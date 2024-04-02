https://ria.ru/20240402/putin-1937338382.html

Внутренние и внешние угрозы для России часто переплетаются, заявил Путин

Внутренние и внешние угрозы для России часто переплетаются, заявил Путин - РИА Новости, 02.04.2024

Внутренние и внешние угрозы для России часто переплетаются, заявил Путин

Внутренние и внешние угрозы для РФ часто переплетаются, заявил президент России Владимир Путин на коллегии МВД. РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T14:07

2024-04-02T14:07

2024-04-02T14:12

россия

владимир путин

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Внутренние и внешние угрозы для РФ часто переплетаются, заявил президент России Владимир Путин на коллегии МВД."В целом одна из ключевых задач - укреплять тесную координацию всех правоохранительных и специальных служб. Исходить надо из того, что сегодня внутренние и внешние угрозы часто переплетаются. И одинаково направлены против наших граждан и общества, на сдерживание России, на подрыв нашего суверенитета", - сказал Путин.

https://ria.ru/20240402/naryshkin-1937326693.html

россия

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2024

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россия, владимир путин