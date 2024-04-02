https://ria.ru/20240402/putin-1937339140.html
Путин заявил, что все важные объекты должны быть под постоянным контролем
Путин заявил, что все важные объекты должны быть под постоянным контролем - РИА Новости, 02.04.2024
Путин заявил, что все важные объекты должны быть под постоянным контролем
Спортивные сооружения, транспорт, торгово-развлекательные центры, школы, больницы, вузы, театры и другие важные объекты должны быть под постоянным контролем, в... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T14:10
2024-04-02T14:10
2024-04-02T14:23
владимир путин
теракт в "крокус сити холле"
россия
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Спортивные сооружения, транспорт, торгово-развлекательные центры, школы, больницы, вузы, театры и другие важные объекты должны быть под постоянным контролем, в том числе МВД, заявил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД во вторник."Весь анализ ситуации (теракта в "Крокус Сити Холл") должен быть предельно объективным и профессиональным. Это важно, прежде всего, для того, чтобы вывести на новый уровень обеспечение правопорядка и безопасности в местах массового пребывания людей: на спортивных сооружениях, в транспорте, торгово-развлекательных центрах, школах, больницах, вузах, театрах и так далее. Все эти объекты должны быть под постоянным контролем. И ключевую роль в решении этой задачи призвано играть министерство внутренних дел", - сказал Путин.
https://ria.ru/20240402/krokus-1937313623.html
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владимир путин, россия
Владимир Путин, Теракт в "Крокус Сити Холле", Россия
Путин заявил, что все важные объекты должны быть под постоянным контролем
Путин: все важные объекты должны быть под постоянным контролем, в том числе МВД