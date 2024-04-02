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Путин призвал наращивать готовность к чрезвычайным ситуациям - РИА Новости, 02.04.2024
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14:13 02.04.2024 (обновлено: 14:18 02.04.2024)
https://ria.ru/20240402/putin-1937340192.html
Путин призвал наращивать готовность к чрезвычайным ситуациям
Путин призвал наращивать готовность к чрезвычайным ситуациям - РИА Новости, 02.04.2024
Путин призвал наращивать готовность к чрезвычайным ситуациям
Готовность к чрезвычайным ситуациям надо наращивать постоянно, заявил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел. РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T14:13
2024-04-02T14:18
владимир путин
безопасность
россия
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Готовность к чрезвычайным ситуациям надо наращивать постоянно, заявил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел."Готовность к чрезвычайным ситуациям нужно наращивать постоянно. Это касается всех служб федерации и всех служб наших правоохранительных органов и всех субъектов федерации", - сказал Путин.Он добавил, что особенно это касается тех регионов, которые находятся в непосредственной близости к линии боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции.
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владимир путин, безопасность, россия
Владимир Путин, Безопасность, Россия
Путин призвал наращивать готовность к чрезвычайным ситуациям

Путин призвал постоянно наращивать готовность к чрезвычайным ситуациям

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Готовность к чрезвычайным ситуациям надо наращивать постоянно, заявил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел.
"Готовность к чрезвычайным ситуациям нужно наращивать постоянно. Это касается всех служб федерации и всех служб наших правоохранительных органов и всех субъектов федерации", - сказал Путин.
Он добавил, что особенно это касается тех регионов, которые находятся в непосредственной близости к линии боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции.
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