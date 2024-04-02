https://ria.ru/20240402/putin-1937341052.html
Путин призвал сделать все, что российские паспорта не получили диверсанты
Путин призвал сделать все, что российские паспорта не получили диверсанты - РИА Новости, 02.04.2024
Путин призвал сделать все, что российские паспорта не получили диверсанты
Нужно сделать все, чтобы в процессе выдачи российских паспортов в новых регионах РФ не смогли легализоваться диверсанты и пособники неонацистов, заявил... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T14:15
2024-04-02T14:15
2024-04-02T14:25
владимир путин
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запорожская область
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общество
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Нужно сделать все, чтобы в процессе выдачи российских паспортов в новых регионах РФ не смогли легализоваться диверсанты и пособники неонацистов, заявил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД во вторник.В ходе выступления Путин попросил МВД продолжать работу по выдаче российских паспортов жителям Донецкой, Луганской Народных Республиках, Херсонской и Запорожской областях. Президент отметил, что важна работа и с беженцами."Как только появляется возможность, нужно проводить буквально подомовой обход городов и поселков. И сделать все, чтобы не смогли, что называется, легализоваться диверсанты, пособники неонацистов, контроль должен быть самым тщательным", - сказал Путин.
https://radiosputnik.ru/20240326/lukashenko-1935878098.html
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владимир путин, россия, запорожская область, луганская народная республика, общество
Владимир Путин, Россия, Запорожская область, Луганская Народная Республика, Общество
Путин призвал сделать все, что российские паспорта не получили диверсанты
Путин призвал сделать все, что российские паспорта не получили диверсанты