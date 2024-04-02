https://ria.ru/20240402/putin-1937340192.html

Путин призвал наращивать готовность к чрезвычайным ситуациям

Путин призвал наращивать готовность к чрезвычайным ситуациям - РИА Новости, 02.04.2024

Путин призвал наращивать готовность к чрезвычайным ситуациям

Готовность к чрезвычайным ситуациям надо наращивать постоянно, заявил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел. РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T14:13

2024-04-02T14:13

2024-04-02T14:18

владимир путин

безопасность

россия

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Готовность к чрезвычайным ситуациям надо наращивать постоянно, заявил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел."Готовность к чрезвычайным ситуациям нужно наращивать постоянно. Это касается всех служб федерации и всех служб наших правоохранительных органов и всех субъектов федерации", - сказал Путин.Он добавил, что особенно это касается тех регионов, которые находятся в непосредственной близости к линии боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции.

https://ria.ru/20240401/voyna-1937118170.html

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Дарья Буймова

владимир путин, безопасность, россия