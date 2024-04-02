https://ria.ru/20240402/putin-1937341662.html

Путин назвал главные правила для въезжающих в Россию мигрантов

Путин назвал главные правила для въезжающих в Россию мигрантов - РИА Новости, 02.04.2024

Путин назвал главные правила для въезжающих в Россию мигрантов

Президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД заявил, что в Россию должны приезжать те, кто уважает ее традиции, историю, язык, это должно... РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T14:17

2024-04-02T14:17

2024-04-02T14:59

владимир путин

россия

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД заявил, что в Россию должны приезжать те, кто уважает ее традиции, историю, язык, это должно быть главным принципом."Принцип, что приехать жить и трудиться в Россию могут только те, кто уважает наши традиции, язык, культуру, историю. Этот принцип должен быть решающим ", - сказал Путин.

https://ria.ru/20240401/putin-1937088267.html

россия

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владимир путин, россия