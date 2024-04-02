https://ria.ru/20240402/putin-1937340296.html
Путин особо отметил работу сотрудников МВД в Донбассе и Новороссии
Путин особо отметил работу сотрудников МВД в Донбассе и Новороссии - РИА Новости, 02.04.2024
Путин особо отметил работу сотрудников МВД в Донбассе и Новороссии
Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел отметил работу сотрудников в Донбассе и Новороссии, где приходится РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T14:13
2024-04-02T14:13
2024-04-02T14:26
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел отметил работу сотрудников в Донбассе и Новороссии, где приходится противодействовать диверсионно-разведывательным группам."Особо отмечу работу сотрудников органов внутренних дел на Донбассе, в Новороссии, зная, что там приходится вступать в столкновение не только с криминалом, но иногда с диверсионными группами противника, которые, в том числе, пытаются использовать давние каналы по линии оргприступности. Поэтому одна из важнейших задач на Донбассе и в Новороссии – защитить граждан от криминальных угроз, обеспечить нормальную деятельность органов власти, предприятий, банков, магазинов, фермеров, малого и среднего бизнеса", - сказал Путин.
https://ria.ru/20240402/prestupleniya-1937343243.html
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донбасс, новороссия, владимир путин, россия
Донбасс, Новороссия, Владимир Путин, Россия
Путин особо отметил работу сотрудников МВД в Донбассе и Новороссии
Путин на коллегии МВД особо отметил работу сотрудников в Донбассе и Новороссии