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Путин призвал не допустить роста ксенофобии и исламофобии после теракта - РИА Новости, 02.04.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
14:17 02.04.2024 (обновлено: 15:04 02.04.2024)
https://ria.ru/20240402/putin-1937341515.html
Путин призвал не допустить роста ксенофобии и исламофобии после теракта
Путин призвал не допустить роста ксенофобии и исламофобии после теракта - РИА Новости, 02.04.2024
Путин призвал не допустить роста ксенофобии и исламофобии после теракта
Нельзя допустить, чтобы недавние трагические события в "Крокус сити холл" спровоцировали рост ксенофобии и исламофобии, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T14:17
2024-04-02T15:04
теракт в "крокус сити холле"
крокус
владимир путин
россия
крокус сити холл
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Нельзя допустить, чтобы недавние трагические события в "Крокус сити холл" спровоцировали рост ксенофобии и исламофобии, заявил президент России Владимир Путин."Вместе с тем, недопустимо, хочу это подчеркнуть, использовать недавние трагические события для провоцирования национальной розни, ксенофобии, исламофобии и так далее", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел.Президент отметил, что главная цель террористов и их заказчиков - "посеять раздор и панику, распри и ненависть в стране, расколоть Россию изнутри"."Это их главная задача. Мы ни в коем случае не должны позволить им этого сделать", - подчеркнул Путин.
https://ria.ru/20240402/terakty-1937180661.html
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крокус, владимир путин, россия, крокус сити холл
Теракт в "Крокус Сити Холле", Крокус, Владимир Путин, Россия, Крокус Сити Холл
Путин призвал не допустить роста ксенофобии и исламофобии после теракта

Путин: нельзя допустить роста ксенофобии и исламофобии после теракта в "Крокусе"

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Нельзя допустить, чтобы недавние трагические события в "Крокус сити холл" спровоцировали рост ксенофобии и исламофобии, заявил президент России Владимир Путин.
«
"Вместе с тем, недопустимо, хочу это подчеркнуть, использовать недавние трагические события для провоцирования национальной розни, ксенофобии, исламофобии и так далее", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел.
Президент отметил, что главная цель террористов и их заказчиков - "посеять раздор и панику, распри и ненависть в стране, расколоть Россию изнутри".
"Это их главная задача. Мы ни в коем случае не должны позволить им этого сделать", - подчеркнул Путин.
Сотрудник ОМОНа у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
Западные заказчики терактов в России ждут своей участи
Вчера, 08:00
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"КрокусВладимир ПутинРоссияКрокус Сити Холл
 
 
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