https://ria.ru/20240402/putin-1937340192.html
Путин призвал наращивать готовность к чрезвычайным ситуациям
Путин призвал наращивать готовность к чрезвычайным ситуациям - РИА Новости, 02.04.2024
Путин призвал наращивать готовность к чрезвычайным ситуациям
Готовность к чрезвычайным ситуациям надо наращивать постоянно, заявил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел. РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T14:13
2024-04-02T14:13
2024-04-02T14:18
владимир путин
безопасность
россия
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Готовность к чрезвычайным ситуациям надо наращивать постоянно, заявил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел."Готовность к чрезвычайным ситуациям нужно наращивать постоянно. Это касается всех служб федерации и всех служб наших правоохранительных органов и всех субъектов федерации", - сказал Путин.Он добавил, что особенно это касается тех регионов, которые находятся в непосредственной близости к линии боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции.
https://ria.ru/20240401/voyna-1937118170.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин, безопасность, россия
Владимир Путин, Безопасность, Россия
Путин призвал наращивать готовность к чрезвычайным ситуациям
Путин призвал постоянно наращивать готовность к чрезвычайным ситуациям
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Готовность к чрезвычайным ситуациям надо наращивать постоянно, заявил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел.
"Готовность к чрезвычайным ситуациям нужно наращивать постоянно. Это касается всех служб федерации и всех служб наших правоохранительных органов и всех субъектов федерации", - сказал Путин.
Он добавил, что особенно это касается тех регионов, которые находятся в непосредственной близости к линии боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции.