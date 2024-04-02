https://ria.ru/20240402/putin-1937339239.html

Криминальные сообщества часто имеют связи за рубежом, заявил Путин

Криминальные сообщества часто имеют связи за рубежом, заявил Путин - РИА Новости, 02.04.2024

Криминальные сообщества часто имеют связи за рубежом, заявил Путин

Криминальные группировки часто носят трансграничный характер и действуют рука об руку с зарубежными спецслужбами, эмиссарами международных радикальных... РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T14:10

2024-04-02T14:10

2024-04-02T14:19

владимир путин

происшествия

россия

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Криминальные группировки часто носят трансграничный характер и действуют рука об руку с зарубежными спецслужбами, эмиссарами международных радикальных экстремистских структур, заявил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД во вторник.Во время выступления Путин призвал МВД уделить внимание действиям по нейтрализации организованной преступности."Имея в виду, что такие группировки, а иногда речь идет о настоящих криминальных синдикатах, часто носят трансграничный характер, действуют рука об руку с зарубежными спецслужбами, эмиссарами международных радикальных экстремистских структур", - сказал Путин.

https://ria.ru/20240207/narkotiki-1925785250.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир путин, происшествия, россия