президент России Владимир Путин."Конечно, особенно важно защищать от влияния радикалов и экстремистов в глобальных сетях, в целом от преступной среды подрастающее поколение. Отмечу, что все последние годы уровень подростковой преступности снижается. Это, конечно, хороший результат", - сказал Путин во время расширенного заседания коллегии МВД.Президент поблагодарил людей, которые работают в этой отрасли.
https://ria.ru/20240402/sk-1937261436.html
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владимир путин, россия
Владимир Путин, Россия
Путин оценил темпы снижения уровня подростковой преступности

Путин назвал снижение уровня подростковой преступности хорошим результатом

© РИА Новости / Сергей Ильин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© РИА Новости / Сергей Ильин
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Уровень преступности среди подростков в последние годы снижается, это хороший результат, сообщил президент России Владимир Путин.
«
"Конечно, особенно важно защищать от влияния радикалов и экстремистов в глобальных сетях, в целом от преступной среды подрастающее поколение. Отмечу, что все последние годы уровень подростковой преступности снижается. Это, конечно, хороший результат", - сказал Путин во время расширенного заседания коллегии МВД.
Президент поблагодарил людей, которые работают в этой отрасли.
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