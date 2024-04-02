https://ria.ru/20240402/putin-1937339491.html

Путин призвал к объективному анализу работы надзорных органов после теракта

Путин призвал к объективному анализу работы надзорных органов после теракта - РИА Новости, 02.04.2024

Путин призвал к объективному анализу работы надзорных органов после теракта

Россия заплатила очень высокую цену за теракт в "Крокус сити холле", анализ ситуации работы надзорных органов должен быть предельно объективным и... РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T14:11

2024-04-02T14:11

2024-04-02T14:27

крокус сити холл

теракт в "крокус сити холле"

россия

владимир путин

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Россия заплатила очень высокую цену за теракт в "Крокус сити холле", анализ ситуации работы надзорных органов должен быть предельно объективным и профессиональным, заявил президент России Владимир Путин."Мы заплатили очень высокую цену, и весь анализ ситуации должен быть предельно объективным и профессиональным. Это важно, прежде всего, чтобы вывести на новый уровень обеспечение правопорядка и безопасности в местах массового пребывания людей, на спортивных сооружениях, транспорте, в торгово-развлекательных центрах, школах, больницах, вузах, театрах и так далее", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел.Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.По последним данным МЧС, погибли 144 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура.

https://radiosputnik.ru/20240326/terakt-1935952377.html

россия

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крокус сити холл, россия, владимир путин