https://ria.ru/20240402/putin-1937341662.html
Путин назвал главные правила для въезжающих в Россию мигрантов
Путин назвал главные правила для въезжающих в Россию мигрантов - РИА Новости, 02.04.2024
Путин назвал главные правила для въезжающих в Россию мигрантов
Президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД заявил, что в Россию должны приезжать те, кто уважает ее традиции, историю, язык, это должно... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T14:17
2024-04-02T14:17
2024-04-02T14:59
владимир путин
россия
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД заявил, что в Россию должны приезжать те, кто уважает ее традиции, историю, язык, это должно быть главным принципом."Принцип, что приехать жить и трудиться в Россию могут только те, кто уважает наши традиции, язык, культуру, историю. Этот принцип должен быть решающим ", - сказал Путин.
https://ria.ru/20240401/putin-1937088267.html
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владимир путин, россия
Путин назвал главные правила для въезжающих в Россию мигрантов
Путин: в Россию должны приезжать те, кто уважает ее традиции, историю, язык