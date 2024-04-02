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Путин призвал к объективному анализу работы надзорных органов после теракта - РИА Новости, 02.04.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
14:11 02.04.2024 (обновлено: 14:27 02.04.2024)
https://ria.ru/20240402/putin-1937339491.html
Путин призвал к объективному анализу работы надзорных органов после теракта
Путин призвал к объективному анализу работы надзорных органов после теракта - РИА Новости, 02.04.2024
Путин призвал к объективному анализу работы надзорных органов после теракта
Россия заплатила очень высокую цену за теракт в "Крокус сити холле", анализ ситуации работы надзорных органов должен быть предельно объективным и... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T14:11
2024-04-02T14:27
крокус сити холл
теракт в "крокус сити холле"
россия
владимир путин
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Россия заплатила очень высокую цену за теракт в "Крокус сити холле", анализ ситуации работы надзорных органов должен быть предельно объективным и профессиональным, заявил президент России Владимир Путин.&quot;Мы заплатили очень высокую цену, и весь анализ ситуации должен быть предельно объективным и профессиональным. Это важно, прежде всего, чтобы вывести на новый уровень обеспечение правопорядка и безопасности в местах массового пребывания людей, на спортивных сооружениях, транспорте, в торгово-развлекательных центрах, школах, больницах, вузах, театрах и так далее&quot;, - сказал Путин на расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел.Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.По последним данным МЧС, погибли 144 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура.
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крокус сити холл, россия, владимир путин
Крокус Сити Холл, Теракт в "Крокус Сити Холле", Россия, Владимир Путин
Путин призвал к объективному анализу работы надзорных органов после теракта

Путин: анализ ситуации работы надзорных органов должен быть предельно объективен

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСотрудник силовых структур у концертного зала "Крокус Сити Холл
Сотрудник силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Сотрудник силовых структур у концертного зала "Крокус Сити Холл. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Россия заплатила очень высокую цену за теракт в "Крокус сити холле", анализ ситуации работы надзорных органов должен быть предельно объективным и профессиональным, заявил президент России Владимир Путин.
«

"Мы заплатили очень высокую цену, и весь анализ ситуации должен быть предельно объективным и профессиональным. Это важно, прежде всего, чтобы вывести на новый уровень обеспечение правопорядка и безопасности в местах массового пребывания людей, на спортивных сооружениях, транспорте, в торгово-развлекательных центрах, школах, больницах, вузах, театрах и так далее", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел.

Директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
Бортников рассказал, зачем Западу и Украине нужен был теракт в "Крокусе"
26 марта, 16:26
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
По последним данным МЧС, погибли 144 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура.
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"Крокус Сити ХоллРоссияВладимир Путин
 
 
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