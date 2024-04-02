https://ria.ru/20240402/putin-1937339239.html
Криминальные сообщества часто имеют связи за рубежом, заявил Путин
Криминальные сообщества часто имеют связи за рубежом, заявил Путин - РИА Новости, 02.04.2024
Криминальные сообщества часто имеют связи за рубежом, заявил Путин
Криминальные группировки часто носят трансграничный характер и действуют рука об руку с зарубежными спецслужбами, эмиссарами международных радикальных... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T14:10
2024-04-02T14:10
2024-04-02T14:19
владимир путин
происшествия
россия
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Криминальные группировки часто носят трансграничный характер и действуют рука об руку с зарубежными спецслужбами, эмиссарами международных радикальных экстремистских структур, заявил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД во вторник.Во время выступления Путин призвал МВД уделить внимание действиям по нейтрализации организованной преступности."Имея в виду, что такие группировки, а иногда речь идет о настоящих криминальных синдикатах, часто носят трансграничный характер, действуют рука об руку с зарубежными спецслужбами, эмиссарами международных радикальных экстремистских структур", - сказал Путин.
https://ria.ru/20240207/narkotiki-1925785250.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин, происшествия, россия
Владимир Путин, Происшествия, Россия
Криминальные сообщества часто имеют связи за рубежом, заявил Путин
Путин: криминальные группы часто сотрудничают с зарубежными спецслужбами
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Криминальные группировки часто носят трансграничный характер и действуют рука об руку с зарубежными спецслужбами, эмиссарами международных радикальных экстремистских структур, заявил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД во вторник.
Во время выступления Путин призвал МВД уделить внимание действиям по нейтрализации организованной преступности.
"Имея в виду, что такие группировки, а иногда речь идет о настоящих криминальных синдикатах, часто носят трансграничный характер, действуют рука об руку с зарубежными спецслужбами, эмиссарами международных радикальных экстремистских структур", - сказал Путин.