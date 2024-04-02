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Путин назвал главные правила для въезжающих в Россию мигрантов - РИА Новости, 02.04.2024
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14:17 02.04.2024 (обновлено: 14:59 02.04.2024)
https://ria.ru/20240402/putin-1937341662.html
Путин назвал главные правила для въезжающих в Россию мигрантов
Путин назвал главные правила для въезжающих в Россию мигрантов - РИА Новости, 02.04.2024
Путин назвал главные правила для въезжающих в Россию мигрантов
Президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД заявил, что в Россию должны приезжать те, кто уважает ее традиции, историю, язык, это должно... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T14:17
2024-04-02T14:59
владимир путин
россия
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД заявил, что в Россию должны приезжать те, кто уважает ее традиции, историю, язык, это должно быть главным принципом."Принцип, что приехать жить и трудиться в Россию могут только те, кто уважает наши традиции, язык, культуру, историю. Этот принцип должен быть решающим ", - сказал Путин.
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владимир путин, россия
Владимир Путин, Россия
Путин назвал главные правила для въезжающих в Россию мигрантов

Путин: в Россию должны приезжать те, кто уважает ее традиции, историю, язык

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел РФ. 2 апреля 2024
Президент РФ Владимир Путин выступает на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел РФ. 2 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел РФ. 2 апреля 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД заявил, что в Россию должны приезжать те, кто уважает ее традиции, историю, язык, это должно быть главным принципом.
«
"Принцип, что приехать жить и трудиться в Россию могут только те, кто уважает наши традиции, язык, культуру, историю. Этот принцип должен быть решающим ", - сказал Путин.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
Путин поручил обеспечить продвижение русского языка и культуры за рубежом
1 апреля, 13:21
 
Владимир ПутинРоссия
 
 
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