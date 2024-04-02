https://ria.ru/20240402/putin-1937341515.html

Путин призвал не допустить роста ксенофобии и исламофобии после теракта

Путин призвал не допустить роста ксенофобии и исламофобии после теракта - РИА Новости, 02.04.2024

Путин призвал не допустить роста ксенофобии и исламофобии после теракта

Нельзя допустить, чтобы недавние трагические события в "Крокус сити холл" спровоцировали рост ксенофобии и исламофобии, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T14:17

2024-04-02T14:17

2024-04-02T15:04

теракт в "крокус сити холле"

крокус

владимир путин

россия

крокус сити холл

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Нельзя допустить, чтобы недавние трагические события в "Крокус сити холл" спровоцировали рост ксенофобии и исламофобии, заявил президент России Владимир Путин."Вместе с тем, недопустимо, хочу это подчеркнуть, использовать недавние трагические события для провоцирования национальной розни, ксенофобии, исламофобии и так далее", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел.Президент отметил, что главная цель террористов и их заказчиков - "посеять раздор и панику, распри и ненависть в стране, расколоть Россию изнутри"."Это их главная задача. Мы ни в коем случае не должны позволить им этого сделать", - подчеркнул Путин.

https://ria.ru/20240402/terakty-1937180661.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

крокус, владимир путин, россия, крокус сити холл